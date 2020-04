Додано: Пон 13 кві, 2020 10:10

akurt написав: "Скорей бы утро - и снова - на работу!" (дитяча пісенька радянських часів)

Як я і писав раніше - Козак_характерник - дуже розумна людина - вище всього 6 рядків, а кожен рядок - на вагу золота.



Пропоную панству колоквіум на тему:

Козак-характерник написав: akurt написав: що не можна купувати квартиру для себе особисто. що не можна купувати квартиру для себе особисто.

Своя хата, це святе.



Так хату чи квартиру? Так хату чи квартиру?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

