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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 573574575576
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:08

Пан flyman - "п"ять балів"! Утерли носа фахівцю із торгівлі акціями.

А ось питання для Вас: "Підприємницька жилка" - то гірше, ніж там катування людей, чи там політ у Космос, чи там пароплавство, чи там наркоманія, чи ні?
Питання як для фахівця, який не тільки знає такий термін, а й планує створити імперію і на синій, і на зеленій, і на червоній лініях метро Києва.

P.S. Сподобалося Ваше останнє повідомлення - о 20:21 на київській гілці.
Зелене простирадло такого гігантського розміру та без жодного коментаря - то... то.... Навіть і слова не знаю, мабуть "бравіссімо"... Та ні, того мало...

Але не відволікаємося:
"Про підприємницьку жилку".
Панове читачі, слухати уважно. Читає пан flyman. Я взяв блокнот та ручку.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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