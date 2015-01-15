Як хто????
Пан Акурт!
Він же же й купив для того квартиру, щоб літом при 35-40С сидіти.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 кві, 2020 15:09
Як хто????
Пан Акурт!
Він же же й купив для того квартиру, щоб літом при 35-40С сидіти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 09 кві, 2020 15:13
Запишемо дату: 9 квітня 2020 року.
В цей день пан Франт вперше в житті не помилився: я дійсно не планую виїждати за кордони Туреччини до кінця вересня.
Поздоровляю!
З 25 вересня до 12 жовтня запланована подорож в США.
Сподобалося: "... він же же й купив для того квартиру...".
Вперше до людини дійшло, для чого люди купують квартири.
х х х
Изменяющиеся условия жизни во всем мире заставляют людей переосмысливать свой бизнес.
То, на что я обратил внимание по разговорам с людьми украинской диаспоры:
- если вы имеете квартиру в Анталии.
- если вы имеете ВНЖ в Турции (а без покупки квартиры с 1 января 2020 года человек может получить "туристический ВНЖ" только в первый раз в жизни (по аренде квартиры) и только на 1 год без права продления).
- если вы имеете высшее образование по определённым специальностям.
- если у вас есть стаж работы от 5-ти лет,
то вас приглашают работать преподавателями (я точно не спрашивал, возможно и в он-лайн режиме):
- физика
- химия
- математика
- английский язык
- украинский язык
- биология
- история.
Наличие ВНЖ требуется, так как будут оформлять Рабочее разрешение и Медицинскую страховку работающего (дает право на бесплатное обслуживание в Госклиниках. Обслуживание в Госклиниках по тем данным, что знаю, гораздо выше по качеству оборудования и персонала, чем в частных клиниках).
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Чет 09 кві, 2020 16:10
вот и чудно.
с жильём и работой проясняется.
осталось найти какой-то лес, чтобы с кумом-сбушником раздерибанить и продать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:09
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:45
У Yuri_T - нуль, тут и думать нечего. У него CEEN (сегодня вроде 1 акцию продал, но какие там чатлы - копейки, мелкая денежная единица на планете Глюк, как в Кин-дза-дза), DOEN, UNAF - а перестроиться вовремя не сумел...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
|