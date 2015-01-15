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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 09 кві, 2020 20:08
Пан flyman
- "п"ять балів"! Роз"яснили людині вірно про приймаків, шуринів та свояків.
А ось питання для Вас: "Підприємницька жилка
" - то в Києві тепер "ругательные слова
"?
Питання як для людини, яка планує створити цікаву мережу офісів і на синій, і на зеленій, і на червоній лініях метро Києва. Зараз люди передивляються вектори напрямів своїх дій - може, щось би підказали.
Тим більше, що не я один пропоную Вам дати поради людям:
Investor_K написав:Frant
По Вашему мнению - куда вкладывать деньги для пассивного дохода?
Почитайте київську галку - вже мова не йде про КРЖН... мова про нові вектори та як жити...
reus написав: Serg-ik написав:
Как там поживают Вши наёмные работники? урезали зарплаты неамбициозным?
Я давно бизнес продал. Переехал за границу. Сейчас у сына в Киеве, приехал на карантин.
У меня был небольшой бизнес в сфере услуг. Общался с нынешним собственником бизнеса, я с ним в хороших отношениях. Ну, ШО сказать беда-печаль. Такого пипеца не было даже в самые сложные времена. Бизнес полностью лежит. Дохода 0. Заплатил зарплату без урезаний за март, за апрель 30% от оклада планирует, за май не знает где брать деньги. Может всех за свой счет отправит. Но хочет коллектив сохранить. Дай бог ему, чтобы получилось.
Або ось таке:
necovi4 написав:
Парни, походу рынок аренды проседает сильно. Даже юр лица звонят и просят скидку. Пришлось по квартирам -30% снизить. Мой товарищ завтра будет сам звонить квартирантке и понижать с 15и до 10и грн. Таковы реалии.
Я помітив, що останні дні виріс рівень зацікавленості в тезах цієї гілки... Відразу і не зрозуміш чого, але дійсно люди почали вектори намагатися міняти... Почитайте київську гілку - особливо за другу половину у четвер...
То Ваші поради були б особливо цінними...
Мені, наприклад, дуже сподобалися Ваші роздуми:
flyman написав:
Там інші інструменти і можливості для пасивного доходу.
Ну і хто взяв нерухомість, напр. в Берліні 5 або 10 років тому, заробили і на оренді і на рості самого активу.
п.с.
правильні пацани рубають бабло на ОВДП
Взагалі зараз київська гілка в хорошому сенсі цікавіша за іспанські серіали (LaCasa dePapel
) - і про лендлордів, і про хабарників-прокурорів, і про жадібних нотаріусів, і взагалі цікаво читати.
Дуже сподобалася думка пана Frant
'a
Вона пояснює агресивні пости на цій гілці деяких персонажів.P.S.
Frant написав: Investor_K написав:Frant
По Вашему мнению - куда вкладывать деньги для пассивного дохода?
В момент кризи?
Нікуди
На сегодня поставил бы самый высший балл на киевской ветке Vlad442
и reus.Самый понравившийся материал
: "Был ли вторичный рынок жилья в СССР?
", отличные подробные верные ответы!
Чтобы расставить все точки над "i", стоит только добавить, что момент покупки кооперативной квартиры - и это если тебе РАЗРЕШАТ её купить
- еще надо было угадать. Если угадал - то тебе она досталась даром или даже почти бесплатно.Самый квалифицированный ответ/замечание
- от Faceless.Самый интересный вопрос
- вопрос от форумчанина InvestorK
! Класс! И задан вовремя, и главное - ПО АДРЕСУ!!!!!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:46
Интересный момент из наблюдений. Если родился ребёнок за рубежем , то фактически сейчас он не может стать гражданином Украины. Ибо:
« а) заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням (форма 3, затверджена Наказом МЗС України від 15.09.2006 № 185);
б) копію свідоцтва про народження особи »
Теперь по пунктам:
1) Из-за «шелтер он зе плейс» фактически заявление не подать
2) Свидетельство о рождении получить вкрай тяжело ибо госорганы не работают, а для детей иностранных граждан не всегда срабатывает заказ онлайн
Фактически дети, рождённые в период пандемии, лишаются права по рождению на украинское гражданство и являются брошенными исторической Родиной... не может вернутся в Украину человек(лицо без гражданства- спасибо знаете сами кому)
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:24
Понаехал написав:
Интересный момент из наблюдений. Если родился ребёнок за рубежем , то фактически сейчас он не может стать гражданином Украины. Ибо:
« а) заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням (форма 3, затверджена Наказом МЗС України від 15.09.2006 № 185);
б) копію свідоцтва про народження особи »
Теперь по пунктам:
1) Из-за «шелтер он зе плейс» фактически заявление не подать
2) Свидетельство о рождении получить вкрай тяжело ибо госорганы не работают, а для детей иностранных граждан не всегда срабатывает заказ онлайн
Фактически дети, рождённые в период пандемии, лишаются права по рождению на украинское гражданство и являются брошенными исторической Родиной... не может вернутся в Украину человек(лицо без гражданства- спасибо знаете сами кому)
1.
не нагнітай, а почитай краще закони.
Коротка відповідь: не лишається, так як в нас змішана система отримання громадянства (по грунту і крові), як і США.
2.
в мене враження, що в тебе проблеми із розумінням причин та наслідків, та плануванням, тобто ти щось робиш, а потім починаєш вигрібати
3.
інфантильність
ти відповідаєш за себе і свої вчинки (і частково за сім"ю),
ти, а не дядя Сем, консул, чи ще хто
4.
