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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 573574575576>
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:09

  flyman написав:
  akurt написав:Так що літо буде цікавим.

дуже цікаво, хто буде смажити боки при +40 в тіні


Як хто????
Пан Акурт!
Він же же й купив для того квартиру, щоб літом при 35-40С сидіти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:13

Запишемо дату: 9 квітня 2020 року.
В цей день пан Франт вперше в житті не помилився: я дійсно не планую виїждати за кордони Туреччини до кінця вересня.
Поздоровляю!
З 25 вересня до 12 жовтня запланована подорож в США.
Сподобалося: "... він же же й купив для того квартиру...".
Вперше до людини дійшло, для чого люди купують квартири.

х х х
Изменяющиеся условия жизни во всем мире заставляют людей переосмысливать свой бизнес.
То, на что я обратил внимание по разговорам с людьми украинской диаспоры:
- если вы имеете квартиру в Анталии.
- если вы имеете ВНЖ в Турции (а без покупки квартиры с 1 января 2020 года человек может получить "туристический ВНЖ" только в первый раз в жизни (по аренде квартиры) и только на 1 год без права продления).
- если вы имеете высшее образование по определённым специальностям.
- если у вас есть стаж работы от 5-ти лет,
то вас приглашают работать преподавателями (я точно не спрашивал, возможно и в он-лайн режиме):
- физика
- химия
- математика
- английский язык
- украинский язык
- биология
- история.
Наличие ВНЖ требуется, так как будут оформлять Рабочее разрешение и Медицинскую страховку работающего (дает право на бесплатное обслуживание в Госклиниках. Обслуживание в Госклиниках по тем данным, что знаю, гораздо выше по качеству оборудования и персонала, чем в частных клиниках).
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:10

вот и чудно.
с жильём и работой проясняется.
осталось найти какой-то лес, чтобы с кумом-сбушником раздерибанить и продать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:09

  Yuri_T написав:вот и чудно.
с жильём и работой проясняется.
осталось найти какой-то лес, чтобы с кумом-сбушником раздерибанить и продать.

В прошлый раз сколько по вашему патриотически получилось напилить чатлов на инвестиции в бетоны Анталии, примерно?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:45

барабашов! Так Yuri_T - не на бетоне зарабатывает. У него CEEN (сегодня вроде 1 акцию продал), DOEN, UNAF - а перестроиться вовремя не сумел...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Так меня не юрина финансовая история расцвета интересует а Ваша, как вы яблочко помыли, продали, а потом Паша в штаты бежал,ключик обронил,а вы так случайно подобрали и сейфчик случайно нашли.
В какой школе вас заставляли забор на бетонный менять, в 15й?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:29

О! Так Ваш же днепровский стиль нормальному челу непонятен - явно выше вопрос был не ко мне.
Я ж бетонами не занимаюсь. Вы не в курсе - в Анталии с 1290 года никто никогда непродавал/непокупал бетоны. Тока готовые хаты. Под ключ. Это реально нашему человек не понять.
Так что Вы спутали: вопрос не ко мне. И я не спутал ничего - вопрос не ко мне.

Вообще заметно, что народ в карантине как-то начал задумываться о житие-бытие.
Вон Yuri_T - на эти ветку не заходил уж года полтора - а потом сунулся в Приват - а там тока +10, смех, правда flyman говорил, что можно еще прOцент-полтора годовых срубить на гривне. Но тоже мимо - я депозитов не держу. Но он ну очень волновался. Вопрос, видимо, горячий.

И вот уж и барабашов озаботился диверсификацией - кажется с лета сюда не заходил...

Да, времена тяжкие настали... Меня - сейчас сходил в маркет купил виски - токА договоренность по нефти волнует, а так НИЧЕГО больше. Честно. Вообще.
А Вы разве бетоном промышляете?
Шо там сичас?
Востаннє редагувалось akurt в Чет 09 кві, 2020 19:48, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:48

барабашов
в одном из произведений Сэра Артура Игнешуса Конан Дойля описано так:
"...В первую свою встречу с вами Стэплтон настолько увлекся, что поведал вам часть своей биографии, о чем, вероятно, не перестает жалеть до сих пор...".

здесь было аналогично.
в то время, когда он планировал найти здесь единомышленников, а потом и клиентов под задуманный рыльный бизнес, рассказывал правду.
не помню точно - кум/сват/брат или просто какой-то решала (смотреть лень, да и нет смысла, чувак любит вытирать старые посты или многократно править), но земли лесного фонда были удачно и без правовых оснований приватизированы, проданы, а деньги отмыты.
сразу ли на турецком берегу или опосредованно через львовско/днепровскую недвигу - сие точно не ведомо.

зы. вообще стартЁр человек уникальных способностей. был бы приймачок не идиот, а писатель, - давно бы книжку про жизненный путь акурта написал.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:51

Так если не помнит такой успешный человек - так стоит ли глупости писать?
Ну ей Богу, как-то несолидно.
Поскольку Вас ну очень интересует: НИКОГДА НЕ имел ни кума, ни свата, ни брата, ни деверя, ни свояка, ни тестя, ни шурина, ни братача, ни племяша, ни зятя, ни свояченицы, ни отца, ни мать, ни сестру матери, ни брата отца, которые бы хоть каким-то боком имели отношение к СБУ.
А что Вам так трудно стало? Просветите, я не в курсе.
И Юрий - ну ей Богу, ну не унижайте себя. Я НИКОГДА не был "приймачком".
Это унизительно для Вас. Родители моей жены имели трешку. Совсем в другом городе, и привел я жену-студентку сразу после защиты диплома в свою собственную квартиру.
Юрий, реально неудобно за Вас - люди же Вас читают на других ветках, такое подумают... такое подумают... пАлитесь...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 09 кві, 2020 20:01, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

приймачок - долярчик,
а про дерибан з кумом СБУ шником львівської земельки акуртом читав, як він хизувався "підприємницькою жилкою", а решта, мовляв "лохи".
тому, думаю, з переляку він втік від після Майдану на берег турецький, щоб не люстрували.
та й застряв там, тепер ні туди, ні сюди.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 09 кві, 2020 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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