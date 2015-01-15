Додано: Сер 08 кві, 2020 19:00

Флай,не наводь жаху,в Бурдуянах був давно и то на перший строк.Де я и де вони.Авто юсб купив,не баньте ток,не здохну,не дочекаються@ Готовой колорад1в руками душити в червн1 ,я ж вам не манкурт,я ваш друг!

Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня