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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 577578579580
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:57

  Козак-характерник написав:
  akurt написав: та квартира, що Ви купили у Львові - то "вкладати" чи "не вкладати", як би Ви з теми термінами розібралися?

Тут все, як і в будь якому менеджменті, залежить від мети, яку ставлять перед собою. Крім того, є безліч факторів, що треба брати до уваги, приймаючи певні управлінські рішення. Тобто однозначної, категоричної відповіді не можна дати, не знаючи усю сукупність певних моментів. Категоричність у судженнях, не від великого розуму. :) Кому до вподоби кавунчик, а кому свиний хрящик. :) Я, не лендлорд. Козацька доля - степ і воля! :)


Ой, Ви мене трохи лякаєте - ось майже з 700 000 переглядів цієї гілки та з 6000 дописів - приблизно 5990 - то сторінки із думкою поважних панів, що не можна купувати квартиру для себе особисто. Ніяких "кавунчиків", ніяких "свиних хрящіків!"
Особливо скаженів єдин пан, у якого 25 медалей, з яких 17- платинові, і який - один із чемпіонів дописувачів на цій гілці - РЕКОРД ПОДОБОВИХ ОБРАЗ НА МОЮ АДРЕСУ НЕ ПЕРЕБИТО НА ЦЕЙ ДЕНЬ - на сьогодні викупив тільки 13% квадратних метрів в квартирі тещі. І це за 40 (СОРОК!!!!!) років життя в Києві і 40 років розповідей про вдале "вкладення".
Ще - крім 40 років вдалого вкладення - приблизно 800 його постів про те, що akurt не має право жити у власній "двушці" (це така квартира з двома кімнатами) тому що в 1981 році - за непідтвердженими даними - купив з-під поли жувку на ринку Ялти.

Тре перечитати ваш текст ще раз...

Але одну фразу вже собі запишу:
Я, не лендлорд. Козацька доля - степ і воля!

За це точно не відріжуть носа активні дописувачі на цій гілці? І не зарубають шаблями? і не занурять у багно по самі вуха? І не оббрешуть?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 кві, 2020 20:01, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:00

  akurt написав: що не можна купувати квартиру для себе особисто.

Своя хата, це святе. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:03

  Козак-характерник написав:
  akurt написав: що не можна купувати квартиру для себе особисто.

Своя хата, це святе. :)

Ой, і битимуть Вас, пане, ой і битимуть!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 кві, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:07

  Мизантрóп написав:Друзья,переживём и это,но не все)).Я,как истинный мизантроп всецело поддерживаю всеобщую мировую карантинофилию.Нахожусь на одном из пригородных объектов области.КОДА на сайте чепуху обьявила про ограничения,но в 9 утра уже батюшкин старший из пяти детей бил в дзвоны,как у Семеныча мудзин.Колхозникам карантос пох-двигаются как всегда,в лавке есть даже туалетный папир.Свиней колоть начинают,рощенных на своих овощях,зерне и т.п. кормленных-воистину вкус БОЖЕСТВЕНЕН!!! Спирт развожу родниковой на глаз,как душе угодно будет,и трохи медку прошлогоднего.Вербами вообще топлю камин,грубку и в первые дни приезда лежанку.По огороду : трактор за 200грн. 8 соток закультивировал(осенью так же проорано), всё вкинуто,картохи сортов пять(Для Флая) Рокко,словянка,билароса,соседская и куплена новая на развод (кила три).Даст Б-г все будет.А я всё чаще замечаю@ нах тот город Киев и бильярдных шаров? Тут чисто,тихо,душевно.Кстати ,писАл и вспомнил,что стол бильярдный пора перетянуть...Всему своё и каждому своё.Флай,у меня ещё горох посажен и рекомендую арахис на долгие зимние вечера,его окучивать главное.Кукурузку бондюельку каждых две недели садим.Так молодая будет летом постоянно.Караси золотистые у берега руками ловятся

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4935490#p4935490
  edvardd написав:русский путешественник, который бежал в лес, чтобы не заразиться коронавирусом, умер от ядовитого растения, которое он ел. Путешественник знай грибы, ягоды и растения.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Зема,не переживай,у меня стаж более четверти века и я многоборец. грибы -вещь! Вещие ещё грибнее)) Донт паник,онли органик.меру надо знать,тот от пуза ел наверное
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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