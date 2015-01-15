Додано: Суб 11 кві, 2020 20:14

Радий, що Ви тим цікавитеся, але про студента знаю тільки те, що із 5-ти осіб, які були доставлені в порт, - 1 - це - студент і все.

Взагалі в Університеті Akdeniz Анталії навчаються 2 200 іноземних студентів (всього більше 31 000 студентів). На сайті університету немає даних про національний склад.

Про вагітну жінку - звісно - теж не маю і не можу мати інформацію - знаю тільки, що про неї найбільше хвилювалося наше консульство.

Питання - де краще народжувати дитину - гадаю не відноситься ні до моєї, ні до Вашої компетенції.

Справа, гадаю, дуже приватна.

Знаю одну родину з "наших", яка вже мала дитину, але Бог послав ще - то вони виїхали в Україну ще до Нового року - свою квартиру здали на 1 рік.

Я в них не питав, чому саме так вони вирішили, але після того інтересувався трохи у наших українських жінок тут - де краще народжувати - якщо це питання від чоловіка може бути коректним - то вони народжували в Туреччині і говорили, що все було прекрасно.

Звісно, там багато факторів і на перший план - я так думаю - виходять родинні чинники: мама+свекруха.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).