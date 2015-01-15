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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 574575576577
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:29

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:И не дадите соврать: я же Вам советовал еще в 2015

Акурт, я на цій гілці лише з 2018 року. Прикольно читати повідомлення одного пристаркуватого блазня, який чомусь вирішив, що він фінансовий геній.

  akurt написав:Постить на украинском форуме фото - мало кто знает (!!!!) фотофайлы, которые имели название "For trolling"...

90% повідомлень від любителя турецької нерухомості - то стьоб, флуд і троллізм над читачами і здоровим глуздом. І що? :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:34

Цього разу пан Франт не вгадав - майже 22 000 (ДВАДЦЯТЬ ДВІ ТИСЯЧІ!!!!!) повідомлень не можна написати з 2018 року.
Починав з вівдертої українофобії російської мовою та намірами торгівлі золотішком.
Бач воно як...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:39

  akurt написав:Цього разу пан Франт не вгадав - 22 000 (ДВАДЦЯТЬ ДВІ ТИСЯЧІ!!!!!) повідомлень не можна написати з 2018 року.
Починав з вівдертої українофобії та намірами торгівлі золотішком.
Бач воно як...

Ой, розсмішив))))
Написав би "Франт був українофобом за золотішко." Ну, просто блазень)))
В принципі, єдине, що в цій історії мене цікавить - коли турки введуть пристойний податок на операції та утримання нерухомості для негромадян.
Зрозуміло, що заради десятка власників вони не будуть цього робити. Їм треба хоч аби кілька сот щасливих курортників з нерухомістю. Щоб було кого стригти і брити.


Схоже, що наш мислитель, пан екс-доцент на коливаннях цін на золото - нічого не заробив????? Якраз тоді його гроші згоріли на депозитах сміттєвих банків, ні?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 кві, 2020 16:52, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:42

Так 2018 или 2011?
Заврался совсем...

На золоте зарабатывают умные.
Франт не попал в их число.
Почем там хотел продать своим украинцам, по 2500 за унцию????????
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“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:46

  akurt написав:Так 2018 или 2011?
Заврался совсем...


Пояснюю пану екс-доценту, раз він сам не здатний прочитати і зрозуміти. Може, до нього підкрався Альцгеймер, хто його знає?
На гілці про турецькі курортні квартири - я з 2018.
Зареєстрований на фінанс - з 2011.

  akurt написав:На золоте зарабатывают умные.

Правильно!
І Акурт в їх число не трапив, факт.
Раз його грошики пропали в говно-банках.

Але давайте про турецьку нерухомість. Чи скоро ж***???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:50

Щас будет и про kuser.
  Frant написав:П.С. Кузер - молодець був, толковий форумчанин.
Можна було багато чого повчитись у його.
Шкода, що пропав. :cry:

А теперь читаем как первый же и кинул kuserа...:
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“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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