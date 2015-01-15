Додано: Суб 11 кві, 2020 15:29

В той час, коли людство всієї планети думає, як позбутися тієї ЗАРАЗИ, не перестаю дивуватися активній роботі співробітників Консульства України в Анталії.

Пан В"ячеслав та пан Сергій - досить молоді хлопці - не тільки попереджають українську діаспору про різні заходи (як, наприклад. останні авіарейси в Україну), не тільки організовують доставку продуктів харчування родинам наших українців із дітьми, але й роблять речі майже неймовірні.

Сьогодні 11 квітня, о 18-00 буде відходити черговий пором в Черноморськ з Туреччини. У людей виникало питання, як в умовах карантину та жорсткого обмеження на пересування можна попасти в порт Карасу за 650 км від Анталії.

Питання вирішено: організовано консульский мікроавтобус, який доставив наших українців в порт.

Серед них - і студент, і вагітна жінка на великому терміні вагітності.

В дорозі були 8 годин, і вже люди чекають на відхід порому в Чорноморськ.

По прибуттю - обсервація на протязі 14 днів, людей розмішують в одному із санаторіїв порту "Южный" - важливо, що крім медичного нагляду, нашим українцям забезпечують харчування.

Будуть вони здорові - будуть і здоровими родичі читачів форуму.

Я сподіваюся... А що ще залишається?

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).