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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 09 кві, 2020 20:08
Пан flyman
- "п"ять балів"! Роз"яснили людині вірно про приймаків, шуринів та свояків.
А ось питання для Вас: "Підприємницька жилка
" - то в Києві тепер "ругательные слова
"?
Питання як для людини, яка планує створити цікаву мережу офісів і на синій, і на зеленій, і на червоній лініях метро Києва. Зараз люди передивляються вектори напрямів своїх дій - може, щось би підказали.
Тим більше, що не я один пропоную Вам дати поради людям:
Investor_K написав:Frant
По Вашему мнению - куда вкладывать деньги для пассивного дохода?
Почитайте київську галку - вже мова не йде про КРЖН... мова про нові вектори та як жити...
reus написав: Serg-ik написав:
Как там поживают Вши наёмные работники? урезали зарплаты неамбициозным?
Я давно бизнес продал. Переехал за границу. Сейчас у сына в Киеве, приехал на карантин.
У меня был небольшой бизнес в сфере услуг. Общался с нынешним собственником бизнеса, я с ним в хороших отношениях. Ну, ШО сказать беда-печаль. Такого пипеца не было даже в самые сложные времена. Бизнес полностью лежит. Дохода 0. Заплатил зарплату без урезаний за март, за апрель 30% от оклада планирует, за май не знает где брать деньги. Может всех за свой счет отправит. Но хочет коллектив сохранить. Дай бог ему, чтобы получилось.
Або ось таке:
necovi4 написав:
Парни, походу рынок аренды проседает сильно. Даже юр лица звонят и просят скидку. Пришлось по квартирам -30% снизить. Мой товарищ завтра будет сам звонить квартирантке и понижать с 15и до 10и грн. Таковы реалии.
Я помітив, що останні дні виріс рівень зацікавленості в тезах цієї гілки... Відразу і не зрозуміш чого, але дійсно люди почали вектори намагатися міняти... Почитайте київську гілку - особливо за другу половину у четвер...
То Ваші поради були б особливо цінними...
Мені, наприклад, дуже сподобалися Ваші роздуми:
flyman написав:
Там інші інструменти і можливості для пасивного доходу.
Ну і хто взяв нерухомість, напр. в Берліні 5 або 10 років тому, заробили і на оренді і на рості самого активу.
п.с.
правильні пацани рубають бабло на ОВДП
Взагалі зараз київська гілка в хорошому сенсі цікавіша за іспанські серіали (LaCasa dePapel
) - і про лендлордів, і про хабарників-прокурорів, і про жадібних нотаріусів, і взагалі цікаво читати.
Дуже сподобалася думка пана Frant
'a
Вона пояснює агресивні пости на цій гілці деяких персонажів.P.S.
Frant написав: Investor_K написав:Frant
По Вашему мнению - куда вкладывать деньги для пассивного дохода?
В момент кризи?
Нікуди
На сегодня поставил бы самый высший балл на киевской ветке Vlad442
и reus.Самый понравившийся материал
: "Был ли вторичный рынок жилья в СССР?
", отличные подробные верные ответы!
