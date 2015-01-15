Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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vladislavlvov написав:Турецкие официальные лица заявили, что Турция добилась значительных успехов в лечении пациентов с коронавирусами на ранних стадиях заболевания спорным препаратом против малярии гидроксихлорохином.
«Турция накопила миллион единиц из них до того, как в стране появился первый случай заболевания», - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во вторник вечером в прямом эфире, не указав название препарата.
Думаю, рано радоваться. Всем надо беречься и не надеяться на чудеса. На сегодня еще никто не придумал ни вакцины, ни методов лечения. В Турции появились сообщения, что пробуют лечить заболевших какой-то хитрой плазменной сывороткой из крови тех, кто переболел. И якобы есть хорошие результаты.
В Турции с полуночи с пятницы на субботу объявили жесткий карантин - комендантский час на 48 часов: НИКТО НИКАК и ни по каким причинам не имеет право выходить вообще на улицу. Я считаю, что это правильно: было ощущение, что народ как-то расслабился. Я - как всегда - все делаю вовремя - в 18-00 сделал прогулку в маске и перчатках - купил три вида сыра, бутылку вискаря и фруктов (сейчас клубника по 5 лир или 20 гривен). Только продегустировал сыр и виски - как раз объявили комендантский час с полуночи. А у нас всё было! Жесткий карантин - "комендантский час" - поддерживаю. Нечего по улицам шастать! Отдыхай и смотри сериалы! Парни! Не расслабляйтесь - ощущение, что вирус с самолетов распыляют. Здоровья!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 11 кві, 2020 03:40, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
В той час, коли людство всієї планети думає, як позбутися тієї ЗАРАЗИ, не перестаю дивуватися активній роботі співробітників Консульства України в Анталії. Пан В"ячеслав та пан Сергій - досить молоді хлопці - не тільки попереджають українську діаспору про різні заходи (як, наприклад. останні авіарейси в Україну), не тільки організовують доставку продуктів харчування родинам наших українців із дітьми, але й роблять речі майже неймовірні. Сьогодні 11 квітня, о 18-00 буде відходити черговий пором в Черноморськ з Туреччини. У людей виникало питання, як в умовах карантину та жорсткого обмеження на пересування можна попасти в порт Карасу за 650 км від Анталії. Питання вирішено: організовано консульский мікроавтобус, який доставив наших українців в порт. Серед них - і студент, і вагітна жінка на великому терміні вагітності. В дорозі були 8 годин, і вже люди чекають на відхід порому в Чорноморськ. По прибуттю - обсервація на протязі 14 днів, людей розмішують в одному із санаторіїв порту "Южный" - важливо, що крім медичного нагляду, нашим українцям забезпечують харчування. Будуть вони здорові - будуть і здоровими родичі читачів форуму. Я сподіваюся... А що ще залишається?
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:В той час, коли людство всієї планети думає, як позбутися тієї ЗАРАЗИ, не перестаю дивуватися активній роботі співробітників Консульства України в Анталії. Пан В"ячеслав та пан Сергій - досить молоді хлопці - не тільки попереджають українську діаспору про різні заходи (як, наприклад. останні авіарейси в Україну), не тільки організовують доставку продуктів харчування родинам наших українців із дітьми, але й роблять речі майже неймовірні. Сьогодні 11 квітня, о 18-00 буде відходити черговий пором в Черноморськ з Туреччини. У людей виникало питання, як в умовах карантину та жорсткого обмеження на пересування можна попасти в порт Карасу за 650 км від Анталії. Питання вирішено: організовано консульский мікроавтобус, який доставив наших українців в порт. Серед них - і студент, і вагітна жінка на великому терміні вагітності. В дорозі були 8 годин, і вже люди чекають на відхід порому в Чорноморськ. По прибуттю - обсервація на протязі 14 днів, людей розмішують в одному із санаторіїв порту "Южный" - важливо, що крім медичного нагляду, нашим українцям забезпечують харчування. Будуть вони здорові - будуть і здоровими родичі читачів форуму. Я сподіваюся... А що ще залишається?
І знову не можу скласти 2+2. Жінка на великому терміні вагітності, якщо в Туреччині супер-пупер медицина, який зміст ризикувати так? Тема студента не розкрита. Що за студент, з України в Україні, чи з України в Туреччині? Що з ним не так?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Радий, що Ви тим цікавитеся, але про студента знаю тільки те, що із 5-ти осіб, які були доставлені в порт, - 1 - це - студент. Не думаю, що консульство буде розкривати приватну інформацію, тим більше про вагітну жінку.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 11 кві, 2020 20:39, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Тут с приятностью и гордостью можете даже смело утверждать, что у Вас стать турком точно не получится. Вообще вопрос "Кем быть" - многие люди много раз пытались решить. Маяковский писал так: У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда, чем заниматься? Нужные работники - столяры и плотники! Сработать мебель мудрено: сначала мы берём бревно и пилим доски длинные и плоские.
Моя племянница сделала проще: вышла замуж за еврея, теперь гражданка Израиля и ведет ДЛЯ РОССИЯН по инету сумасшедшие дорогие курсы по психологии. Сам удивляюсь: люди клюют и клюют. Оказалось, что рассказать тебе, что ты не совсем дурак - и деньги платят, и востребовано. А сейчас - так вообще...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 11 кві, 2020 20:50, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).