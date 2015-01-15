Додано: Суб 11 кві, 2020 03:07

Думаю, рано радоваться. Всем надо беречься и не надеяться на чудеса.

На сегодня еще никто не придумал ни вакцины, ни методов лечения.

В Турции появились сообщения, что пробуют лечить заболевших какой-то хитрой плазменной вакциной из крови тех, кто переболел. И якобы есть хорошие результаты.



В Турции с полуночи с пятницы на субботу объявили жесткий карантин - комендантский час на 48 часов: НИКТО НИКАК и ни по каким причинам не имеет право выходить вообще на улицу.

Я считаю, что это правильно: было ощущение, что народ как-то расслабился.

Я - как всегда - все делаю вовремя - в 18-00 сделал прогулку в маске и перчатках - купил три вида сыра, бутылку вискаря и фруктов (сейчас клубника по 5 лир или 20 гривен).

Только продегустировал сыр и виски - как раз объявили комендантский час с полуночи.

А у нас всё было!

Жесткий карантин - "комендантский час" - поддерживаю. Нечего по улицам шастать!

Отдыхай и смотри сериалы!

Парни! Не расслабляйтесь - ощущение, что вирус с самолетов распыляют.

Здоровья!

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).