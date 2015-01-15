RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 575576577578
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 04:28

  Мизантрóп написав:И для меня это ЧЕСТЬ.Украина понад усе!

Зображення
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3740
З нами з: 22.05.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://kurs.com.ua/novost/171877-komendantskii-chas-v-turcii-vizval-haos-v-strane
"
Объявленный на эти выходные в крупных городах Турции комендантский час погрузил страну в полный хаос.

Правительство объявило о запрете выходить из дома и закрытии всего в субботу и воскресенье внезапно, за два часа до полуночи 11 апреля. Штраф за нарушение комендантского часа - 2,5 тысяч лир (10 тысяч гривен). Вскоре, правда, уточнили, что булочные и аптеки будут работать, но было уже поздно.


Испуганный народ побежал закупаться продуктами - в масках и без. Люди буквально штурмовали небольшие магазинчики и пекарни, которые еще работали в это позднее время (все супермаркеты закрываются в 22 часа).

В частности, в Стамбуле и курортной Анталии возникли огромные столпотворения, дошло до драк и стычек.

Все забыли и о дистанции, и о коронавирусе. Люди поддались стадному инстинкту и буквально бились за хлеб. Я такого в жизни не видел. Весь карантин теперь насмарку - можно ждать всплеска заболеваемости. У нас дома тоже не было хлеба, муж побежал в магазин, и еще купить корм для кота, который заканчивался. Так, говорит, в магазине не протолкнуться было, настоящая война. Для турка остаться без хлеба - это конец света. Все ругают правительство, которое объявило комендантский час так поздно, за два часа. Предупреждать нужно за пару дней, а лучше за неделю. Кстати, ни о какой помощи от государства на время карантина, как в развитых странах, речи не идет. Только всем домой о правительства принесли бесплатно по пять масок и антисептики", - рассказывает нам живущая в Стамбуле украинка Татьяна Михчиоглу.

Некоторые шутят: народ с радостью воспринял введение комендантского часа и высыпался праздновать. Улицы в ночь на 11 апреля действительно кишели взбудораженными людьми.

"Мы такого не видели со времен "застоя" 80-х и 90-х, – пишет сайт в Анталии. – В 22 часа власти сообщили, что до понедельника не будет работать ни один магазин. Все кинулись скупать воду, хлеб, муку, образовались огромные толпы людей. Мы два часа стояли в очереди в кассу продуктового магазина. Вот так. Теперь неизбежно будет всплеск статистики заражений".

Действия властей вызвали много возмущенных комментариев.

"Очень много негативной реакции льётся в адрес властей Турции от граждан страны и особенно политиков. И не только оппозиционных. Вчера вечером в стране царила атмосфера хаоса. Десятки видеороликов с драками, спорами, огромными очередями у магазинчиков (которые, кстати, работали и после объявленного времени начала комендантского часа, шутили даже что они так проработают до вечера 12 апреля).

Сейчас в Турции ищут козла отпущения. Судя по тому, что решение в столь поздний момент было объявлено Министерством внутренних дел, всех собак спустят на её главу Сулеймана Сойлу.

Ведь то поведение людей, которое вчера пришлось наблюдать на улицах страны, это не присуще поведению гражданам Турции, это результат двухчасового тупика, в которую их загнали, поставив перед фактом. Вчера руководство страны показало всему миру как делать нельзя", - пишет телеграм-канал "Повестка дня Турции".

Для Украины то, что произошло в Турции в ночь на субботу - это пример того, к чему может привести введение комендатского часа с тотальным запретом на выход из домов и закрытием магазинов.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18460
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1045 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 575576577578
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 42, 43, 44
change_pm » Чет 27 гру, 2018 13:13
435 71396
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 кві, 2020 08:24
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 501, 502, 503
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5021 527423
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 18:06
jump
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 21, 22, 23
tobias » Чет 15 січ, 2015 15:36
221 78069
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 20:49
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.