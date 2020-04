Додано: Чет 09 кві, 2020 20:01

приймачок - долярчик,

а про дерибан з кумом СБУ шником львівської земельки акуртом читав, як він хизувався "підприємницькою жилкою", а решта, мовляв "лохи".

тому, думаю, з переляку він втік від після Майдану на берег турецький, щоб не люстрували.

та й застряв там, тепер ні туди, ні сюди.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

