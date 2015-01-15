Додано: Нед 12 кві, 2020 15:12

Ну, в том ключе, как Вы описали - как бы все очень даже нормально и даже похвально.



Сейчас реальная перестройка на всех уровнях - от взяток до сортов картошки.

Например, на сегодня в Украине разрешена работа РЫНКОВ, а вот в большинстве райцентров/населенных пунктов приближенные к телам можновладцев оформили себе кормушки под названием "Торгівельний майданчик".

То есть торговать нельзя.

Сразу началась движуха:

- чиновники за изменение статуса запросили нереальные деньги - карантин же! Свезло так свезло!

- в засаду попали владельцы таких "площадок" - как правило, жены/дочки прокуроров, председателей и прочей шушеры. Так местовое в день около 400 гривен с торговца - а так "ничего". Но они сразу нашлись, как отбить бабло - не голодать же, если привык к икорке и к виски.

Сделали так:

- торговать нельзя, но за двойную оплату можно. Знай наших!

- двойная оплата не покрывает выручку от обычного количества продавцов, тогда в компенсацию повышена плата в 2 раза ЗА АНАЛИЗ продукции. Хи-хи. Они ее и так не делают, но теперь за бумагу надо платить в 2 раза больше.

- кто оплатил в 2 раза выше за местовое и в 2 раза выше за псевдоанализ - получают номер телефона, по которому можно позвонить в случае облавы - попытаются "прикрыть".

- как всегда - побеждают знания (ЗНАНИЯ! Bingo!) о земельной ренте.

В выигрышном положении оказались те селяне, которые имеют дома на "красной линии" - ворота гаража снимают, делают прилавки, на стене пишут "МЯСО САЛО".

Как писал тов. Ленин (современные исследователи творчества говорят, что именно так он не писал): "Учиться, учиться и еще раз учиться настоящим образом!"

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).