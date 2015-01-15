Як хто????
Пан Акурт!
Він же же й купив для того квартиру, щоб літом при 35-40С сидіти.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 кві, 2020 15:09
Як хто????
Пан Акурт!
Він же же й купив для того квартиру, щоб літом при 35-40С сидіти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 09 кві, 2020 15:13
Запишемо дату: 9 квітня 2020 року.
В цей день пан Франт вперше в житті не помилився: я дійсно не планую виїждати за кордони Туреччини до кінця вересня.
Поздоровляю!
З 25 вересня до 12 жовтня запланована подорож в США.
Сподобалося: "... він же же й купив для того квартиру...".
Вперше до людини дійшло, для чого люди купують квартири.
х х х
Изменяющиеся условия жизни во всем мире заставляют людей переосмысливать свой бизнес.
То, на что я обратил внимание по разговорам с людьми украинской диаспоры:
- если вы имеете квартиру в Анталии.
- если вы имеете ВНЖ в Турции (а без покупки квартиры с 1 января 2020 года человек может получить "туристический ВНЖ" только в первый раз в жизни (по аренде квартиры) и только на 1 год без права продления).
- если вы имеете высшее образование по определённым специальностям.
- если у вас есть стаж работы от 5-ти лет,
то вас приглашают работать преподавателями (я точно не спрашивал, возможно и в он-лайн режиме):
- физика
- химия
- математика
- английский язык
- украинский язык
- биология
- история.
Наличие ВНЖ требуется, так как будут оформлять Рабочее разрешение и Медицинскую страховку работающего (дает право на бесплатное обслуживание в Госклиниках. Обслуживание в Госклиниках по тем данным, что знаю, гораздо выше по качеству оборудования и персонала, чем в частных клиниках).
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Чет 09 кві, 2020 16:10
вот и чудно.
с жильём и работой проясняется.
осталось найти какой-то лес, чтобы с кумом-сбушником раздерибанить и продать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:09
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:45
барабашов! Так Yuri_T - не на бетоне зарабатывает. У него CEEN (сегодня вроде 1 акцию продал), DOEN, UNAF - а перестроиться вовремя не сумел...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:43
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так меня не юрина финансовая история расцвета интересует а Ваша, как вы яблочко помыли, продали, а потом Паша в штаты бежал,ключик обронил,а вы так случайно подобрали и сейфчик случайно нашли.
В какой школе вас заставляли забор на бетонный менять, в 15й?
Додано: Чет 09 кві, 2020 19:29
О! Так ваш же днепровский стиль нормальному челу непонятен - явно выше вопрос был не ко мне.
Я ж бетонами не занимаюсь. Вы не в курсе - в Анталии с 1290 года кто никогда не продавал/покупал бетоны. Тока готовые хаты. Под ключ.
Так что вы с кем-то спутали.
Вообще заметно, что народ в карантине как-то начал задумываться о житие-бытие.
Вон Yuri_T - на эти ветку не заходил уж года полтора - а потом сунулся в Приват - а там тока +10, смех, правда flyman говорил, что можно еще прOцент-полтора годовых заработать на гривне. Но тоже мимо - я депозитов не держу. Но он ну очень волновался. Вопрос, видимо, горячий.
И вот уж и барабашов озаботился диверсификацией - кажется с лета сюда не заходил...
Да, времена тяжкие настали... Меня - сейчас сходил в маркет купил виски - токА договоренность по нефти волнует, а так НИЧЕГО больше. Вообще.
А Вы разве бетоном так и промышляете?
Шо там сичас?
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
|