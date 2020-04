Додано: Сер 08 кві, 2020 18:31

Мизантрóп написав: Гас е -керос1н на лампу ЗЕлича...Чую тре будет скоро,тута не Эрдоган1я.Думаю Семёнычу таки лучше живётся - у него и свет есть и макароны сейчас там дают@ Гас е -керос1н на лампу ЗЕлича...Чую тре будет скоро,тута не Эрдоган1я.Думаю Семёнычу таки лучше живётся - у него и свет есть и макароны сейчас там дают@

а як з водою, є в криниці?

чи маєш скважину?



на макароновісній темі пишуть

Для того чтобы не заразиться, нужно не ходить в лес.



Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/