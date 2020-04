Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:28



vladislavlvov написав: Турецкие официальные лица заявили, что Турция добилась значительных успехов в лечении пациентов с коронавирусами на ранних стадиях заболевания спорным препаратом против малярии гидроксихлорохином.



«Турция накопила миллион единиц из них до того, как в стране появился первый случай заболевания», - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во вторник вечером в прямом эфире, не указав название препарата.



Высокопоставленный турецкий чиновник со знанием запасов сказал «Ближнему Востоку», что это был гидроксихлорохин и что он продавался под торговой маркой Plaquenil.

«Мы считаем, что начало раннего лечения [этим препаратом] сыграло большую роль в снижении уровня легочной инфекции среди пациентов», - сказал он.

