Додано: Пон 13 кві, 2020 15:32

Бач, як багато мудрих людей на світі - ще якби навчилися не натискати кнопку "Цитата" а вибирати тільки те, що треба для повідомлення - ціни б не було. Але то треба вчитися. То не просто...



Пана барабашов он бач як життя притиснуло - раніше в Мєнору як "крутий" на таксувці їздив - крутяк же дніпровський - там усього й їхати до роботи 4 км - не ходити ж пішки - витрати несуттєві - гадаю, 40-50 гривень всього, але й те луцнуло...



Замислився, як можна прогодуватися.



Відповідаю - бо не можна залишати без відповідей питання форумчан:

- людей на вулиці майже немає - чутно тільки, що автівки їздять.

- на будівництві суперового житлового комплекса Casa Grande - працюють жваво.

- десь об 11-00 сходив в супермаркет - все на місці, весь товар як зажди, по цінах приємні акції. В супермаркеті - здається - я один був - ні, мабуть ще хтось був, але на касі я один був.

- на морозиво - знижка 50% - купив двох видів - пачка 850 мл 7 лір або 28 гривень.

- суниця - 3 ліри кіло зараз - 12 гривень - взяв пачку - добре запакована в пластик.

- якраз при мені викладували овочі у відділ овочей - є й огірки, і помідори, і ананаси, і яблука - не брав того, в мене є.

- на сосиски з курятини знижка всього 1 ліра - 4 гривні, але за 4,95 - не гроші - і давно не їв сосиски, взяв - це десь 20 гривень за 0,5 кіло буде - приготую із яєшнею на сніданок.

- сподобалася упаковка яєць - там 30 штук, запаковано майже герметично - гріх не взяти було. До сосисок. Упаковка коштує 13 лір або 52 гривні. Розмір яєць "М".

В супермаркеті БІМ - пан барабашов помиляється - Раки не продають.

Алкоголь та пиво продають тільки в великих супермаркетах MIGROS або Carrefour.

Я Pаки не купую - зараз при курсі ліри до долара 6,78 (а ще не так давно був 5,75) - просто гріх не брати віскі. Зазвичай беру Grant's - пляшка 0,7 коштує 145 лір або 21,4$.

Був у масці та у рукавичках одноразових. Касирка також. Приємно. Я її бережу - вона мене береже.

Ну ось так... За 48 годин "Комендантського часу" поліцію не бачив жодного разу - між іншим, народ дуже дисціпліновано реально не вештався і зараз не вештається по вулицях.

По вулиці періодично проїжджають селяни на невеличких вантажівках із брезентовим верхом - достатньо махнути рукою з балкона - і можна купити все на світі - від моркви та цибулі до свіжої суниці та синіх.



Я знаю, що тут пара панів не переносить те, що є дуже отруйним для людини - але напишу те, що вчора розказала жіночка української діаспори.

Ось уявіть собі, що робити під час Комендантської години рибалкам, які ще в п"ятницю пішли у море та зранку в суботу наловили свіжої морської риби?

Все ж було закрито і никому не можна було виходити з квартир!

Так ось в неділю о 6 або 7-ій ранку автівки рибалок заїжджали у вузькі вулички в "спальні райони" - і всю рибу всім охочим роздавали безкоштовно у будь-якій розумній кількості. Інфа - правда на 100%. В мій район не завозили - ми не "спальний район".

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).