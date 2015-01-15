Просто "свою хату" - нічого. "Свою хату там, де хочеться" (не має значення, чого саме там) - оце вже складніше
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 кві, 2020 10:02
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Просто "свою хату" - нічого. "Свою хату там, де хочеться" (не має значення, чого саме там) - оце вже складніше
Додано: Пон 13 кві, 2020 10:10
Так хату чи квартиру?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 13 кві, 2020 10:10
Блін, ну зовсім несподівано. Аж хочеться записати у блокнот. Класика: всього 2 рядки - а теж на вагу золота.
Я гадав, що перша відповідь буде: "Нестача грошей". Так-так-так...
Уточнення: пан Козак_характерник - а цитата з його тексту - під словом "хата" мав на увазі "житло". Я гадаю, що 90% читачів під словом "житло" маєнаувазі/маєувласності/мрієматиувласності квартиру.
Приватний будинок - я гадаю - окрема велика тема.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 13 кві, 2020 10:28
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Тут теж насправді нчого не міняється. Квартира десь в пгт Сумської області - теж житло. Цілком доступне пересічному львів'янину, харків'янину, киянину і більшості інших "-ян". Але ж парадокс ( ), зазвичай воно їм не цікаве.
Тому що заважає? Рівень власних забаганок, як це не дивно.
Додано: Пон 13 кві, 2020 10:41
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Якщо ж інакше поставити питання: "Що заважає людині купити "свою хату"(у сенсі житло) там, де їй хочеться і таке, як їй хочеться" - ото вже й справді філософське питання. Бо рівень забаганок зазвичай корелює з рівнем доходів і наявного капіталу, але й це не ключовий фактор. І "економічна доцільність" теж все не вирішує. Все врешті-решт - геть суб'єктивне (починаючи від суб'єктивної оцінки локації до суб'єктивної оцінки споживчих якостей житла і відповідно суб'єктивну їх грошову оцінку - інакше існували б чіткі й беззаперечні аргументи ціноутворення, спільні для кожного, що, звісно ж, не так). А отже висновок... Люди самі для себе - найперша й найголовніша перепона. Просто не треба цю фразу сприймати як з якогось якийсь вульгарного "тренінгу особистого росту" чи щось таке.
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:04
Так, панове, пишемо у блокнот...
Інші рядки поки що уважно читаємо... А я на тему саме цього рядка таке напишу:
одногрупнику дуже повезло і після закінчення університету отримав - надавши напівфальшиву довідку - Направлення на роботу у Київ. Із 63-х хлопців тільки один попав у Київ.
БОМБА! Потужний завод! Службові сходи на верх - і ось вже в Міністерстві! Заступник директора департаменту! Бомба!
Зутрів на вулиці із ніжною назвою "Лісова" дівчинку - після першого кохання з"ясувалося, що мама має трикімнатну квартиру! Бомба! Весілля (як чесна людина)! Бомба!
Прописка в Києві в 3-и кімнатній квартирі - Бомба!
Трохи попрацював - народилися дві донечки! Бомба!
Донечкі підросли - видали заміж першу! Бомба!
Видали заміж другу - бомба!
Перша народила від чоловіка - бомба! Зять захистив кандидатську - Бомба!
Друга народила дитину - бомба! Другий зять захистив кандидатську - Бомба!
Бомба кажете...
На сьогодні одногрупник не поспішає йти додому ввечері у трикімнатну квартиру... Вдома теща, жінка, дочка 1, зять 1, дочка зятя 1, дочка 2, зять 2, дочка зятя 2... чекає, поки приберуть трохи в кухні та тільки тоді надує матрац на полу кухні...
А тут ще й клятий карантин - працює на кухні віддалено...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:40
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
|