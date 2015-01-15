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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 572573574575
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:26

  flyman написав:
  akurt написав:А, ну тадЫ: ой!

Тогда: хорошего дня!
Надеюсь, грибы с опытным грибником собирали?
Я как-то собирал грибы в Кабардино-Балкарии... Одни белые... столько белых еще в жизни не видел... Пытались сушить... в августе месяце... вроде и солнце - но ни фига, все были потом испорчены...
Слава Богу, жарили без границ и водки было много....
Никогда в жизни не мерз так сильно, как в августе в Кабардино-Балкарии на высоте 2 300 над уровнем моря... Спать ложились даже в ботинках...

гриби сушать в печі...

Мухоморы я на электропечи,так быстрее.Потом завариваю,как дедушка Ульянов учил.Будут позже,ща грОбы нужны!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:32

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:
  akurt написав:А, ну тадЫ: ой!

Тогда: хорошего дня!
Надеюсь, грибы с опытным грибником собирали?
Я как-то собирал грибы в Кабардино-Балкарии... Одни белые... столько белых еще в жизни не видел... Пытались сушить... в августе месяце... вроде и солнце - но ни фига, все были потом испорчены...
Слава Богу, жарили без границ и водки было много....
Никогда в жизни не мерз так сильно, как в августе в Кабардино-Балкарии на высоте 2 300 над уровнем моря... Спать ложились даже в ботинках...

гриби сушать в печі...

Мухоморы я на электропечи,так быстрее.Потом завариваю,как дедушка Ульянов учил.Будут позже,ща грОбы нужны!

ну з мухоморами не експерементував.
До речі, акурт, що там в горах/лісах росте для тихого полювання на березі заморському? Поліщуцький парубок зможе знайти щось знайоме та їстивне?
Чи там незрозуміло що, і краще тим не заморочуватися.

От по тій причині мені більш подобається Полісся, бо там можна піти до лісу і назбирати протеїнів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:29

Тут гриби ніхто не збирає. Я скільки раз не мандрував лісом - їх тут і немає, бо клімат не той.
Гриби продаються в супермаркеті та на ринку - шампіньони завжди двох сортів, та шиітакі...
Рідше бувають в продажі лисички, рижики... зустрічав грузді... всього пару разів...
Лисички та рижики продають в таких шикарних дерев"яних коробках, шо в Україні купували б на подарунок самі коробки.
Сушені продаються теж в супермаркеті - ми не купуємо.
Шампіньони звичайна ціна 8-9 лір кіло або 32-36 гривень.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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