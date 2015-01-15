Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:15

Пан Франт!

6-10 квартир самое то.

Я именно такие цифры, не раскрывая все карты, много раз именно на этой ветке и называл.

Дошло до Франта...

И не дадите соврать: я же Вам советовал еще в 2015 прикупить еще пару хрущиков по 42 000 долларов недалеко от станции метро, а вы пожадничали.

А зря.

Смотрите: вкинули бы в каждый еще по 5 000 долларов - и легко бы сдали каждый минимум по 4 500 гривен в месяц. Тогда ведь доллар был по 22 - точно себя отнесли бы к среднему классу - все-таки 400 баксов в месяц иметь - реально круто.

А если бы меня послушали да вкинули в утепление стен хрущиков еще долларов по 600 - так ваще сдали бы по 300 бакинских в месяц...

А сейчас уж поздно...

Сейчас бедность и неопределенность пришла на порог...

Как там Карла Маркса писала:

«Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские»

Карла Маркса - знатная девушка, слушать надо было ее, а Вы все силы - А ГЛАВНОЕ - ВРЕМЯ!!! - профукали на разоблачение "девушки из Адыгеи"...

Теперь только тупить на этой ветке осталось...



P.S. Блин, третий раз за день ставлю "плюс" flyman"у. Я не жадный на плюсы, но реально заслуживает.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).