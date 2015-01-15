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Додано: Нед 12 кві, 2020 09:13
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
"
Объявленный на эти выходные в крупных городах Турции комендантский час погрузил страну в полный хаос.
Правительство объявило о запрете выходить из дома и закрытии всего в субботу и воскресенье внезапно, за два часа до полуночи 11 апреля. Штраф за нарушение комендантского часа - 2,5 тысяч лир (10 тысяч гривен). Вскоре, правда, уточнили, что булочные и аптеки будут работать, но было уже поздно.
Испуганный народ побежал закупаться продуктами - в масках и без. Люди буквально штурмовали небольшие магазинчики и пекарни, которые еще работали в это позднее время (все супермаркеты закрываются в 22 часа).
В частности, в Стамбуле и курортной Анталии возникли огромные столпотворения, дошло до драк и стычек.
Все забыли и о дистанции, и о коронавирусе. Люди поддались стадному инстинкту и буквально бились за хлеб. Я такого в жизни не видел. Весь карантин теперь насмарку - можно ждать всплеска заболеваемости. У нас дома тоже не было хлеба, муж побежал в магазин, и еще купить корм для кота, который заканчивался. Так, говорит, в магазине не протолкнуться было, настоящая война. Для турка остаться без хлеба - это конец света. Все ругают правительство, которое объявило комендантский час так поздно, за два часа. Предупреждать нужно за пару дней, а лучше за неделю. Кстати, ни о какой помощи от государства на время карантина, как в развитых странах, речи не идет. Только всем домой о правительства принесли бесплатно по пять масок и антисептики", - рассказывает нам живущая в Стамбуле украинка Татьяна Михчиоглу.
Некоторые шутят: народ с радостью воспринял введение комендантского часа и высыпался праздновать. Улицы в ночь на 11 апреля действительно кишели взбудораженными людьми.
"Мы такого не видели со времен "застоя" 80-х и 90-х, – пишет сайт в Анталии. – В 22 часа власти сообщили, что до понедельника не будет работать ни один магазин. Все кинулись скупать воду, хлеб, муку, образовались огромные толпы людей. Мы два часа стояли в очереди в кассу продуктового магазина. Вот так. Теперь неизбежно будет всплеск статистики заражений".
Действия властей вызвали много возмущенных комментариев.
"Очень много негативной реакции льётся в адрес властей Турции от граждан страны и особенно политиков. И не только оппозиционных. Вчера вечером в стране царила атмосфера хаоса. Десятки видеороликов с драками, спорами, огромными очередями у магазинчиков (которые, кстати, работали и после объявленного времени начала комендантского часа, шутили даже что они так проработают до вечера 12 апреля).
Сейчас в Турции ищут козла отпущения. Судя по тому, что решение в столь поздний момент было объявлено Министерством внутренних дел, всех собак спустят на её главу Сулеймана Сойлу.
Ведь то поведение людей, которое вчера пришлось наблюдать на улицах страны, это не присуще поведению гражданам Турции, это результат двухчасового тупика, в которую их загнали, поставив перед фактом. Вчера руководство страны показало всему миру как делать нельзя", - пишет телеграм-канал "Повестка дня Турции".
Для Украины то, что произошло в Турции в ночь на субботу - это пример того, к чему может привести введение комендатского часа с тотальным запретом на выход из домов и закрытием магазинов.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:06
Не стоит перепечатывать российские глупости - текст выше размещен на безымянном сайте без выходных данных и указано, что перепечатан с ФСБ-шного сайта strana.ua - достаточно спросить у меня.
Я сам читал эти бредни - похожий почти буква в букву текст размещен на "Эхо Москвы". Под бреднями украинфобов и туркофобов были ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ комментарии - кое кому поучиться надо - так и было написано, "бред туркофобов".
Сам с интересом там зато прочитал статьи Макаревича, Ганаполького, интервью у Дмитрия Гордона и даже с удивлением обнаружил, что россияне берут интервью у доктора Комаровского.
На самом деле все проще - а главное - я поддерживаю жесткие меры:
- объявили о "Комендантском часе" на 48 часов в 22-00 - с 24-00. Вот первое, что я подумал, что это ОЧЕНЬ верно: в 18-00 я шел с женой в супермаркет и было ощущение, что нет никакого карантина и нет никакого коронавируса - народ шастает чуть ли не толпами. Расслабились. А расслабляться рано. В супермаркете было максимум 2 покупателя - я задержался у отдела с виски, ромом, джином, текилой - то охранник уделил все внимание мне - больше нЕкому было. ЭТО НАСЧЕТ ХАОСА.
- в 22-00 позвонила жене приятельница и сказала, что у нее нет молока для детей - но она прямо сейчас ПОБЕЖИТ его купить. Я спросил - а куда ты побежишь, если сейчас маркеты закрываются в 21-00? Она напомнила мне, что тут есть сеть мелких частных магазинов (они все имеют синего цвета вывески) и она видит с балкона, что такой работает. - Успехов.
Вот в эти мелкие маленькие частные магазины и были - по слухам - я вообще в такие никогда не захожу - очереди от тех, кто не сообразил молоко купить час назад.
- в 23-00 я на балконе курил сигаретку Кэмэл Вайт - то заметил легкий движняк среди автомобилистов - как потом оказалось, кто-то спешил снять нал в банкомате (не знаю, зачем это делать).
- в 23-45 вывел собаку погулять - вернулся в 23-55 - было заметно, что на улицах НЕТ НИКТО.
Народ дисциплинированно и быстро расползся по норам, норками, квартирам и домам.
Yes! Сработало!
Кстати, по сообщению в прессе, на страну в 83 миллиона РЕАЛЬНОГО населения было задержано в субботу около 3000 человек ТУПЫХ, то каждый тупой заплатил по 300 лир штрафа и внезапно перестал быть тупым.
И ЭТО ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО!
За всю субботу видел за весь день 4 человека - из них 2 женщины шли с пекарни (в пекарню можно пойти, пекарни и аптеки работали).
Для очень умных: министр Внутренних дел, выступая, сказал, что видели прогноз погоды на ближайшие дни - настоящее лето - пришли к выводу, что народ весь "сорвётся с цепи" и полезет уже с пятницы вечера на Набережную, на пляж и на пикники в лес и планировали ввести "Комендантский час" не с 24-00, а с 18-00 и не на 48 часов, а на 4 суток.
Однако трезвые размышления привели к тому, что объявили ОЧЕНЬ мудро: именно в 22-00 и дали возможность только зевакам и совсем уж непредусмотрительным побежать в магазины только на 2 часа, а если бы объявили в 18-00 - так народ бродил бы по магазинам не 2 часа, а все 6 часов.
P.S. Пану Флайману треба із заздрістю дізнатися про те, що станом на 11-00 в моєму мікрорайоні - за даними спостережень з балкона - НЕ БУЛО ПОМІЧЕНО ЖОДНОЇ ОСОБИ. ВСІ ДИСЦИПЛІНОВАНО виконують вказівку "СИДИСУКАДОМА".
По вулиці проїхала тыльки крита автівка Муніципалітету - кожен мав можливість вийти та отримати пару батонів свіжого хліба безкоштовно. Я не виходив - зазвиччай майже не їм хліб взагалі.
Я понимаю, что так хочется доказать, что где-то и кому-то очень плохо...
Это вместо того, что бы всех поздравить с Вербною неділею та побажати здоров"я.
Для этого надо - конечно - иметь моск. Но тут проблема.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 кві, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:46
Давно замечено исследователями, что если у тебя в семье и в жизни полный "швах", то ты ползешь с соплями именно на эту ветку и пишешь забавные вещи.
Хотя реально приятно, что я подсадил самых неудачливых "на иглу" и они без этой ветки жить не могут.
И да - мне реально хорошо быть на карантине в Турции.
Зацени, Франт: у меня всё всегда именно так, как планирую. И всё и всегда получается.
Учись!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 кві, 2020 11:47, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:46
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4935044#p4935044
P.S.
Поки тут ще не придумали комендантський час посадив декілька соток сортової картоплі.
Кілька рядочків моркви, бурячків, гарбузів, квасольки...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:49
Сподобалося:
Цікаво, а як і чим доїхали до дачі - там же електрички не ходять.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:54
Я зараз в Тернополі, там інша дача...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 12 кві, 2020 12:03
Ну, нарешті - жінка хоч побачить чоловіка - вперше за 20 років. Круто! Молодець!
Після посадки картоплі варто нагадати свояку, що саме час повернути безвідсотковий кредит, виданий на бетон в Тернополі - якраз ювілей - 5 років виповнилося. Мав би вже й заробити на хату. Не зовсім же ледачій...
