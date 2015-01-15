Додано: Нед 12 кві, 2020 18:54

Ну та не даремно ж Вам 2 золоті медалі дали - он у людей по одній. І який результат? Ніякий.



А ось на тему гілки, пане Козак_характерник: та квартира, що Ви купили у Львові - то "вкладати" чи "не вкладати", як би Ви з теми термінами розібралися?

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).