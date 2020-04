Додано: Нед 12 кві, 2020 20:07

Мизантрóп написав: Друзья,переживём и это,но не все)).Я,как истинный мизантроп всецело поддерживаю всеобщую мировую карантинофилию.Нахожусь на одном из пригородных объектов области.КОДА на сайте чепуху обьявила про ограничения,но в 9 утра уже батюшкин старший из пяти детей бил в дзвоны,как у Семеныча мудзин.Колхозникам карантос пох-двигаются как всегда,в лавке есть даже туалетный папир.Свиней колоть начинают,рощенных на своих овощах,зерне и т.п. кормленных-воистину вкус БОЖЕСТВЕНЕН!!! Спирт развожу родниковой на глаз,как душе угодно будет,и трохи медку прошлогоднего.Вербами вообще топлю камин,грубку и в первые дни приезда лежанку.По огороду : трактор за 200грн. 8 соток закультивировал(осенью так же проорано), всё вкинуто,картохи сортов пять(Для Флая) Рокко,словянка,билароса,соседская и куплена новая на развод (кила три).Даст Б-г все будет.А я всё чаще замечаю@ нах тот город Киев и бильярдных шаров? Тут чисто,тихо,душевно.Кстати ,писАл и вспомнил,что стол бильярдный пора перетянуть...Всему своё и каждому своё.Флай,у меня ещё горох посажен и рекомендую арахис на долгие зимние вечера,его окучивать главное.Кукурузку бондюельку каждых две недели садим.Так молодая будет летом постоянно.Караси золотистые у берега руками ловятся

edvardd написав: русский путешественник, который бежал в лес, чтобы не заразиться коронавирусом, умер от ядовитого растения, которое он ел. Путешественник знай грибы, ягоды и растения.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

