Додано: Сер 08 кві, 2020 23:29

Тут гриби ніхто не збирає. Я скільки раз не мандрував лісом - їх тут і немає, бо клімат не той.

Гриби продаються в супермаркеті та на ринку - шампіньони завжди двох сортів, та шиітакі...

Рідше бувають в продажі лисички, рижики... зустрічав грузді... всього пару разів...

Лисички та рижики продають в таких шикарних дерев"яних коробках, шо в Україні купували б на подарунок самі коробки.

Сушені продаються теж в супермаркеті - ми не купуємо.

Шампіньони звичайна ціна 8-9 лір кіло або 32-36 гривень.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).