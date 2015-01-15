Додано: Чет 09 кві, 2020 12:34

Ми, чесно кажучи, його майже не купуємо, але як мені здається, така сама ціна була і в січні.

Для точної картини.

В Туреччині подорожчало:

- картопля - з 2 ліри до 2,90 ліри - тому що всюди стала фасована. Це з 8 гривень до 12 гривень.

- помідори - дуже різна ціна - від 2-х лір (8 гривень кіло) то звичайні, до 8 лір кг (32 гривні) то "черрі". Здається ціна не мінялася.

- огріки - здається стали дорожчими - навіть на ціну не дивився, вчора купував - здається чи 4, чи 6 лір кіло то 16-24 гривні кіло.

- ось лимони стали дорожчими - як я зрозумів, на них попит у всьому світі і торговці терміново почали вивозити з Туреччини - були по 3-6 лір кіло - стали по 10 лір (40 гривень) кіло. Туреччина заборонила вивезення лимонів до кінця літа.

Востаннє редагувалось akurt в Чет 09 кві, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.

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