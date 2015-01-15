Додано: Нед 12 кві, 2020 11:06

Не стоит перепечатывать российские глупости - текст выше размещен на безымянном сайте без выходных данных и указано, что перепечатан с ФСБ-шного сайта strana.ua - достаточно спросить у меня.

Я сам читал эти бредни - похожий почти буква в букву текст размещен на "Эхо Москвы". Под бреднями украинфобов и туркофобов были ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ комментарии - кое кому поучиться надо - так и было написано, "бред туркофобов".

Сам с интересом там зато прочитал статьи Макаревича, Ганаполького, интервью у Дмитрия Гордона и даже с удивлением обнаружил, что россияне берут интервью у доктора Комаровского.



На самом деле все проще - а главное - я поддерживаю жесткие меры:

- объявили о "Комендантском часе" на 48 часов в 22-00 - с 24-00. Вот первое, что я подумал, что это ОЧЕНЬ верно: в 18-00 я шел с женой в супермаркет и было ощущение, что нет никакого карантина и нет никакого коронавируса - народ шастает чуть ли не толпами. Расслабились. А расслабляться рано. В супермаркете было максимум 2 покупателя - я задержался у отдела с виски, ромом, джином, текилой - то охранник уделил все внимание мне - больше нЕкому было. ЭТО НАСЧЕТ ХАОСА.

- в 22-00 позвонила жене приятельница и сказала, что у нее нет молока для детей - но она прямо сейчас ПОБЕЖИТ его купить. Я спросил - а куда ты побежишь, если сейчас маркеты закрываются в 21-00? Она напомнила мне, что тут есть сеть мелких частных магазинов (они все имеют синего цвета вывески) и она видит с балкона, что такой работает. - Успехов.

Вот в эти мелкие маленькие частные магазины и были - по слухам - я вообще в такие никогда не захожу - очереди от тех, кто не сообразил молоко купить час назад.

- в 23-00 я на балконе курил сигаретку Кэмэл Вайт - то заметил легкий движняк среди автомобилистов - как потом оказалось, кто-то спешил снять нал в банкомате (не знаю, зачем это делать).

- в 23-45 вывел собаку погулять - вернулся в 23-55 - было заметно, что на улицах НЕТ НИКТО.

Народ дисциплинированно и быстро расползся по норам, норками, квартирам и домам.

Yes! Сработало!

Кстати, по сообщению в прессе, на страну в 83 миллиона РЕАЛЬНОГО населения было задержано в субботу около 3000 человек ТУПЫХ, то каждый тупой заплатил по 300 лир штрафа и внезапно перестал быть тупым.



И ЭТО ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО!

За всю субботу видел за весь день 4 человека - из них 2 женщины шли с пекарни (в пекарню можно пойти, пекарни и аптеки работали).



Для очень умных: министр Внутренних дел, выступая, сказал, что видели прогноз погоды на ближайшие дни - настоящее лето - пришли к выводу, что народ весь "сорвётся с цепи" и полезет уже с пятницы вечера на Набережную, на пляж и на пикники в лес и планировали ввести "Комендантский час" не с 24-00, а с 18-00 и не на 48 часов, а на 4 суток.

Однако трезвые размышления привели к тому, что объявили ОЧЕНЬ мудро: именно в 22-00 и дали возможность только зевакам и совсем уж непредусмотрительным побежать в магазины только на 2 часа, а если бы объявили в 18-00 - так народ бродил бы по магазинам не 2 часа, а все 6 часов.



P.S. Пану Флайману треба із заздрістю дізнатися про те, що станом на 11-00 в моєму мікрорайоні - за даними спостережень з балкона - НЕ БУЛО ПОМІЧЕНО ЖОДНОЇ ОСОБИ. ВСІ ДИСЦИПЛІНОВАНО виконують вказівку "СИДИСУКАДОМА".

По вулиці проїхала тыльки крита автівка Муніципалітету - кожен мав можливість вийти та отримати пару батонів свіжого хліба безкоштовно. Я не виходив - зазвиччай майже не їм хліб взагалі.



Я понимаю, что так хочется доказать, что где-то и кому-то очень плохо...

Это вместо того, что бы всех поздравить с Вербною неділею та побажати здоров"я.

Для этого надо - конечно - иметь моск. Но тут проблема.

Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 кві, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).