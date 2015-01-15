|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 кві, 2020 09:13
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
"
Объявленный на эти выходные в крупных городах Турции комендантский час погрузил страну в полный хаос.
Правительство объявило о запрете выходить из дома и закрытии всего в субботу и воскресенье внезапно, за два часа до полуночи 11 апреля. Штраф за нарушение комендантского часа - 2,5 тысяч лир (10 тысяч гривен). Вскоре, правда, уточнили, что булочные и аптеки будут работать, но было уже поздно.
Испуганный народ побежал закупаться продуктами - в масках и без. Люди буквально штурмовали небольшие магазинчики и пекарни, которые еще работали в это позднее время (все супермаркеты закрываются в 22 часа).
В частности, в Стамбуле и курортной Анталии возникли огромные столпотворения, дошло до драк и стычек.
Все забыли и о дистанции, и о коронавирусе. Люди поддались стадному инстинкту и буквально бились за хлеб. Я такого в жизни не видел. Весь карантин теперь насмарку - можно ждать всплеска заболеваемости. У нас дома тоже не было хлеба, муж побежал в магазин, и еще купить корм для кота, который заканчивался. Так, говорит, в магазине не протолкнуться было, настоящая война. Для турка остаться без хлеба - это конец света. Все ругают правительство, которое объявило комендантский час так поздно, за два часа. Предупреждать нужно за пару дней, а лучше за неделю. Кстати, ни о какой помощи от государства на время карантина, как в развитых странах, речи не идет. Только всем домой о правительства принесли бесплатно по пять масок и антисептики", - рассказывает нам живущая в Стамбуле украинка Татьяна Михчиоглу.
Некоторые шутят: народ с радостью воспринял введение комендантского часа и высыпался праздновать. Улицы в ночь на 11 апреля действительно кишели взбудораженными людьми.
"Мы такого не видели со времен "застоя" 80-х и 90-х, – пишет сайт в Анталии. – В 22 часа власти сообщили, что до понедельника не будет работать ни один магазин. Все кинулись скупать воду, хлеб, муку, образовались огромные толпы людей. Мы два часа стояли в очереди в кассу продуктового магазина. Вот так. Теперь неизбежно будет всплеск статистики заражений".
Действия властей вызвали много возмущенных комментариев.
"Очень много негативной реакции льётся в адрес властей Турции от граждан страны и особенно политиков. И не только оппозиционных. Вчера вечером в стране царила атмосфера хаоса. Десятки видеороликов с драками, спорами, огромными очередями у магазинчиков (которые, кстати, работали и после объявленного времени начала комендантского часа, шутили даже что они так проработают до вечера 12 апреля).
Сейчас в Турции ищут козла отпущения. Судя по тому, что решение в столь поздний момент было объявлено Министерством внутренних дел, всех собак спустят на её главу Сулеймана Сойлу.
Ведь то поведение людей, которое вчера пришлось наблюдать на улицах страны, это не присуще поведению гражданам Турции, это результат двухчасового тупика, в которую их загнали, поставив перед фактом. Вчера руководство страны показало всему миру как делать нельзя", - пишет телеграм-канал "Повестка дня Турции".
Для Украины то, что произошло в Турции в ночь на субботу - это пример того, к чему может привести введение комендатского часа с тотальным запретом на выход из домов и закрытием магазинов.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:06
Не стоит перепечатывать российские глупости - достаточно спросить у меня.
Я сам читал эти бредни - зашел на "Эхо Москвы". Под бреднями украинфобов и туркофобов были ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ комментарии - кое кому поучиться надо - так и было написано, "бред туркофобов".
Сам с интересом читал статьи Макаревича, Ганаполького, интервью у Дмитрия Гордона и даже с удивлением обнаружил, что россияне берут интервью у доктора Комаровского.
На самом деле все проще - а главное - я поддерживаю жесткие меры:
- объявили о "Комендантском часе" на 48 часов в 22-00 - с 24-00. Вот первое, что я подумал, что это ОЧЕНЬ верно: в 18-00 я шел с женой в супермаркет, который торгует только импортными продуктами и было ощущение, что нет никакого карантина и нет никакого коронавируса - народ шастает чуть ли не толпами. В супермаркете было максимум 2 покупателя - я задержался у отдела с виски, ромом, джином, текилой - то охранник уделил все внимание мне - больше некому было. ЭТО НАСЧЕТ ХАОСА.
- в 22-00 позвонила жене приятельница и сказала, что у нее нет молока для детей - но она прямо сейчас ПОБЕЖИТ его купить. Я спросил - а куда ты побежишь, если сейчас маркеты закрываются в 21-00? Она напомнила мне, что тут есть сеть мелких частных магазинов (они все имеют синего цвета вывески) и она видит с балкона, что такой работает. - Успехов.
Вот в эти мелкие маленькие частные магазины и были - по слухам - я вообще в такие никогда не захожу - очереди от тех, кто не сообразил молоко купить час назад.
- в 23-00 я на балконе курил сигаретку Кэмэл Вайт - то заметил легкий движняк среди автомобилистов - как потом оказалось, кто-то спешил снять нал в банкомате (не знаю, зачем это делать).
- в 23-45 вывел собаку погулять - вернулся в 23-55 - было заметно, что на улицах НЕТ НИКТО.
Народ дисциплинированно и быстро расползся по норам, норками, квартирам и домам.
Yes! Сработало!
Кстати, по сообщению в прессе на страну в 83 миллиона РЕАЛЬНОГО населения было задержано в субботу около 3000 человек ТУПЫХ, то каждый тупой заплатил по 300 лир штрафа и внезапно перестал быть тупым.
И ЭТО ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО!
За всю субботу видел за весь день 4 человека - из них 2 женщины шли с пекарни (в пекарню можно пойти, пекарни и аптеки работали).
Для очень умных: министр Внутренних дел, выступая, сказал, что видели прогноз погоды на ближайшие дни - настоящее лето - пришли к выводу, что народ весь "сорвется с цепи" и полезет уже с пятницы вечера на Набережную, на пляж и на пикники в лес и планировали ввести "Комендантский час" не с 24-00, а с 18-00 и не на 48 часов, а на 4 суток.
Однако трезвые размышления привели к тому, что объявили ОЧЕНЬ мудро: именно в 22-00 и дали возможность только зевакам и совсем уж непредусмотрительным побежать в магазины только на 2 часа, а если бы объявили в 18-00 - так народ бродил бы по магазинам не 2 часа, а все 6 часов.
P.S. Пану Флайману треба із заздрістю дізнатися про те, що станом на 11-00 в моєму мікрорайоні - за даними спостережень з балкона - НЕ БУЛО ПОМІЧЕНО ЖОДНОЇ ОСОБИ. ВСІ ДИСЦИПЛІНОВАНО виконують вказівку "СИДИСУКАДОМА".
По вулиці проїхала крита автівка Муніципалітету - кожен мав можливість вийти та отримати пару батонів свіжого хліба безкоштовно. Я не виходив - зазвиччай майже не їм хліб взагалі.
Я понимаю, что так хочется доказать, что где-то и кому-то очень плохо...
Это вместо того, что бы всех поздравить с Вербною неділею та побажати здоров"я.
Для этого надо - конечно - иметь моск. Но тут проблема.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:32
Я особисто задоволений, що пан Акурт сидить в карантині в Туреччині і не може ні виїхати, ні продати свою чудову курортну квартирку. Він чекає, доки турки - бац! - введуть спецподаток для іноземців, які накупили турецької нерухомості.
Розумні вчаться на чужих помилках, дурні - взагалі не вчаться
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
|