послідовність
якщо таке хрєнова ненька, то нащо тобі сюда вертатися,
нащо переживати за громадянство дітей?
Живи там де добре.
Акурту добре в Анталії.
Тобі, може, підходить Махачкала, Пітер або Мінськ.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:06
flyman написав:
Акурту добре в Анталії
звісно, добре, маючи прибуток від здачі в оренду 5-7 квартир у Львові та Дніпрі
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:51
Frant написав: flyman написав:
Акурту добре в Анталії
звісно, добре, маючи прибуток від здачі в оренду 5-7 квартир у Львові та Дніпрі
Франт, а тобі хто заважає: макаронавірус, Ердоган, румунські прикордонники?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:15
Пан Франт!
6-10 квартир самое то.
Я именно такие цифры, не раскрывая все карты, много раз именно на этой ветке и называл.
Дошло до Франта...
И не дадите соврать: я же Вам советовал еще в 2015 прикупить еще пару хрущиков по 42 000 долларов недалеко от станции метро, а вы пожадничали.
А зря.
Смотрите: вкинули бы в каждый еще по 5 000 долларов - и легко бы сдали каждый минимум по 4 500 гривен в месяц. Тогда ведь доллар был по 22 - точно себя отнесли бы к среднему классу - все-таки 400 баксов в месяц иметь - реально круто.
А если бы меня послушали да вкинули в утепление стен хрущиков еще долларов по 600 - так ваще сдали бы по 300 бакинских в месяц...
А сейчас уж поздно...
Сейчас бедность и неопределенность пришла на порог...
Как там Карла Маркса писала:
«Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские»
Карла Маркса - знатная девушка, слушать надо было ее, а Вы все силы - А ГЛАВНОЕ - ВРЕМЯ!!! - профукали на разоблачение "девушки из Адыгеи"...
Теперь только тупить на этой ветке осталось...
P.S. Блин, третий раз за день ставлю "плюс" flyman"у. Я не жадный на плюсы, но реально заслуживает.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:48
Коли був підлітком, то тато здавався дурнуватим.
akurt написав:P.S.
Блин, третий раз за день ставлю "плюс" flyman
"у. Я не жадный на плюсы, но реально заслуживает.
Коли ж подослішав, то вийвилося що він досить таки мудрий.
Мабуть, він порозумнішав за цей час.
Вільний переказ цитати, якщо не помиляюся, Марка Твена.
Так і тут, можливо, карантин та спілкування з псом на філософські теми впливає на покращення розумових якостей (акурта), і він (акурт, не пес), починає відрізняти зерна від лушпайок (
).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:21
Поставлю Вам "+" в четвертий раз - звісно, лушпайки заполонили цю гілку.
Але соціум вже замислився, що треба змінюватися.
Наприклад, я сьогодні цілу годину ВатсАппом говорив із однією із самих заможних (не жартую) та вдалих (не жартую) людей Києва.
Ви думаєте, він поскаржився приблизно так, як тиждень тому Дмитро Гордон, сказавши, що він жив із комерційної оренди, всі його приміщення зараз закриті і чекають і на такого знаменитого важкі часи?
А мій візаві сказав, що навпаки - САМЕ ЧАС РЕАЛІЗУВАТИ ТУ МРІЮ, ЯКУ ВІН ВЕСЬ ЧАС НОСИВ В ГОЛОВІ, але не було ні часу, ні вільних людей.
Саме зараз час - розвиватися. Як би несподівано це не лунало.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:47
flyman написав:
1.
не нагнітай, а почитай краще закони.
Коротка відповідь: не лишається, так як в нас змішана система отримання громадянства (по грунту і крові), як і США.
2.
в мене враження, що в тебе проблеми із розумінням причин та наслідків, та плануванням, тобто ти щось робиш, а потім починаєш вигрібати
3.
інфантильність
ти відповідаєш за себе і свої вчинки (і частково за сім"ю),
ти, а не дядя Сем, консул, чи ще хто
4.
послідовність
якщо таке хрєнова ненька, то нащо тобі сюда вертатися,
нащо переживати за громадянство дітей?
Живи там де добре.
Акурту добре в Анталії.
Тобі, може, підходить Махачкала, Пітер або Мінськ.
1 не нагнетаю, а говорю то, что вижу. Украина, на данный момент, не даёт возможности и самоустранилась(возможно временно) от конституционных гарантий
2 скорее попадаю в неудобные ситуации и вынужден реагировать
3 страна ответственна за социальные гарантии , прописанные в законах. Каждый ответственен за своё
4 я не говорил про неньку. Я говорил про реакцию властей, но в целом ты прав. «и я лечу туда, где принимают» (с) ВВ
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:24
Прикольно: столько гадить на этой ветке, сколько не гадил еще никогда и никто, столько поливать грязью, с высочайшим уровнем цинизма, столько рассказывать нам всем про техасскую водку, про чудный Питер, про замечательную Махачкалу, про бюстгалтеры девушек из Адыгеи, про мечту всей жизни - уютную однушку за МКАД... Постить на украинском форуме фото - мало кто знает
(!!!!) фотофайлы, которые имели название "For trolling
"...И вдруг плакаться нам в жилетку....
Абидели маЛчика-многОженца, наплодившего детей в разных странах разными женами...
Абидели, пАнимаешь ли...
В МАХАЧКАЛУ!
Понаехал написав:
«и я лечу туда, где принимают» (с) ВВ
Принимают в Махачкале, туда и с ветерком!
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 10 кві, 2020 16:31, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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