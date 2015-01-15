|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:26
flyman написав: akurt написав:
А, ну тадЫ: ой!Тогда: хорошего дня!
Надеюсь, грибы с опытным грибником собирали?
Я как-то собирал грибы в Кабардино-Балкарии... Одни белые... столько белых еще в жизни не видел... Пытались сушить... в августе месяце... вроде и солнце - но ни фига, все были потом испорчены...
Слава Богу, жарили без границ и водки было много....
Никогда в жизни не мерз так сильно, как в августе в Кабардино-Балкарии на высоте 2 300 над уровнем моря... Спать ложились даже в ботинках...
гриби сушать в печі...
Мухоморы я на электропечи,так быстрее.Потом завариваю,как дедушка Ульянов учил.Будут позже,ща грОбы нужны!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4115
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 561 раз.
- Подякували: 679 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:32
Мизантрóп написав: flyman написав: akurt написав:
А, ну тадЫ: ой!Тогда: хорошего дня!
Надеюсь, грибы с опытным грибником собирали?
Я как-то собирал грибы в Кабардино-Балкарии... Одни белые... столько белых еще в жизни не видел... Пытались сушить... в августе месяце... вроде и солнце - но ни фига, все были потом испорчены...
Слава Богу, жарили без границ и водки было много....
Никогда в жизни не мерз так сильно, как в августе в Кабардино-Балкарии на высоте 2 300 над уровнем моря... Спать ложились даже в ботинках...
гриби сушать в печі...
Мухоморы я на электропечи,так быстрее.Потом завариваю,как дедушка Ульянов учил.Будут позже,ща грОбы нужны!
ну з мухоморами не експерементував.
До речі, акурт, що там в горах/лісах росте для тихого полювання на березі заморському? Поліщуцький парубок зможе знайти щось знайоме та їстивне?
Чи там незрозуміло що, і краще тим не заморочуватися.
От по тій причині мені більш подобається Полісся, бо там можна піти до лісу і назбирати протеїнів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18392
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1044 раз.
- Подякували: 1203 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 08 кві, 2020 23:29
Тут гриби ніхто не збирає. Я скільки раз не мандрував лісом - їх тут і немає, бо клімат не той.
Гриби продаються в супермаркеті та на ринку - шампіньони завжди двох сортів, та шиітакі...
Рідше бувають в продажі лисички, рижики... зустрічав грузді... всього пару разів...
Лисички та рижики продають в таких шикарних дерев"яних коробках, шо в Україні купували б на подарунок самі коробки.
Сушені продаються теж в супермаркеті - ми не купуємо.
Шампіньони звичайна ціна 8-9 лір кіло або 32-36 гривень.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4000
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 891 раз.
- Подякували: 579 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5017
|525867
|
Сер 08 кві, 2020 11:48
jump
|
|431
|70682
|
|
|221
|77920
|
|