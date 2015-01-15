Просто "свою хату" - нічого. "Свою хату там, де хочеться" (не має значення, чого саме там) - оце вже складніше
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Додано: Пон 13 кві, 2020 10:02
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Просто "свою хату" - нічого. "Свою хату там, де хочеться" (не має значення, чого саме там) - оце вже складніше
Додано: Пон 13 кві, 2020 10:10
Так хату чи квартиру?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 13 кві, 2020 10:10
Блін, ну зовсім несподівано. Аж хочеться записати у блокнот. Класика: всього 2 рядки - а теж на вагу золота.
Я гадав, що перша відповідь буде: "Нестача грошей". Так-так-так...
Уточнення: пан Козак_характерник - а цитата з його тексту - під словом "хата" мав на увазі "житло". Я гадаю, що 90% читачів під словом "житло" маєнаувазі/маєувласності/мрієматиувласності квартиру.
Приватний будинок - я гадаю - окрема велика тема.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 13 кві, 2020 10:28
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Тут теж насправді нчого не міняється. Квартира десь в пгт Сумскої області - теж житло. Цілком доступне пересічному львів'янину, харків'янину, киянину і більшості інших "-ян". Але ж парадокс (:mrgreen:), зазвичай воно їм не цікаве.
Тому що заважає? Рівень власних забаганок, як це не дивно.
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