в АТБ до коронка-вірусу імбир коштував 99грн/кіло..
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 кві, 2020 12:30
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Чет 09 кві, 2020 12:34
Ми, чесно кажучи, його майже не купуємо, але як мені здається, така сама ціна була і в січні.
Для точної картини.
В Туреччині подорожчало:
- картопля - з 2 ліри до 2,90 ліри - тому що всюди стала фасована. Це з 8 гривень до 12 гривень.
- помідори - дуже різна ціна - від 2-х лір (8 гривень кіло) то звичайні, до 8 лір кг (32 гривні) то "черрі". Здається ціна не мінялася.
- огріки - здається стали дорожчими - навіть на ціну не дивився, вчора купував - здається чи 4, чи 6 лір кіло то 16-24 гривні кіло.
- ось лимони стали дорожчими - як я зрозумів, на них попит у всьому світі і торговці терміново почали вивозити з Туреччини - були по 3-6 лір кіло - стали по 10 лір (40 гривень) кіло. Туреччина заборонила вивезення лимонів до кінця літа.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 09 кві, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Чет 09 кві, 2020 12:42
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
який імбир, тут макаронавіруса бушує:
Турция уже сейчас вызывает опасения мощнейшего очага, устойчивая отрицательная динамика + 4117 за день, вторая Италия будет.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4932460#p4932460
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 09 кві, 2020 12:48
Ти ба, як пану погано сидиться в карантині... шукає негатив... кладовища... де хто помер... кому погано... де мруть.... гніють.... хворіють... пише, не покладаючи ні руків, ні ногів...
Пане Флаймане - тут гілка про закордонну нерухоімсть.
Заведіть свою гілку про кладовища та дихальні апарати - та там пишіть.
Дякую.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 09 кві, 2020 12:53, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Чет 09 кві, 2020 12:49
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Чет 09 кві, 2020 12:56
Хто зна...
На практиці всі готелі закриті, а співробітників звільнили.
Родич на час карантину призначений Генеральним директором готелю - одного з найбільших в напрямку Аланії та Манавгату на узбережжі - то залишили персонал в 10 осіб та живе тільки вся родина власника готелю.
Для тих 10 співробітників - повна ізоляція, додому не відпускають.
Зарплатню виплатили 50%.
Turkish airlines відучора зовсім відмінили всі внутрішні рейси - до цього якісь рейси виконували.
Авіакомпанія Pegasus - одна з найпотужніших на перевезеннях в Туреччині та закордон - повертає гроші за авіаквитики на рейси до 30 квітня включно.
На інші рейси пропонує або поміняти на "вільний" квиток, або повернути за стандартним тарифом (приблизно половину) оскільки офіційно рейси не відмінено.
Так що літо буде цікавим.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:22
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
|