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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 571572573574
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:31

  Мизантрóп написав:Гас е -керос1н на лампу ЗЕлича...Чую тре будет скоро,тута не Эрдоган1я.Думаю Семёнычу таки лучше живётся - у него и свет есть и макароны сейчас там дают@

а як з водою, є в криниці?
чи маєш скважину?

на макароновісній темі пишуть
Для того чтобы не заразиться, нужно не ходить в лес.

До речі, а комарі, кліщі, гедзі переносять корону?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:41

  flyman написав:
  Мизантрóп написав:Гас е -керос1н на лампу ЗЕлича...Чую тре будет скоро,тута не Эрдоган1я.Думаю Семёнычу таки лучше живётся - у него и свет есть и макароны сейчас там дают@

а як з водою, є в криниці?
чи маєш скважину?

на макароновісній темі пишуть
Для того чтобы не заразиться, нужно не ходить в лес.

До речі, а комарі, кліщі, гедзі переносять корону?

В колодяз1 до 2 метр1в ,станц1ю п1дкачнув до 3атм.,газ колонку чисткою дросселя промив.Комари пох,бо переживав 1 Кумари з дозняку до граму геро1на в сутки.Вакц1нуюсь н1котосом,пап1росом й спиртягою.Вважаю,шо зараза до зарази як Аукрт до Трампа))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:44

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:
  Мизантрóп написав:Гас е -керос1н на лампу ЗЕлича...Чую тре будет скоро,тута не Эрдоган1я.Думаю Семёнычу таки лучше живётся - у него и свет есть и макароны сейчас там дают@

а як з водою, є в криниці?
чи маєш скважину?

на макароновісній темі пишуть
Для того чтобы не заразиться, нужно не ходить в лес.

До речі, а комарі, кліщі, гедзі переносять корону?

В колодяз1 до 2 метр1в ,станц1ю п1дкачнув до 3атм.,газ колонку чисткою дросселя промив.Комари пох,бо переживав 1 Кумари з дозняку до граму геро1на в сутки.Вакц1нуюсь н1котосом,пап1росом й спиртягою.Вважаю,шо зараза до зарази як Аукрт до Трампа))


Тримайся там, бо скоро оточать санітарним кольцом і прийдеться партизанити.
А кропива і гриби будуть аж у маю.
Сонячні батереї маєш для зарядки мабіли?

https://www.unian.net/health/country/10950620-otprazdnovali-vozvrashchenie-tovarishcha-na-zhitomirshchine-zafiksirovali-vspyshku-koronavirusa.html?_ga=2.189294312.2122406691.1586332724-981213048.1576178084

В городе Малин Житомирской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции - болезнь обнаружили у восьми человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

По его словам, вспышка болезни произошла из-за того, что компания людей отпраздновала возвращение своего товарища из-за границы и заразилась от него. «В Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за границы и сейчас мы имеем вспышку - 8 случаев в Малине", - сообщил председатель ОГА.
В то же время пресс-секретарь Бунечко Юрий Мельник уточнил, что праздновали возвращение из Польши своего товарища три человека, которые от него заразились коронавирусом, потом они еще имели контакты, количество которых устанавливается. Сейчас в Малине, где больше всего в области выявлено случаев заболевания коронавирусом, работает специальная комиссия, а также руководство Главного управления Нацполиции в области. Они изучают ситуацию по соблюдению норм карантина.

«Будем на комиссии принимать решения о возможном взятии городов Малин и Бердичев (в Бердичевском районе зафиксировано 7 инфицированных коронавирусом - УНИАН) в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города», - сказал Бунечко.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:00

Флай,не наводь жаху,в Бурдуянах був давно и то на перший строк.Де я и де вони.Авто юсб купив,не баньте ток,не здохну,не дочекаються@ Готовой колорад1в руками душити в червн1 ,я ж вам не манкурт,я ваш друг!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Г1лка набирает (нема укр) сенс для себя как за кордоном городской обители)) как тебе такое Илон Маск Семёнович?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:35

  Мизантрóп написав:Г1лка набирает (нема укр) сенс для себя как за кордоном городской обители)) как тебе такое Илон Маск Семёнович?

Та скоро вже буде що за межами пішої/лісапєдної досяжності "закордон".
Вже маю три отдєльші владичества в трьох разних царствах:
- да4а
- Бy4а
- Кy1в
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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