Додано: Нед 12 кві, 2020 16:29

akurt написав: Хи-хи... с другими планетами...

Так дойдете до того, что уж лучше - в Турцию...

С планетами другими не так все просто: позавчера пересмотрел Аватар - проектор дает шикарное изображение на всю стену - так там-то главный герой самого главного не имел и делать самого главного не мог. И чем занимался? Революциями ... хи-хи...



Можно менять свою жизнь и на этой планете - вот газета Daily Star-Journal ведет рубрику "Дневник Коронавируса". Я иногда просматриваю - ну уж совсем необычные изменения происходят: лесбиянка соблюдала жесткий карантин. Никаких контактов и ни с кем.

Карантин проходил в доме, где прилежно соблюдала карантин ранее совершенно незаметная для нее, а в наши дни просто здоровая, особь мужеского пола.

Так вот как мир меняется: лесбиянка решила попробовать первый раз в жизни секс с мужчиной и пришла в полный восторг! Жизнь началась! Не на другой планете!!!!

Во как! Хи-хи... с другими планетами...Так дойдете до того, что уж лучше - в Турцию...С планетами другими не так все просто: позавчера пересмотрел Аватар - проектор дает шикарное изображение на всю стену - так там-то главный герой самого главного не имел и делать самого главного не мог. И чем занимался?... хи-хи...Можно менять свою жизнь и на этой планете - вот газета Daily Star-Journal ведет рубрику "Дневник Коронавируса". Я иногда просматриваю - ну уж совсем необычные изменения происходят: лесбиянка соблюдала жесткий карантин. Никаких контактов и ни с кем.Карантин проходил в доме, где прилежно соблюдала карантин ранее совершенно незаметная для нее, а в наши дни просто здоровая, особь мужеского пола.Так вот как мир меняется: лесбиянка решила попробовать первый раз в жизни секс с мужчиной и пришла в полный восторг! Жизнь началась! Не на другой планете!!!!Во как!

О, розкажіть нам про життя послідовниць гомосексуальних жінок о.Лесбос в Туречинні О, розкажіть нам про життя послідовниць гомосексуальних жінок о.Лесбос в Туречинні

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/