Додано: Чет 09 кві, 2020 19:48

барабашов

в одном из произведений Сэра Артура Игнешуса Конан Дойля описано так:

"...В первую свою встречу с вами Стэплтон настолько увлекся, что поведал вам часть своей биографии, о чем, вероятно, не перестает жалеть до сих пор...".



здесь было аналогично.

в то время, когда он планировал найти здесь единомышленников, а потом и клиентов под задуманный рыльный бизнес, рассказывал правду.

не помню точно - кум/сват/брат или просто какой-то решала (смотреть лень, да и нет смысла, чувак любит вытирать старые посты или многократно править), но земли лесного фонда были удачно и без правовых оснований приватизированы, проданы, а деньги отмыты.

сразу ли на турецком берегу или опосредованно через львовско/днепровскую недвигу - сие точно не ведомо.



зы. вообще стартЁр человек уникальных способностей. был бы приймачок не идиот, а писатель, - давно бы книжку про жизненный путь акурта написал.

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