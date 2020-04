Додано: Сер 08 кві, 2020 22:32

Мизантрóп написав: flyman написав: akurt написав: А, ну тадЫ: ой!



Тогда: хорошего дня!

Надеюсь, грибы с опытным грибником собирали?

Я как-то собирал грибы в Кабардино-Балкарии... Одни белые... столько белых еще в жизни не видел... Пытались сушить... в августе месяце... вроде и солнце - но ни фига, все были потом испорчены...

Слава Богу, жарили без границ и водки было много....

гриби сушать в печі... гриби сушать в печі...

ну з мухоморами не експерементував.

До речі, акурт, що там в горах/лісах росте для тихого полювання на березі заморському? Поліщуцький парубок зможе знайти щось знайоме та їстивне?

Чи там незрозуміло що, і краще тим не заморочуватися.



