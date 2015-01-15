Додано: Нед 12 кві, 2020 13:32

Очередной раз поставил Мизантропу "плюс" - человек наконец-то делом занялся.

Причем все как-то реально хорошо, полезно и даже мудро.

Реально карантин и коронавирус меняет человечество в лучшую сторону.

Хотелось бы - надолго.



Уточнения: муэдзин никогда "не бьёт в колокола".

До этой неприятности каждые полтора часа днем (первы раз кажется около 6-00 - привыкаешь и не слышишь) включали запись голоса.

А вот сейчас уже третью неделю начался В ЖИВУЮ голос - сперва какую-то цитату из Корана, а потом что-то поддерживающее народу говорит. То есть реально человек что-то говорит и что-то - я думаю - хорошее им подсказывает.

Православная украинская церковь есть в центре Анталии - насколько я знаю, посетителей не принимает.

Наше Консульство сообщило, что верующим можно передать свои записки по интернету.

Вот какой прогресс! Поистине мир меняется!



P.S. Рекомендую форумчанам во время карантина посмотреть сериал от Netfix "Ozark" (название озера) - смотрю первый сезон - помогает понять, какие неприятности на ровном месте могут ожидать человека и как семья может их преодолевать. Считается одним из самых удачных сериалов от Netfix. Там все сразу: и деньги большие, и бизнес, и боевик, и детектив, и любовь, и измены. Очередной раз поражаюсь наличию УМНЫХ людей в мире - вот надо же придумывать такие жизненные сюжеты. А - может - и не придумывать.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).