Чтобы расставить все точки над "i", стоит только добавить, что момент покупки кооперативной квартиры - и это если тебе РАЗРЕШАТ её купить
- еще надо было угадать. Если угадал - то тебе она досталась даром или даже почти бесплатно.Самый квалифицированный ответ/замечание
- от Faceless.Самый интересный вопрос
- вопрос от форумчанина InvestorK
! Класс! И задан вовремя, и главное - ПО АДРЕСУ!!!!!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:46
Интересный момент из наблюдений. Если родился ребёнок за рубежем , то фактически сейчас он не может стать гражданином Украины. Ибо:
« а) заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням (форма 3, затверджена Наказом МЗС України від 15.09.2006 № 185);
б) копію свідоцтва про народження особи »
Теперь по пунктам:
1) Из-за «шелтер он зе плейс» фактически заявление не подать
2) Свидетельство о рождении получить вкрай тяжело ибо госорганы не работают, а для детей иностранных граждан не всегда срабатывает заказ онлайн
Фактически дети, рождённые в период пандемии, лишаются права по рождению на украинское гражданство и являются брошенными исторической Родиной... не может вернутся в Украину человек(лицо без гражданства- спасибо знаете сами кому)
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Понаехал
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:24
Понаехал написав:
Интересный момент из наблюдений. Если родился ребёнок за рубежем , то фактически сейчас он не может стать гражданином Украины. Ибо:
« а) заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням (форма 3, затверджена Наказом МЗС України від 15.09.2006 № 185);
б) копію свідоцтва про народження особи »
Теперь по пунктам:
1) Из-за «шелтер он зе плейс» фактически заявление не подать
2) Свидетельство о рождении получить вкрай тяжело ибо госорганы не работают, а для детей иностранных граждан не всегда срабатывает заказ онлайн
Фактически дети, рождённые в период пандемии, лишаются права по рождению на украинское гражданство и являются брошенными исторической Родиной... не может вернутся в Украину человек(лицо без гражданства- спасибо знаете сами кому)
1.
не нагнітай, а почитай краще закони.
Коротка відповідь: не лишається, так як в нас змішана система отримання громадянства (по грунту і крові), як і США.
2.
в мене враження, що в тебе проблеми із розумінням причин та наслідків, та плануванням, тобто ти щось робиш, а потім починаєш вигрібати
3.
інфантильність
ти відповідаєш за себе і свої вчинки (і частково за сім"ю),
ти, а не дядя Сем, консул, чи ще хто
4.
послідовність
якщо таке хрєнова ненька, то нащо тобі сюда вертатися,
нащо переживати за громадянство дітей?
Живи там де добре.
Акурту добре в Анталії.
Тобі, може, підходить Махачкала, Пітер або Мінськ.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:06
flyman написав:
Акурту добре в Анталії
звісно, добре, маючи прибуток від здачі в оренду 5-7 квартир у Львові та Дніпрі
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:51
Frant написав: flyman написав:
Акурту добре в Анталії
звісно, добре, маючи прибуток від здачі в оренду 5-7 квартир у Львові та Дніпрі
Франт, а тобі хто заважає: макаронавірус, Ердоган, румунські прикордонники?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:15
Пан Франт!
6-10 квартир самое то.
Я именно такие цифры, не раскрывая все карты, много раз именно на этой ветке и называл.
Дошло до Франта...
И не дадите соврать: я же Вам советовал еще в 2015 прикупить еще пару хрущиков по 42 000 долларов недалеко от станции метро, а вы пожадничали.
А зря.
Смотрите: вкинули бы в каждый еще по 5 000 долларов - и легко бы сдали каждый минимум по 4 500 гривен в месяц. Тогда ведь доллар был по 22 - точно себя отнесли бы к среднему классу - все-таки 400 баксов в месяц иметь - реально круто.
А если бы меня послушали да вкинули в утепление стен хрущиков еще долларов по 600 - так ваще сдали бы по 300 бакинских в месяц...
А сейчас уж поздно...
Сейчас бедность и неопределенность пришла на порог...
Как там Карла Маркса писала:
«Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские»
Карла Маркса - знатная девушка, слушать надо было ее, а Вы все силы - А ГЛАВНОЕ - ВРЕМЯ!!! - профукали на разоблачение "девушки из Адыгеи"...
Теперь только тупить на этой ветке осталось...
P.S. Блин, третий раз за день ставлю "плюс" flyman"у. Я не жадный на плюсы, но реально заслуживает.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:48
akurt написав:P.S.
Блин, третий раз за день ставлю "плюс" flyman
"у. Я не жадный на плюсы, но реально заслуживает.
Коли був підлітком, то тато здавався дурнуватим.
Коли ж подослішав, то вийвилося що він досить таки мудрий.
Мабуть, він порозумнішав за цей час.
Вільний переказ цитати, якщо не помиляюся, Марка Твена.
Так і тут. Акурт бачить що хтось розумнішає з віком.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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