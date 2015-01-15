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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 577578579580
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:"Скорей бы утро - и снова - на работу!" (дитяча пісенька радянських часів)

Пропоную панству колоквіум на тему:
  Козак-характерник написав:
  akurt написав: що не можна купувати квартиру для себе особисто.

Своя хата, це святе. :)


Що заважає людині купити "свою хату"?
Просто "свою хату" - нічого. "Свою хату там, де хочеться" (не має значення, чого саме там) - оце вже складніше
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:10

  akurt написав:"Скорей бы утро - и снова - на работу!" (дитяча пісенька радянських часів)
Як я і писав раніше - Козак_характерник - дуже розумна людина - вище всього 6 рядків, а кожен рядок - на вагу золота.

Пропоную панству колоквіум на тему:
  Козак-характерник написав:
  akurt написав: що не можна купувати квартиру для себе особисто.

Своя хата, це святе. :)


Що заважає людині купити "свою хату"?

Так хату чи квартиру?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:10

  Faceless написав:Просто "свою хату" - нічого. "Свою хату там, де хочеться" (не має значення, чого саме там) - оце вже складніше


Блін, ну зовсім несподівано. Аж хочеться записати у блокнот. Класика: всього 2 рядки - а теж на вагу золота.
Я гадав, що перша відповідь буде: "Нестача грошей". Так-так-так...

Уточнення: пан Козак_характерник - а цитата з його тексту - під словом "хата" мав на увазі "житло". Я гадаю, що 90% читачів під словом "житло" маєнаувазі/маєувласності/мрієматиувласності квартиру.
Приватний будинок - я гадаю - окрема велика тема.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Уточнення: пан Козак_характерник - а цитата з його тексту - під словом "хата" мав на увазі "житло". Я гадаю, що 90% читачів під словом "житло" маєнаувазі/маєувласності/мрієматиувласності квартиру.

Тут теж насправді нчого не міняється. Квартира десь в пгт Сумської області - теж житло. Цілком доступне пересічному львів'янину, харків'янину, киянину і більшості інших "-ян". Але ж парадокс ( :mrgreen: ), зазвичай воно їм не цікаве.
Тому що заважає? Рівень власних забаганок, як це не дивно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:41

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Якщо ж інакше поставити питання: "Що заважає людині купити "свою хату"(у сенсі житло) там, де їй хочеться і таке, як їй хочеться" - ото вже й справді філософське питання. Бо рівень забаганок зазвичай корелює з рівнем доходів і наявного капіталу, але й це не ключовий фактор. І "економічна доцільність" теж все не вирішує. Все врешті-решт - геть суб'єктивне (починаючи від суб'єктивної оцінки локації до суб'єктивної оцінки споживчих якостей житла і відповідно суб'єктивну їх грошову оцінку - інакше існували б чіткі й беззаперечні аргументи ціноутворення, спільні для кожного, що, звісно ж, не так). А отже висновок... Люди самі для себе - найперша й найголовніша перепона. Просто не треба цю фразу сприймати як з якогось якийсь вульгарного "тренінгу особистого росту" чи щось таке.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:04

Так, панове, пишемо у блокнот...
  Faceless написав:Люди самі для себе - найперша й найголовніша перепона.


Інші рядки поки що уважно читаємо... А я на тему саме цього рядка таке напишу:
одногрупнику дуже повезло і після закінчення університету отримав - надавши напівфальшиву довідку - Направлення на роботу у Київ. Із 63-х хлопців тільки один попав у Київ.
БОМБА! Потужний завод! Службові сходи на верх - і ось вже в Міністерстві! Заступник директора департаменту! Бомба!
Зутрів на вулиці із ніжною назвою "Лісова" дівчинку - після першого кохання з"ясувалося, що мама має трикімнатну квартиру! Бомба! Весілля (як чесна людина)! Бомба!
Прописка в Києві в 3-и кімнатній квартирі - Бомба!
Трохи попрацював - народилися дві донечки! Бомба!
Донечкі підросли - видали заміж першу! Бомба!
Видали заміж другу - бомба!
Перша народила від чоловіка - бомба! Зять захистив кандидатську - Бомба!
Друга народила дитину - бомба! Другий зять захистив кандидатську - Бомба!

Бомба кажете...
На сьогодні одногрупник не поспішає йти додому ввечері у трикімнатну квартиру... Вдома теща, жінка, дочка 1, зять 1, дочка зятя 1, дочка 2, зять 2, дочка зятя 2... чекає, поки приберуть трохи в кухні та тільки тоді надує матрац на полу кухні...
А тут ще й клятий карантин - працює на кухні віддалено...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:40

  Faceless написав: А отже висновок... Люди самі для себе - найперша й найголовніша перепона.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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