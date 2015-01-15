Додано: Пон 13 кві, 2020 15:32

Для барабашов - відповідаю:

- людей на вулиці майже немає - чутно тільки, що автівки їздять. За час "Комендантської години" поліції не бачив - народ дисциплінований - ніде не вештається.

- на будівництві суперового житлового комплекса Casa Grande - працюють жваво.

- десь об 11-00 сходив в супермаркет - все на місці, весь товар як зажди, по цінах приємні акції. В супермаркеті я один був.

В супермаркеті БІМ Раки не продають.

Алкоголь та пиво продають тільки в великих супермаркетах MIGROS або Carrefour.

Востаннє редагувалось akurt в Пон 13 кві, 2020 18:06, всього редагувалось 1 раз.

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