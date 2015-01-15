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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 575576577578>
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:28

побєда над макроновірусом на Дарданеллах!

побєда над макроновірусом на Дарданеллах!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4933935#p4933935
  vladislavlvov написав:Турецкие официальные лица заявили, что Турция добилась значительных успехов в лечении пациентов с коронавирусами на ранних стадиях заболевания спорным препаратом против малярии гидроксихлорохином.

«Турция накопила миллион единиц из них до того, как в стране появился первый случай заболевания», - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во вторник вечером в прямом эфире, не указав название препарата.

Высокопоставленный турецкий чиновник со знанием запасов сказал «Ближнему Востоку», что это был гидроксихлорохин и что он продавался под торговой маркой Plaquenil.
«Мы считаем, что начало раннего лечения [этим препаратом] сыграло большую роль в снижении уровня легочной инфекции среди пациентов», - сказал он.
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-turkey-hydroxychloroquine-malaria-treatment-progress
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 03:07

Думаю, рано радоваться. Всем надо беречься и не надеяться на чудеса.
На сегодня еще никто не придумал ни вакцины, ни методов лечения.
В Турции появились сообщения, что пробуют лечить заболевших какой-то хитрой плазменной сывороткой из крови тех, кто переболел. И якобы есть хорошие результаты.

В Турции с полуночи с пятницы на субботу объявили жесткий карантин - комендантский час на 48 часов: НИКТО НИКАК и ни по каким причинам не имеет право выходить вообще на улицу.
Я считаю, что это правильно: было ощущение, что народ как-то расслабился.
Я - как всегда - все делаю вовремя - в 18-00 сделал прогулку в маске и перчатках - купил три вида сыра, бутылку вискаря и фруктов (сейчас клубника по 5 лир или 20 гривен).
Только продегустировал сыр и виски - как раз объявили комендантский час с полуночи.
А у нас всё было!
Жесткий карантин - "комендантский час" - поддерживаю. Нечего по улицам шастать!
Отдыхай и смотри сериалы!
Парни! Не расслабляйтесь - ощущение, что вирус с самолетов распыляют.
Здоровья!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 11 кві, 2020 03:40, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 03:21

  akurt написав: Нечего по улицам шастать!
Здоровья!

Спеша неумолимо, время мчится,
Сурова и безжалостна судьба.
До наших дней дошла святая притча,
Прошедшая сквозь долгие года.

И истина у притчи такова:
Коль срок исписан, то спасенья нету.
Не деться нам от смерти никуда,
Кто от неё бежит - бежит навстречу.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:29

В той час, коли людство всієї планети думає, як позбутися тієї ЗАРАЗИ, не перестаю дивуватися активній роботі співробітників Консульства України в Анталії.
Пан В"ячеслав та пан Сергій - досить молоді хлопці - не тільки попереджають українську діаспору про різні заходи (як, наприклад. останні авіарейси в Україну), не тільки організовують доставку продуктів харчування родинам наших українців із дітьми, але й роблять речі майже неймовірні.
Сьогодні 11 квітня, о 18-00 буде відходити черговий пором в Черноморськ з Туреччини. У людей виникало питання, як в умовах карантину та жорсткого обмеження на пересування можна попасти в порт Карасу за 650 км від Анталії.
Питання вирішено: організовано консульский мікроавтобус, який доставив наших українців в порт.
Серед них - і студент, і вагітна жінка на великому терміні вагітності.
В дорозі були 8 годин, і вже люди чекають на відхід порому в Чорноморськ.
По прибуттю - обсервація на протязі 14 днів, людей розмішують в одному із санаторіїв порту "Южный" - важливо, що крім медичного нагляду, нашим українцям забезпечують харчування.
Будуть вони здорові - будуть і здоровими родичі читачів форуму.
Я сподіваюся... А що ще залишається?
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:46

  akurt написав:В той час, коли людство всієї планети думає, як позбутися тієї ЗАРАЗИ, не перестаю дивуватися активній роботі співробітників Консульства України в Анталії.
Пан В"ячеслав та пан Сергій - досить молоді хлопці - не тільки попереджають українську діаспору про різні заходи (як, наприклад. останні авіарейси в Україну), не тільки організовують доставку продуктів харчування родинам наших українців із дітьми, але й роблять речі майже неймовірні.
Сьогодні 11 квітня, о 18-00 буде відходити черговий пором в Черноморськ з Туреччини. У людей виникало питання, як в умовах карантину та жорсткого обмеження на пересування можна попасти в порт Карасу за 650 км від Анталії.
Питання вирішено: організовано консульский мікроавтобус, який доставив наших українців в порт.
Серед них - і студент, і вагітна жінка на великому терміні вагітності.
В дорозі були 8 годин, і вже люди чекають на відхід порому в Чорноморськ.
По прибуттю - обсервація на протязі 14 днів, людей розмішують в одному із санаторіїв порту "Южный" - важливо, що крім медичного нагляду, нашим українцям забезпечують харчування.
Будуть вони здорові - будуть і здоровими родичі читачів форуму.
Я сподіваюся... А що ще залишається?


І знову не можу скласти 2+2.
Жінка на великому терміні вагітності, якщо в Туреччині супер-пупер медицина, який зміст ризикувати так?
Тема студента не розкрита.
Що за студент, з України в Україні, чи з України в Туреччині?
Що з ним не так?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 20:14

Радий, що Ви тим цікавитеся, але про студента знаю тільки те, що із 5-ти осіб, які були доставлені в порт з Анталії, - 1 - це - студент. Всього поромом виїхало 40 українців.
Не думаю, що консульство буде розкривати приватну інформацію, тим більше про вагітну жінку.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 11 кві, 2020 23:49, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 20:36

Лучше быть не турком.Во всех смыслах
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 20:40

Тут с приятностью и гордостью можете даже смело утверждать, что у Вас стать турком точно не получится.
Вообще вопрос "Кем быть" - многие люди много раз пытались решить.
Моя племянница сделала проще: вышла замуж за еврея, теперь гражданка Израиля и ведет ДЛЯ РОССИЯН по инету сумасшедшие дорогие курсы по психологии.
Сам удивляюсь: люди клюют и клюют. Оказалось, что рассказать тебе, что ты не совсем дурак - и деньги платят, и востребовано. А сейчас - так вообще...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 11 кві, 2020 21:58, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 20:49

  akurt написав:Тут с приятностью и гордостью можете даже смело утверждать, что у Вас стать турком точно не получится.

И для меня это ЧЕСТЬ.Украина понад усе!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 04:27

  Мизантрóп написав:Лучше быть не турком.Во всех смыслах

"Троим не верь: бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь."(С) Петр I
Понаехал
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