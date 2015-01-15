Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Цього разу пан Франт не вгадав - майже 22 000 (ДВАДЦЯТЬ ДВІ ТИСЯЧІ!!!!!) повідомлень не можна написати з 2018 року. Починав з вівдертої українофобії російської мовою та намірами торгівлі золотішком. Бач воно як...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Цього разу пан Франт не вгадав - 22 000 (ДВАДЦЯТЬ ДВІ ТИСЯЧІ!!!!!) повідомлень не можна написати з 2018 року. Починав з вівдертої українофобії та намірами торгівлі золотішком. Бач воно як...
Ой, розсмішив)))) Написав би "Франт був українофобом за золотішко." Ну, просто блазень))) В принципі, єдине, що в цій історії мене цікавить - коли турки введуть пристойний податок на операції та утримання нерухомості для негромадян. Зрозуміло, що заради десятка власників вони не будуть цього робити. Їм треба хоч аби кілька сот щасливих курортників з нерухомістю. Щоб було кого стригти і брити.
Схоже, що наш мислитель, пан екс-доцент на коливаннях цін на золото - нічого не заробив????? Якраз тоді його гроші згоріли на депозитах сміттєвих банків, ні?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 кві, 2020 16:52, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:Так 2018 или 2011? Заврался совсем...
Пояснюю пану екс-доценту, раз він сам не здатний прочитати і зрозуміти. Може, до нього підкрався Альцгеймер, хто його знає? На гілці про турецькі курортні квартири - я з 2018. Зареєстрований на фінанс - з 2011.
akurt написав:На золоте зарабатывают умные.
Правильно! І Акурт в їх число не трапив, факт. Раз його грошики пропали в говно-банках.
Але давайте про турецьку нерухомість. Чи скоро ж***???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців