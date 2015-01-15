Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Очередной раз поставил Мизантропу "плюс" - человек наконец-то делом занялся. Причем все как-то реально хорошо, полезно и даже мудро. Реально карантин и коронавирус меняет человечество в лучшую сторону. Хотелось бы - надолго.
Уточнения: муэдзин никогда "не бьёт в колокола". До этой неприятности каждые полтора часа днем (первы раз кажется около 6-00 - привыкаешь и не слышишь) включали запись голоса. А вот сейчас уже третью неделю начался В ЖИВУЮ голос - сперва какую-то цитату из Корана, а потом что-то поддерживающее народу говорит. То есть реально человек что-то говорит и что-то - я думаю - хорошее им подсказывает. Православная украинская церковь есть в центре Анталии - насколько я знаю, посетителей не принимает. Наше Консульство сообщило, что верующим можно передать свои записки по интернету. Вот какой прогресс! Поистине мир меняется!
P.S. Рекомендую форумчанам во время карантина посмотреть сериал от Netfix "Ozark" (название озера) - смотрю первый сезон - помогает понять, какие неприятности на ровном месте могут ожидать человека и как семья может их преодолевать. Считается одним из самых удачных сериалов от Netfix. Там все сразу: и деньги большие, и бизнес, и боевик, и детектив, и любовь, и измены. Очередной раз поражаюсь наличию УМНЫХ людей в мире - вот надо же придумывать такие жизненные сюжеты. А - может - и не придумывать.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Та у меня каждый год эти фермы,дачи,объекты,ЭКО движ-Париж,какие там дела? Все мои дела давно у прокуроров.Так,хобби на свежем и у мангалов)) #Карантинуреспект.Никакой вирус так не страшен,как пустые церкви на Пасху,и это прекрасно!
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Ну, в том ключе, как Вы описали - как бы все очень даже нормально и даже похвально.
Сейчас реальная перестройка на всех уровнях - от взяток до сортов картошки. Например, на сегодня в Украине разрешена работа РЫНКОВ, а вот в большинстве райцентров/населенных пунктов приближенные к телам можновладцев оформили себе кормушки под названием "Торгівельний майданчик". То есть торговать нельзя. Сразу началась движуха: - чиновники за изменение статуса запросили нереальные деньги - карантин же! Свезло так свезло! - в засаду попали владельцы таких "площадок" - как правило, жены/дочки прокуроров, председателей и прочей шушеры. Так местовое в день около 400 гривен с торговца - а так "ничего". Но они сразу нашлись, как отбить бабло - не голодать же, если привык к икорке и к виски. Сделали так: - торговать нельзя, но за двойную оплату можно. Знай наших! - двойная оплата не покрывает выручку от обычного количества продавцов, тогда в компенсацию повышена плата в 2 раза ЗА АНАЛИЗ продукции. Хи-хи. Они ее и так не делают, но теперь за бумагу надо платить в 2 раза больше. - кто оплатил в 2 раза выше за местовое и в 2 раза выше за псевдоанализ - получают номер телефона, по которому можно позвонить в случае облавы - попытаются "прикрыть". - как всегда - побеждают знания (ЗНАНИЯ! Bingo!) о земельной ренте. В выигрышном положении оказались те селяне, которые имеют дома на "красной линии" - ворота гаража снимают, делают прилавки, на стене пишут "МЯСО САЛО". Как писал тов. Ленин (современные исследователи творчества говорят, что именно так он не писал): "Учиться, учиться и еще раз учиться настоящим образом!"
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Хи-хи... с другими планетами... Так дойдете до того, что уж лучше - в Турцию... С планетами другими не так все просто: позавчера пересмотрел Аватар - проектор дает шикарное изображение на всю стену - так там-то главный герой самого главного не имел и делать самого главного не мог. И чем занимался? Революциями... хи-хи...
Можно менять свою жизнь и на этой планете - вот газета Daily Star-Journal ведет рубрику "Дневник Коронавируса". Я иногда просматриваю - ну уж совсем необычные изменения происходят: лесбиянка соблюдала жесткий карантин. Никаких контактов и ни с кем. Карантин проходил в доме, где прилежно соблюдала карантин ранее совершенно незаметная для нее, а в наши дни просто здоровая, особь мужеского пола. Так вот как мир меняется: лесбиянка решила попробовать первый раз в жизни секс с мужчиной и пришла в полный восторг! Жизнь началась! Не на другой планете!!!! Во как!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Хи-хи... с другими планетами... Так дойдете до того, что уж лучше - в Турцию... С планетами другими не так все просто: позавчера пересмотрел Аватар - проектор дает шикарное изображение на всю стену - так там-то главный герой самого главного не имел и делать самого главного не мог. И чем занимался? Революциями... хи-хи...
Можно менять свою жизнь и на этой планете - вот газета Daily Star-Journal ведет рубрику "Дневник Коронавируса". Я иногда просматриваю - ну уж совсем необычные изменения происходят: лесбиянка соблюдала жесткий карантин. Никаких контактов и ни с кем. Карантин проходил в доме, где прилежно соблюдала карантин ранее совершенно незаметная для нее, а в наши дни просто здоровая, особь мужеского пола. Так вот как мир меняется: лесбиянка решила попробовать первый раз в жизни секс с мужчиной и пришла в полный восторг! Жизнь началась! Не на другой планете!!!! Во как!
О, розкажіть нам про життя послідовниць гомосексуальних жінок о.Лесбос в Туречинні
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Апостол Павел дает заповедь: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» (Рим. 12: 15). Комментируя ее, святитель Иоанн Златоуст пишет: «Для того, чтобы радоваться с радующимися, душе нужно более любомудрия, нежели для того, чтобы плакать с плачущими. К последнему влечет нас сама природа, и нет такого каменного человека, который бы не плакал при виде несчастного; но для того, чтобы, видя человека в благополучии, не только ему не завидовать, но еще разделять с ним радость, нужна душа очень благородная. Потому [апостол] и сказал об этом раньше. Ничто так не располагает нас к любви, как то, когда мы разделяем друг с другом и радость, и печаль»[3].
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
flyman написав:О, розкажіть нам про життя послідовниць гомосексуальних жінок о.Лесбос в Туречинні
Не повірете - але це єдине, чого я не знаю.
Але знаю точно, що цю гілку перетворив на Клуб інтересних персонажів. Дуже інтересних. Тут пригадую таке: Никому не дано плюнуть в будущее, однако, умело плюнув в прошлое, каждый может попасть в будущее. (Приписывается А. Эйнштейну)
Ось вище білоруський затворник цитував Петра Першого. Це від того, що не знає історії. По-перше, той пан, якого він цитував - погано закінчив - померши в не повні 53 рокі від гонореї (тріппер). Крім того - його ще не поховали, а вже померла у віці 6 років його дочка Наталя. Це на тему авторитетів та авторитетних цитат. Обережніше треба бути... Ой, обережніше... По-друге, в той час, коли треба було думати головою, він досліджував нижню білизу єдної пані з Адигеї. Дуже йому то подобалося... І ночі і дні просиджував на цій гілці, смакуючи... Правда, цікаво? Тому: Никому не дано плюнуть в будущее, однако, умело плюнув в прошлое, каждый может попасть в будущее.
P.S. 1. Завжди читайте уважно пана Козака_характерника. Дуже розумна людина. І обережна, і мудра. Я читаю завжди - і на різних гілках. 2. Приємно, що мене почали цитувати на інших гілках, але одночасно треба визнати, що пан Флайман робить чергову помилку, не розрізняючи "вкладати" та "купити для себе", любимого.
flyman написав:І що тут доброго? Вкладати в РН Туреччини як акурт? Є працюючий ФР?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 кві, 2020 18:53, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).