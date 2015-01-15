Ну та не даремно ж Вам 2 золоті медалі дали - он у людей по одній. І який результат? Ніякий.
А ось на тему гілки, пане Козак_характерник: та квартира, що Ви купили у Львові - то "вкладати" чи "не вкладати", як би Ви з теми термінами розібралися?
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Додано: Нед 12 кві, 2020 18:54
Ну та не даремно ж Вам 2 золоті медалі дали - он у людей по одній. І який результат? Ніякий.
А ось на тему гілки, пане Козак_характерник: та квартира, що Ви купили у Львові - то "вкладати" чи "не вкладати", як би Ви з теми термінами розібралися?
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Нед 12 кві, 2020 19:10
Тут все, як і в будь якому менеджменті, залежить від мети, яку ставлять перед собою. Крім того, є безліч факторів, що треба брати до уваги, приймаючи певні управлінські рішення. Тобто однозначної, категоричної відповіді не можна дати, не знаючи усю сукупність певних моментів. Категоричність у судженнях, не від великого розуму. Кому до вподоби кавунчик, а кому свиний хрящик. Я, не лендлорд. Козацька доля - степ і воля!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 12 кві, 2020 19:15
Краще дві реальні квартири, чим намальовані медалі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 12 кві, 2020 19:57
Ой, Ви мене трохи лякаєте - ось майже з 700 000 переглядів цієї гілки та з 6000 дописів - приблизно 5990 - то сторінки із думкою поважних панів, що не можна купувати квартиру для себе особисто. Ніяких "кавунчиків", ніяких "свиних хрящіків!"
Особливо скаженів єдин пан, у якого 25 медалей, з яких 17- платинові, і який - один із чемпіонів дописувачів на цій гілці - РЕКОРД ПОДОБОВИХ ОБРАЗ НА МОЮ АДРЕСУ НЕ ПЕРЕБИТО НА ЦЕЙ ДЕНЬ - на сьогодні викупив тільки 13% квадратних метрів в квартирі тещі. І це за 40 (СОРОК!!!!!) років життя в Києві і 40 років розповідей про вдале "вкладення".
Ще - крім 40 років вдалого вкладення - приблизно 800 його постів про те, що akurt не має право жити у власній "двушці" (це така квартира з двома кімнатами) тому що в 1981 році - за непідтвердженими даними - купив з-під поли жувку на ринку Ялти.
Тре перечитати ваш текст ще раз...
Але одну фразу вже собі запишу:
Я, не лендлорд. Козацька доля - степ і воля!
За це точно не відріжуть носа активні дописувачі на цій гілці? І не зарубають шаблями? і не занурять у багно по самі вуха? І не оббрешуть?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 кві, 2020 20:01, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:00
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:03
Ой, і битимуть Вас, пане, ой і битимуть!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 12 кві, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:07
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4935490#p4935490
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:46
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Зема,не переживай,у меня стаж более четверти века и я многоборец. грибы -вещь! Вещие ещё грибнее)) Донт паник,онли органик.меру надо знать,тот от пуза ел наверное
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 12 кві, 2020 23:58
Киевская ветка как-то занервничала - весь день - но к вечеру сильнее!
А волноваться нечего. Неужели забыли знаменитое:
«Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир»
Фраза из «Манифеста Коммунистической партии» (1848), написанного Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом.
Мне эту фразу лично - достаточно давно - напомнил знаменитый Игорь Захаренко ("Феєрія мандрів") - на площади в Брюсселе, где в отеле на той площади в ночь перед написанием Манифеста ночевали Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 13 кві, 2020 09:52
"Скорей бы утро - и снова - на работу!" (дитяча пісенька радянських часів)
Як я і писав раніше - Козак_характерник - дуже розумна людина - вище всього 6 рядків, а кожен рядок - на вагу золота.
Пропоную панству колоквіум на тему:
Що заважає людині купити "свою хату"?
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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