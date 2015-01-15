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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 577578579580
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:"Скорей бы утро - и снова - на работу!" (дитяча пісенька радянських часів)

Пропоную панству колоквіум на тему:
  Козак-характерник написав:
  akurt написав: що не можна купувати квартиру для себе особисто.

Своя хата, це святе. :)


Що заважає людині купити "свою хату"?
Просто "свою хату" - нічого. "Свою хату там, де хочеться" (не має значення, чого саме там) - оце вже складніше
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:10

  akurt написав:"Скорей бы утро - и снова - на работу!" (дитяча пісенька радянських часів)
Як я і писав раніше - Козак_характерник - дуже розумна людина - вище всього 6 рядків, а кожен рядок - на вагу золота.

Пропоную панству колоквіум на тему:
  Козак-характерник написав:
  akurt написав: що не можна купувати квартиру для себе особисто.

Своя хата, це святе. :)


Що заважає людині купити "свою хату"?

Так хату чи квартиру?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:10

  Faceless написав:Просто "свою хату" - нічого. "Свою хату там, де хочеться" (не має значення, чого саме там) - оце вже складніше


Блін, ну зовсім несподівано. Аж хочеться записати у блокнот. Класика: всього 2 рядки - а теж на вагу золота.
Я гадав, що перша відповідь буде: "Нестача грошей". Так-так-так...

Уточнення: пан Козак_характерник - а цитата з його тексту - під словом "хата" мав на увазі "житло". Я гадаю, що 90% читачів під словом "житло" маєнаувазі/маєувласності/мрієматиувласності квартиру.
Приватний будинок - я гадаю - окрема велика тема.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Уточнення: пан Козак_характерник - а цитата з його тексту - під словом "хата" мав на увазі "житло". Я гадаю, що 90% читачів під словом "житло" маєнаувазі/маєувласності/мрієматиувласності квартиру.

Тут теж насправді нчого не міняється. Квартира десь в пгт Сумскої області - теж житло. Цілком доступне пересічному львів'янину, харків'янину, киянину і більшості інших "-ян". Але ж парадокс (:mrgreen:), зазвичай воно їм не цікаве.
Тому що заважає? Рівень власних забаганок, як це не дивно.
Faceless
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  #<1 ... 577578579580
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