Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:24

Понаехал написав: Интересный момент из наблюдений. Если родился ребёнок за рубежем , то фактически сейчас он не может стать гражданином Украины. Ибо:

« а) заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням (форма 3, затверджена Наказом МЗС України від 15.09.2006 № 185);

б) копію свідоцтва про народження особи »

Теперь по пунктам:

1) Из-за «шелтер он зе плейс» фактически заявление не подать

2) Свидетельство о рождении получить вкрай тяжело ибо госорганы не работают, а для детей иностранных граждан не всегда срабатывает заказ онлайн

1.

не нагнітай, а почитай краще закони.

Коротка відповідь: не лишається, так як в нас змішана система отримання громадянства (по грунту і крові), як і США.

2.

в мене враження, що в тебе проблеми із розумінням причин та наслідків, та плануванням, тобто ти щось робиш, а потім починаєш вигрібати

3.

інфантильність

ти відповідаєш за себе і свої вчинки (і частково за сім"ю),

ти, а не дядя Сем, консул, чи ще хто

4.

послідовність

якщо таке хрєнова ненька, то нащо тобі сюда вертатися,

нащо переживати за громадянство дітей?

Живи там де добре.

Акурту добре в Анталії.

