Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Тогда: хорошего дня! Надеюсь, грибы с опытным грибником собирали? Я как-то собирал грибы в Кабардино-Балкарии... Одни белые... столько белых еще в жизни не видел... Пытались сушить... в августе месяце... вроде и солнце - но ни фига, все были потом испорчены... Слава Богу, жарили без границ и водки было много.... Никогда в жизни не мерз так сильно, как в августе в Кабардино-Балкарии на высоте 2 300 над уровнем моря... Спать ложились даже в ботинках...
гриби сушать в печі...
Мухоморы я на электропечи,так быстрее.Потом завариваю,как дедушка Ульянов учил.Будут позже,ща грОбы нужны!
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Тогда: хорошего дня! Надеюсь, грибы с опытным грибником собирали? Я как-то собирал грибы в Кабардино-Балкарии... Одни белые... столько белых еще в жизни не видел... Пытались сушить... в августе месяце... вроде и солнце - но ни фига, все были потом испорчены... Слава Богу, жарили без границ и водки было много.... Никогда в жизни не мерз так сильно, как в августе в Кабардино-Балкарии на высоте 2 300 над уровнем моря... Спать ложились даже в ботинках...
гриби сушать в печі...
Мухоморы я на электропечи,так быстрее.Потом завариваю,как дедушка Ульянов учил.Будут позже,ща грОбы нужны!
ну з мухоморами не експерементував. До речі, акурт, що там в горах/лісах росте для тихого полювання на березі заморському? Поліщуцький парубок зможе знайти щось знайоме та їстивне? Чи там незрозуміло що, і краще тим не заморочуватися.
От по тій причині мені більш подобається Полісся, бо там можна піти до лісу і назбирати протеїнів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Тут гриби ніхто не збирає. Я скільки раз не мандрував лісом - їх тут і немає, бо клімат не той. Гриби продаються в супермаркеті та на ринку - шампіньони завжди двох сортів, та шиітакі... Рідше бувають в продажі лисички, рижики... зустрічав грузді... всього пару разів... Лисички та рижики продають в таких шикарних дерев"яних коробках, шо в Україні купували б на подарунок самі коробки. Сушені продаються теж в супермаркеті - ми не купуємо. Шампіньони звичайна ціна 8-9 лір кіло або 32-36 гривень. На фото: Консульство України в Анталії допомогає харчами нашим українцям (хто у скрутному становищі - втратив роботу - подає заявку). Цікавий факт: 1 раз на тиждень ходить пором на Чорноморськ - так Консульство забезпечує трансфер, від Анталії до порту Карасу на Чорному морі - 650 км.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 кві, 2020 23:57, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Тут гриби ніхто не збирає. Я скільки раз не мандрував лісом - їх тут і немає, бо клімат не той. Гриби продаються в супермаркеті та на ринку - шампіньони завжди двох сортів, та шиітакі... Рідше бувають в продажі лисички, рижики... зустрічав грузді... всього пару разів... Лисички та рижики продають в таких шикарних дерев"яних коробках, шо в Україні купували б на подарунок самі коробки. Сушені продаються теж в супермаркеті - ми не купуємо. Шампіньони звичайна ціна 8-9 лір кіло або 32-36 гривень. На фото: Консульство України в Анталії допомогає харчами нашим українцям (хто у скрутному становищі - втратив роботу - подає заявку). Цікавий факт: 1 раз на тиждень ходить пором на Чорноморськ - так Консульство забезпечує трансфер, від Анталії до порту Карасу на Чорному морі - 650 км.
Вообще приятно и важно отметить - с кем я ни общаюсь от Анталии до Франции и Швеции - везде одинаковые меры карантина. Сваты сегодня сказали, что в Тулузе штраф без маски 68 евро, а еще за что-то 168 евро. Они со сватом первый раз за 2 недели сегодня выбрались за продуктами - все дисциплинировано в масках и перчатках. В Турции запрещено вообще выходить на улицу всем в возрасте до 20 лет (!!!) и после 65 лет. Заказал по инету - это бесплатно - маски позавчера - должны принести раз в неделю 5 масок на человека - еще не приносили. Используем свои купленные.