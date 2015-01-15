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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 573574575576
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:08

Пан flyman - "п"ять балів"! Роз"яснили людині вірно про приймаків, шуринів та свояків.

А ось питання для Вас: "Підприємницька жилка" - то в Києві тепер "ругательные слова"?
Питання як для людини, яка планує створити цікаву мережу офісів і на синій, і на зеленій, і на червоній лініях метро Києва. Зараз люди передивляються вектори напрямів своїх дій - може, щось би підказали.
Тим більше, що не я один пропоную Вам дати поради людям:
  Investor_K написав:Frant
По Вашему мнению - куда вкладывать деньги для пассивного дохода?


Почитайте київську галку - вже мова не йде про КРЖН... мова про нові вектори та як жити...
  reus написав:
  Serg-ik написав:Как там поживают Вши наёмные работники? урезали зарплаты неамбициозным?

Я давно бизнес продал. Переехал за границу. Сейчас у сына в Киеве, приехал на карантин.
У меня был небольшой бизнес в сфере услуг. Общался с нынешним собственником бизнеса, я с ним в хороших отношениях. Ну, ШО сказать беда-печаль. Такого пипеца не было даже в самые сложные времена. Бизнес полностью лежит. Дохода 0. Заплатил зарплату без урезаний за март, за апрель 30% от оклада планирует, за май не знает где брать деньги. Может всех за свой счет отправит. Но хочет коллектив сохранить. Дай бог ему, чтобы получилось.


Або ось таке:
  necovi4 написав:Парни, походу рынок аренды проседает сильно. Даже юр лица звонят и просят скидку. Пришлось по квартирам -30% снизить. Мой товарищ завтра будет сам звонить квартирантке и понижать с 15и до 10и грн. Таковы реалии.

Я помітив, що останні дні виріс рівень зацікавленості в тезах цієї гілки... Відразу і не зрозуміш чого, але дійсно люди почали вектори намагатися міняти... Почитайте київську гілку - особливо за другу половину у четвер...
То Ваші поради були б особливо цінними...
Мені, наприклад, дуже сподобалися Ваші роздуми:
  flyman написав:Там інші інструменти і можливості для пасивного доходу.
Ну і хто взяв нерухомість, напр. в Берліні 5 або 10 років тому, заробили і на оренді і на рості самого активу.
п.с.
правильні пацани рубають бабло на ОВДП


Взагалі зараз київська гілка в хорошому сенсі цікавіша за іспанські серіали (LaCasa dePapel) - і про лендлордів, і про хабарників-прокурорів, і про жадібних нотаріусів, і взагалі цікаво читати.

Дуже сподобалася думка пана Frant'a
  Frant написав:
  Investor_K написав:Frant
По Вашему мнению - куда вкладывать деньги для пассивного дохода?

В момент кризи?
Нікуди

Вона пояснює агресивні пости на цій гілці деяких персонажів.

P.S. На сегодня поставил бы самый высший балл на киевской ветке Vlad442 и reus.

Самый понравившийся материал: "Был ли вторичный рынок жилья в СССР?", отличные подробные верные ответы! Чтобы расставить все точки над "i", стоит только добавить, что момент покупки кооперативной квартиры - и это если тебе РАЗРЕШАТ её купить - еще надо было угадать. Если угадал - то тебе она досталась даром или даже почти бесплатно.
Самый квалифицированный ответ/замечание - от Faceless.
Самый интересный вопрос - вопрос от форумчанина InvestorK! Класс! И задан вовремя, и главное - ПО АДРЕСУ!!!!!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Интересный момент из наблюдений. Если родился ребёнок за рубежем , то фактически сейчас он не может стать гражданином Украины. Ибо:
« а) заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням (форма 3, затверджена Наказом МЗС України від 15.09.2006 № 185);
б) копію свідоцтва про народження особи »
Теперь по пунктам:
1) Из-за «шелтер он зе плейс» фактически заявление не подать
2) Свидетельство о рождении получить вкрай тяжело ибо госорганы не работают, а для детей иностранных граждан не всегда срабатывает заказ онлайн
Фактически дети, рождённые в период пандемии, лишаются права по рождению на украинское гражданство и являются брошенными исторической Родиной... не может вернутся в Украину человек(лицо без гражданства- спасибо знаете сами кому)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:24

  Понаехал написав:Интересный момент из наблюдений. Если родился ребёнок за рубежем , то фактически сейчас он не может стать гражданином Украины. Ибо:
« а) заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням (форма 3, затверджена Наказом МЗС України від 15.09.2006 № 185);
б) копію свідоцтва про народження особи »
Теперь по пунктам:
1) Из-за «шелтер он зе плейс» фактически заявление не подать
2) Свидетельство о рождении получить вкрай тяжело ибо госорганы не работают, а для детей иностранных граждан не всегда срабатывает заказ онлайн
Фактически дети, рождённые в период пандемии, лишаются права по рождению на украинское гражданство и являются брошенными исторической Родиной... не может вернутся в Украину человек(лицо без гражданства- спасибо знаете сами кому)

1.
не нагнітай, а почитай краще закони.
Коротка відповідь: не лишається, так як в нас змішана система отримання громадянства (по грунту і крові), як і США.
2.
в мене враження, що в тебе проблеми із розумінням причин та наслідків, та плануванням, тобто ти щось робиш, а потім починаєш вигрібати
3.
інфантильність
ти відповідаєш за себе і свої вчинки (і частково за сім"ю),
ти, а не дядя Сем, консул, чи ще хто
4.
послідовність
якщо таке хрєнова ненька, то нащо тобі сюда вертатися,
нащо переживати за громадянство дітей?
Живи там де добре.
Акурту добре в Анталії.
Тобі, може, підходить Махачкала, Пітер або Мінськ.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:06

  flyman написав:Акурту добре в Анталії
звісно, добре, маючи прибуток від здачі в оренду 5-7 квартир у Львові та Дніпрі
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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