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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 571572573574
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:69 лир=10,2 доллара=280 гривен за 1 кг.


в АТБ до коронка-вірусу імбир коштував 99грн/кіло..
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:34

Ми, чесно кажучи, його майже не купуємо, але як мені здається, така сама ціна була і в січні.
Для точної картини.
В Туреччині подорожчало:
- картопля - з 2 ліри до 2,90 ліри - тому що всюди стала фасована. Це з 8 гривень до 12 гривень.
- помідори - дуже різна ціна - від 2-х лір (8 гривень кіло) то звичайні, до 8 лір кг (32 гривні) то "черрі". Здається ціна не мінялася.
- огріки - здається стали дорожчими - навіть на ціну не дивився, вчора купував - здається чи 4, чи 6 лір кіло то 16-24 гривні кіло.
- ось лимони стали дорожчими - як я зрозумів, на них попит у всьому світі і торговці терміново почали вивозити з Туреччини - були по 3-6 лір кіло - стали по 10 лір (40 гривень) кіло. Туреччина заборонила вивезення лимонів до кінця літа.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 09 кві, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

який імбир, тут макаронавіруса бушує:

Турция уже сейчас вызывает опасения мощнейшего очага, устойчивая отрицательная динамика + 4117 за день, вторая Италия будет.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4932460#p4932460

  freeze написав:Итак смотрим статистику за прошлый день, 8 апреля, среда.

Неоднозначный день, задумался, куда его отнести к отрицательным или положительным.
Наверное, с небольшим перевесом к положительным дням.

Но по традиции с отрицательного.
Количество заболевших превысило полтора миллиона человек.
Напрягают с устойчивой восходящей динамикой соседи Украины - Турция, Россия и Беларусь. Бацька уже доотрицался, что ежедневный прирост в небольшой Беларуси равен приросту в Украине. Институт Хопкинса прогнозирует пик в России на первую неделю мая, вероятно цифры будут большие, если до мая еще далеко, а уже сейчас в РФ + 1175 за день. Турция уже сейчас вызывает опасения мощнейшего очага, устойчивая отрицательная динамика + 4117 за день, вторая Италия будет.

Другой большой очаг формируется в тропической Бразилия, хороня надежды на жару-убийцу вируса, там уже + 2154 за день и увеличивается.
Вроде в Германии и Испании всё налаживаться стало, но опять второй день мини-разворот вверх, Италия тоже прирост заболевших. Сложно как-то все развивается в крупнейших странах Европы.

Из положительного.
Из глобального. Прирост текущих больных за день + 5 %, опять же минимум на посткитайском этапе пандемии.
Иран затухает, десятый день подряд положительная динамика.
США плюс-минус седьмой день особо не растут, наблюдаем, вроде рановато для стадии плато.
И да по-прежнему группа стран на важном этапе постепенного затухания - выздоравливают больше, чем заболевают - Китай, Южная Корея, Швейцария, Германия, Австрия, Иран. Правда эффект очень медленный, уже какую неделю затухает в Южной Корее, уже и забывать про нее стали, а все равно там еще 3246 больных.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:48

Пане Флаймане - тут гілка про закордонну нерухоімсть.
Про коронавірус - інша гілка.
Дякую.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 09 кві, 2020 14:54, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:Турция уже сейчас вызывает опасения мощнейшего очага, устойчивая отрицательная динамика + 4117 за день, вторая Италия будет.


погано... думав у серпні туди відпочивати
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:56

Хто зна...
На практиці всі готелі закриті, а співробітників звільнили.
Родич на час карантину призначений Генеральним директором готелю - одного з найбільших в напрямку Аланії та Манавгату на узбережжі - то залишили персонал в 10 осіб та живе тільки вся родина власника готелю.

Для тих 10 співробітників - повна ізоляція, додому не відпускають.
Зарплатню виплатили 50%.
Turkish airlines відучора зовсім відмінили всі внутрішні рейси - до цього якісь рейси виконували.
Авіакомпанія Pegasus - одна з найпотужніших на перевезеннях в Туреччині та закордон - повертає гроші за авіаквитики на рейси до 30 квітня включно.
На інші рейси пропонує або поміняти на "вільний" квиток, або повернути за стандартним тарифом (приблизно половину) оскільки офіційно рейси не відмінено.
Так що літо буде цікавим.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:22

  akurt написав:Так що літо буде цікавим.

ага,
дуже цікаво, хто буде смажити боки при +40 в тіні
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:11

Тут маєте рацію...
Запоріжжя.
Зображення
Регіони Анталії - 27 липня 2019 (ніч/день)
Aksu-Havalimanı 25 36
Kepez 25 36
Döşemealtı-Yeniköy 21 35
Kemer 23 33
Kumluca 21 33
Finike 25 35
Demre 22 34
Kaş 24 34
Korkuteli 17 33
Serik 25 36
Manavgat 23 34
https://www.mygazete.com/antalya-hava-d ... 31838.html

Середня найвища температура в Анталії за даними спостережень з 1930 (!!!!) по 2018 рік складає:
в липні - 34,1 градуси
в серпні - 34 градуси.
https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirm ... ?m=ANTALYA

Саме цікаве інше:
січень - мінімум +6,0 максимум +14.9 градусів.
лютий - мінімум +6,4 максимум +15,6 градусів.
(джерело даних вище)
Реальний сніг випав більш чверті сторіччя (!!!) тому - 7 січня 1993 року (випало 5 см снігу).
Середня температура води в морі біля Анталії за останні 50 років по місяцях:
Зображення
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://tripmydream.com/turkey/whentogo
Летний сезон в Турции начинается в середине апреля и заканчивается в середине октября. Погода в Турции летом знойная, температура воздуха в июле-августе может достигать +35+40°С.

На каждом курорте Турции знойная погода переносится по-разному. Так, например, 40°С тепла на Средиземноморье (Анталья, Кемер, Белек) будут более ощутимы из-за свойственной этому региону влажности.

На курортах Эгейского моря (Бодрум, Кушадасы, Мармарис) высокие летние температуры переносятся легче, так как здесь более сухой климат.


https://www.votpusk.ru/story/article.asp?ID=10001

О погоде и природе
Самое лучшее время для отдыха на Анталийской ривьере – поздняя весна и ранняя осень Эти сезоны отличаются не слишком высокими значениями температуры воздуха. В мае и начале июня термометры фиксируют в тени +26 градусов, а в сентябре-октябре – +27. Море прогревается в этот период до +22 – +25 градусов и позволяет чувствовать себя уютно в его волнах даже детям.
Анталия считается регионом с достаточно высоким показателем влажности воздуха. Он составляет не менее 64%, но даже такие значения легко переносятся в весенне-осенний период, когда жара не зашкаливает за все разумные пределы. Летом термометры стремятся зафиксировать гораздо большие значения температуры и +40 градусов в июле для Антальи – норма. Море нагревается до +28, а ежедневное количество солнечных часов стремится к максимуму. Самый высокий температурный показатель за всю историю наблюдений за погодой был зафиксирован на отметке +45 градусов.
Плажный отдых в разгар лета в Анталье можно организовать без риска для здоровья. Самые благоприятные часы для принятия солнечных ванн – первая половина дня и время перед закатом. Использование солнцезащитных кремов снижает риск для кожи, а одежда из натуральных тканей помогает избежать перегрева.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:57

Ну в цілому дані вірні - дещо не співпадають з офіціфними даними Гідрометеобюро Туреччини - але для російських журналіств то припустимо.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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