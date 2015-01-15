Якщо це Вас коробить, най - живу в Конотопі, а працюю в Пирятині))) Там сирзавод точно є.)))
І думаю, чи не купити хатку в Єгипті.
Як Акурт, для пенсійного віку.
Ніхто його за язика не тягне, хвалька-туркомана))))
Хоч би машину поміняв на новішу)))
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:19
Якщо це Вас коробить, най - живу в Конотопі, а працюю в Пирятині))) Там сирзавод точно є.)))
І думаю, чи не купити хатку в Єгипті.
Як Акурт, для пенсійного віку.
Ніхто його за язика не тягне, хвалька-туркомана))))
Хоч би машину поміняв на новішу)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 08 кві, 2020 15:23, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:22
Вот так поворот... Конотоп... КРЖН... главный специалист по КРЖН... киевлянин... Пирятин... сырзавод... три ветки метро... синяя.
Синяя-синяя...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:23
Погано у вас з географією, звідти 150 км до Пирятина
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:28
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 08 кві, 2020 23:29
Тут гриби ніхто не збирає. Я скільки раз не мандрував лісом - їх тут і немає, бо клімат не той.
Гриби продаються в супермаркеті та на ринку - шампіньони завжди двох сортів, та шиітакі...
Рідше бувають в продажі лисички, рижики... зустрічав грузді... всього пару разів...
Лисички та рижики продають в таких шикарних дерев"яних коробках, шо в Україні купували б на подарунок самі коробки.
Сушені продаються теж в супермаркеті - ми не купуємо.
Шампіньони звичайна ціна 8-9 лір кіло або 32-36 гривень.
На фото: Консульство України в Анталії допомогає харчами нашим українцям (хто у скрутному становищі - втратив роботу - подає заявку).
Цікавий факт: 1 раз на тиждень ходить пором на Чорноморськ - так Консульство забезпечує трансфер, від Анталії до порту Карасу на Чорному морі - 650 км.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 кві, 2020 23:57, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Сер 08 кві, 2020 23:58
Акурт, надеюсь это не Вы сами делали фото?
Додано: Чет 09 кві, 2020 00:02
Вообще приятно и важно отметить - с кем я ни общаюсь от Анталии до Франции и Швеции - везде одинаковые меры карантина.
Сваты сегодня сказали, что в Тулузе штраф без маски 68 евро, а еще за что-то 168 евро.
Они со сватом первый раз за 2 недели сегодня выбрались за продуктами - все дисциплинировано в масках и перчатках.
В Турции запрещено вообще выходить на улицу всем в возрасте до 20 лет (!!!) и после 65 лет.
Для airmax78:
Фото из Консульства - с турецкого сайта:
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:10
Ціна на джінджер...
|