Для тех кто бесится - перевод с турецкого выступления на видеоконференции (с ректорами медицинских университетов и главных врачей больниц) Министра охраны здоровья Турции Фахреттина Коджа - профессионального врача, а не бывшего директора Полиграфкомбината или женской бани:
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ТУРЦИИ
После появления первых случаев в коронавирусе Турции прошло 33 дней. Со вчерашней смертью 95 человек число погибших увеличилось до 1101 с 11 марта.
Общее количество выполненных тестов составляет 340 380 (ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ), а общее количество ВЫЯВЛЕННЫХ случаев - 52 167.
Число пациентов в отделении интенсивной терапии составило 1 626 (ОДНА ТЫСЯЧА ШЕСТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ).
- число интубированных пациентов составило 1021 (ОДНА ТЫСЯЧА НОЛЬ ДВАДЦАТЬ ОДИН).
- число выздоровевших пациентов составило 2965 (ДВЕ ТЫСЯЧИ ДЕВЯТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ).
- скорость увеличения пациентов в стационаре, интенсивной терапии и интубированных пациентов имела тенденцию к снижению.
- количество пациентов, которые сегодня ВПЕРВЫЕ поступили в реанимацию и были интубированы, численно снизилось. Другими словами, произошло снижение на 3 - 3,5 процента.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Нед 12 кві, 2020 12:33
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Друзья,переживём и это,но не все)).Я,как истинный мизантроп всецело поддерживаю всеобщую мировую карантинофилию.Нахожусь на одном из пригородных объектов области.КОДА на сайте чепуху обьявила про ограничения,но в 9 утра уже батюшкин старший из пяти детей бил в дзвоны,как у Семеныча мудзин.Колхозникам карантос пох-двигаются как всегда,в лавке есть даже туалетный папир.Свиней колоть начинают,рощенных на своих овощях,зерне и т.п. кормленных-воистину вкус БОЖЕСТВЕНЕН!!! Спирт развожу родниковой на глаз,как душе угодно будет,и трохи медку прошлогоднего.Вербами вообще топлю камин,грубку и в первые дни приезда лежанку.По огороду : трактор за 200грн. 8 соток закультивировал(осенью так же проорано), всё вкинуто,картохи сортов пять(Для Флая) Рокко,словянка,билароса,соседская и куплена новая на развод (кила три).Даст Б-г все будет.А я всё чаще замечаю@ нах тот город Киев и бильярдных шаров? Тут чисто,тихо,душевно.Кстати ,писАл и вспомнил,что стол бильярдный пора перетянуть...Всему своё и каждому своё.Флай,у меня ещё горох посажен и рекомендую арахис на долгие зимние вечера,его окучивать главное.Кукурузку бондюельку каждых две недели садим.Так молодая будет летом постоянно.Караси золотистые у берега руками ловятся
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 12 кві, 2020 12:46
Вчера провел видеоконференцию по Вайберу с двумя приятелями, которые реально "в шоколаде" в наше трудное коронавирусное время:
- (имя удалено) старший механик на контейнеровозе (третья по рангу должность на судне - первый - капитан, второй - старпом) - зарплата 10 000 долларов в месяц, судно после загрузки в одном из портов Индии сейчас идет в Индийском океане. С интересом отслеживаю курс на специальном морском сайте.
- (имя удалено) - матрос - это его первый поход - зарплата 1200 долларов в месяц - судно под загрузкой в Луанде.
В первом случае ваще вопросов нет - это реально крутая должность и классная работа - к ней идут много лет службы на судах. Примечательно, что зятя тоже устроил на судно - судно зятя сейчас у берегов США. Зять отблагодарил тестя по достоинству - уже 4-х внуков тестю обеспечил!
Во втором случае парень с гордостью сказал, что "вахты на мостике стою - уже меняю, бывает 2пк".
Молодец! Горжусь, что именно я приложил много сил, чтобы выпускника универа по специальности "Судовождение" взяли первый раз на судно.
Спросил у парня: "А что там луандийцы - на катерах на борт луандиек привозят?"
- Нет! Токо спиртное и интернет...
- А как на судне с карантином?
- С карантином пока все так, как и по всему миру, ничего не известно, только знаю то, что пишут СМИ...
Так что ребята - всем здоровья и только здоровья!
Ну, а денежки - а денежки - потом!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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