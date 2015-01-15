RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 572573574575
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:09

  flyman написав:
  akurt написав:Так що літо буде цікавим.

дуже цікаво, хто буде смажити боки при +40 в тіні


Як хто????
Пан Акурт!
Він же же й купив для того квартиру, щоб літом при 35-40С сидіти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21278
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 2182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:13

Запишемо дату: 9 квітня 2020 року.
В цей день пан Франт вперше в житті не помилився: я дійсно не планую виїждати за кордони Туреччини до кінця вересня.
Поздоровляю!
З 25 вересня до 12 жовтня запланована подорож в США.
Сподобалося: "... він же же й купив для того квартиру...".
Вперше до людини дійшло, для чого люди купують квартири.

х х х
Изменяющиеся условия жизни во всем мире заставляют людей переосмысливать свой бизнес.
То, на что я обратил внимание по разговорам с людьми украинской диаспоры:
- если вы имеете квартиру в Анталии.
- если вы имеете ВНЖ в Турции (а без покупки квартиры с 1 января 2020 года человек может получить "туристический ВНЖ" только в первый раз в жизни (по аренде квартиры) и только на 1 год без права продления).
- если вы имеете высшее образование по определённым специальностям.
- если у вас есть стаж работы от 5-ти лет,
то вас приглашают работать преподавателями (я точно не спрашивал, возможно и в он-лайн режиме):
- физика
- химия
- математика
- английский язык
- украинский язык
- биология
- история.
Наличие ВНЖ требуется, так как будут оформлять Рабочее разрешение и Медицинскую страховку работающего (дает право на бесплатное обслуживание в Госклиниках. Обслуживание в Госклиниках по тем данным, что знаю, гораздо выше по качеству оборудования и персонала, чем в частных клиниках).
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4006
З нами з: 12.02.09
Подякував: 890 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:10

вот и чудно.
с жильём и работой проясняется.
осталось найти какой-то лес, чтобы с кумом-сбушником раздерибанить и продать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14579
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1938 раз.
Подякували: 4297 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 572573574575
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 500, 501, 502
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5019 526187
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 16:21
Козак-характерник
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 42, 43, 44
change_pm » Чет 27 гру, 2018 13:13
433 70969
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 10:47
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 21, 22, 23
tobias » Чет 15 січ, 2015 15:36
221 77991
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 20:49
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16600)
09.04.2020 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.