Додано: Чет 09 кві, 2020 20:08

Пан flyman - "п"ять балів"! Утерли носа фахівцю із торгівлі акціями.



А ось питання для Вас: "Підприємницька жилка" - то гірше, ніж там катування людей, чи там політ у Космос, чи там пароплавство, чи там наркоманія, чи ні?

Питання як для фахівця, який не тільки знає такий термін, а й планує створити імперію і на синій, і на зеленій, і на червоній лініях метро Києва.



P.S. Сподобалося Ваше останнє повідомлення - о 20:21 на київській гілці.

Зелене простирадло такого гігантського розміру та без жодного коментаря - то... то.... Навіть і слова не знаю, мабуть "бравіссімо"... Та ні, того мало...



Але не відволікаємося:

"Про підприємницьку жилку".

Панове читачі, слухати уважно. Читає пан flyman. Я взяв блокнот та ручку.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).