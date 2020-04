Додано: Нед 12 кві, 2020 09:13

https://kurs.com.ua/novost/171877-komendantskii-chas-v-turcii-vizval-haos-v-strane

"

Объявленный на эти выходные в крупных городах Турции комендантский час погрузил страну в полный хаос.



Правительство объявило о запрете выходить из дома и закрытии всего в субботу и воскресенье внезапно, за два часа до полуночи 11 апреля. Штраф за нарушение комендантского часа - 2,5 тысяч лир (10 тысяч гривен). Вскоре, правда, уточнили, что булочные и аптеки будут работать, но было уже поздно.





Испуганный народ побежал закупаться продуктами - в масках и без. Люди буквально штурмовали небольшие магазинчики и пекарни, которые еще работали в это позднее время (все супермаркеты закрываются в 22 часа).



В частности, в Стамбуле и курортной Анталии возникли огромные столпотворения, дошло до драк и стычек.



Все забыли и о дистанции, и о коронавирусе. Люди поддались стадному инстинкту и буквально бились за хлеб. Я такого в жизни не видел. Весь карантин теперь насмарку - можно ждать всплеска заболеваемости. У нас дома тоже не было хлеба, муж побежал в магазин, и еще купить корм для кота, который заканчивался. Так, говорит, в магазине не протолкнуться было, настоящая война. Для турка остаться без хлеба - это конец света. Все ругают правительство, которое объявило комендантский час так поздно, за два часа. Предупреждать нужно за пару дней, а лучше за неделю. Кстати, ни о какой помощи от государства на время карантина, как в развитых странах, речи не идет. Только всем домой о правительства принесли бесплатно по пять масок и антисептики", - рассказывает нам живущая в Стамбуле украинка Татьяна Михчиоглу.



Некоторые шутят: народ с радостью воспринял введение комендантского часа и высыпался праздновать. Улицы в ночь на 11 апреля действительно кишели взбудораженными людьми.



"Мы такого не видели со времен "застоя" 80-х и 90-х, – пишет сайт в Анталии. – В 22 часа власти сообщили, что до понедельника не будет работать ни один магазин. Все кинулись скупать воду, хлеб, муку, образовались огромные толпы людей. Мы два часа стояли в очереди в кассу продуктового магазина. Вот так. Теперь неизбежно будет всплеск статистики заражений".



Действия властей вызвали много возмущенных комментариев.



"Очень много негативной реакции льётся в адрес властей Турции от граждан страны и особенно политиков. И не только оппозиционных. Вчера вечером в стране царила атмосфера хаоса. Десятки видеороликов с драками, спорами, огромными очередями у магазинчиков (которые, кстати, работали и после объявленного времени начала комендантского часа, шутили даже что они так проработают до вечера 12 апреля).



Сейчас в Турции ищут козла отпущения. Судя по тому, что решение в столь поздний момент было объявлено Министерством внутренних дел, всех собак спустят на её главу Сулеймана Сойлу.



Ведь то поведение людей, которое вчера пришлось наблюдать на улицах страны, это не присуще поведению гражданам Турции, это результат двухчасового тупика, в которую их загнали, поставив перед фактом. Вчера руководство страны показало всему миру как делать нельзя", - пишет телеграм-канал "Повестка дня Турции".



Для Украины то, что произошло в Турции в ночь на субботу - это пример того, к чему может привести введение комендатского часа с тотальным запретом на выход из домов и закрытием магазинов. Объявленный на эти выходные в крупных городах Турции комендантский час погрузил страну в полный хаос.Правительство объявило о запрете выходить из дома и закрытии всего в субботу и воскресенье внезапно, за два часа до полуночи 11 апреля. Штраф за нарушение комендантского часа - 2,5 тысяч лир (10 тысяч гривен). Вскоре, правда, уточнили, что булочные и аптеки будут работать, но было уже поздно.Все забыли и о дистанции, и о коронавирусе. Люди поддались стадному инстинкту и буквально бились за хлеб. Я такого в жизни не видел. Весь карантин теперь насмарку - можно ждать всплеска заболеваемости. У нас дома тоже не было хлеба, муж побежал в магазин, и еще купить корм для кота, который заканчивался. Так, говорит, в магазине не протолкнуться было, настоящая война. Для турка остаться без хлеба - это конец света. Все ругают правительство, которое объявило комендантский час так поздно, за два часа. Предупреждать нужно за пару дней, а лучше за неделю. Кстати, ни о какой помощи от государства на время карантина, как в развитых странах, речи не идет. Только всем домой о правительства принесли бесплатно по пять масок и антисептики", - рассказывает нам живущая в Стамбуле украинка Татьяна Михчиоглу.Некоторые шутят: народ с радостью воспринял введение комендантского часа и высыпался праздновать. Улицы в ночь на 11 апреля действительно кишели взбудораженными людьми.. Мы два часа стояли в очереди в кассу продуктового магазина. Вот так. Теперь неизбежно будет всплеск статистики заражений".Действия властей вызвали много возмущенных комментариев."Очень много негативной реакции льётся в адрес властей Турции от граждан страны и особенно политиков. И не только оппозиционных. Вчера вечером в стране царила атмосфера хаоса. Десятки видеороликов с драками, спорами, огромными очередями у магазинчиков (которые, кстати, работали и после объявленного времени начала комендантского часа, шутили даже что они так проработают до вечера 12 апреля).Сейчас в Турции ищут козла отпущения. Судя по тому, что решение в столь поздний момент было объявлено Министерством внутренних дел, всех собак спустят на её главу Сулеймана Сойлу.Ведь то поведение людей, которое вчера пришлось наблюдать на улицах страны, это не присуще поведению гражданам Турции, это результат двухчасового тупика, в которую их загнали, поставив перед фактом. Вчера руководство страны показало всему миру как делать нельзя", - пишет телеграм-канал "Повестка дня Турции".Для Украины то, что произошло в Турции в ночь на субботу - это пример того, к чему может привести введение комендатского часа с тотальным запретом на выход из домов и закрытием магазинов.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/