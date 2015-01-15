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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 571572573574
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:69 лир=10,2 доллара=280 гривен за 1 кг.


в АТБ до коронка-вірусу імбир коштував 99грн/кіло..
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:34

Ми, чесно кажучи, його майже не купуємо, але як мені здається, така сама ціна була і в січні.
Для точної картини.
В Туреччині подорожчало:
- картопля - з 2 ліри до 2,90 ліри - тому що всюди стала фасована. Це з 8 гривень до 12 гривень.
- помідори - дуже різна ціна - від 2-х лір (8 гривень кіло) то звичайні, до 8 лір кг (32 гривні) то "черрі". Здається ціна не мінялася.
- огріки - здається стали дорожчими - навіть на ціну не дивився, вчора купував - здається чи 4, чи 6 лір кіло то 16-24 гривні кіло.
- ось лимони стали дорожчими - як я зрозумів, на них попит у всьому світі і торговці терміново почали вивозити з Туреччини - були по 3-6 лір кіло - стали по 10 лір (40 гривень) кіло. Туреччина заборонила вивезення лимонів до кінця літа.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 09 кві, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

який імбир, тут макаронавіруса бушує:

Турция уже сейчас вызывает опасения мощнейшего очага, устойчивая отрицательная динамика + 4117 за день, вторая Италия будет.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4932460#p4932460

  freeze написав:Итак смотрим статистику за прошлый день, 8 апреля, среда.

Неоднозначный день, задумался, куда его отнести к отрицательным или положительным.
Наверное, с небольшим перевесом к положительным дням.

Но по традиции с отрицательного.
Количество заболевших превысило полтора миллиона человек.
Напрягают с устойчивой восходящей динамикой соседи Украины - Турция, Россия и Беларусь. Бацька уже доотрицался, что ежедневный прирост в небольшой Беларуси равен приросту в Украине. Институт Хопкинса прогнозирует пик в России на первую неделю мая, вероятно цифры будут большие, если до мая еще далеко, а уже сейчас в РФ + 1175 за день. Турция уже сейчас вызывает опасения мощнейшего очага, устойчивая отрицательная динамика + 4117 за день, вторая Италия будет.

Другой большой очаг формируется в тропической Бразилия, хороня надежды на жару-убийцу вируса, там уже + 2154 за день и увеличивается.
Вроде в Германии и Испании всё налаживаться стало, но опять второй день мини-разворот вверх, Италия тоже прирост заболевших. Сложно как-то все развивается в крупнейших странах Европы.

Из положительного.
Из глобального. Прирост текущих больных за день + 5 %, опять же минимум на посткитайском этапе пандемии.
Иран затухает, десятый день подряд положительная динамика.
США плюс-минус седьмой день особо не растут, наблюдаем, вроде рановато для стадии плато.
И да по-прежнему группа стран на важном этапе постепенного затухания - выздоравливают больше, чем заболевают - Китай, Южная Корея, Швейцария, Германия, Австрия, Иран. Правда эффект очень медленный, уже какую неделю затухает в Южной Корее, уже и забывать про нее стали, а все равно там еще 3246 больных.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:48

  flyman написав:[i] Турция уже сейчас вызывает опасения мощнейшего очага, устойчивая отрицательная динамика + 4117 за день, вторая Италия будет.


Ти ба, як пану погано сидиться в карантині... шукає негатив... кладовища... де хто помер... кому погано... де мруть.... гніють.... хворіють... пише, не покладаючи ні руків, ні ногів...

Пане Флаймане - тут гілка про закордонну нерухоімсть.
Заведіть свою гілку про кладовища та дихальні апарати - та там пишіть.
Дякую.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 09 кві, 2020 12:53, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:Турция уже сейчас вызывает опасения мощнейшего очага, устойчивая отрицательная динамика + 4117 за день, вторая Италия будет.


погано... думав у серпні туди відпочивати
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:56

Хто зна...
На практиці всі готелі закриті, а співробітників звільнили.
Родич на час карантину призначений Генеральним директором готелю - одного з найбільших в напрямку Аланії та Манавгату на узбережжі - то залишили персонал в 10 осіб та живе тільки вся родина власника готелю.

Для тих 10 співробітників - повна ізоляція, додому не відпускають.
Зарплатню виплатили 50%.
Turkish airlines відучора зовсім відмінили всі внутрішні рейси - до цього якісь рейси виконували.
Авіакомпанія Pegasus - одна з найпотужніших на перевезеннях в Туреччині та закордон - повертає гроші за авіаквитики на рейси до 30 квітня включно.
На інші рейси пропонує або поміняти на "вільний" квиток, або повернути за стандартним тарифом (приблизно половину) оскільки офіційно рейси не відмінено.
Так що літо буде цікавим.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:22

  akurt написав:Так що літо буде цікавим.

ага,
дуже цікаво, хто буде смажити при боки +40 в тіні
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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