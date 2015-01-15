Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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vladislavlvov написав:Турецкие официальные лица заявили, что Турция добилась значительных успехов в лечении пациентов с коронавирусами на ранних стадиях заболевания спорным препаратом против малярии гидроксихлорохином.
«Турция накопила миллион единиц из них до того, как в стране появился первый случай заболевания», - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во вторник вечером в прямом эфире, не указав название препарата.
Думаю, рано радоваться. Всем надо беречься и не надеяться на чудеса. На сегодня еще никто не придумал ни вакцины, ни методов лечения. В Турции появились сообщения, что пробуют лечить заболевших какой-то хитрой плазменной вакциной из крови тех, кто переболел. И якобы есть хорошие результаты.
В Турции с полуночи с пятницы на субботу объявили жесткий карантин - комендантский час на 48 часов: НИКТО НИКАК и ни по каким причинам не имеет право выходить вообще на улицу. Я считаю, что это правильно: было ощущение, что народ как-то расслабился. Я - как всегда - все делаю вовремя - в 18-00 сделал прогулку в маске и перчатках - купил три вида сыра, бутылку вискаря и фруктов (сейчас клубника по 5 лир или 20 гривен). Только продегустировал сыр и виски - как раз объявили комендантский час с полуночи. А у нас всё было! Жесткий карантин - "комендантский час" - поддерживаю. Нечего по улицам шастать! Отдыхай и смотри сериалы! Парни! Не расслабляйтесь - ощущение, что вирус с самолетов распыляют. Здоровья!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).