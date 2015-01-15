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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 13 кві, 2020 15:32
Для барабашов - відповідаю:
- людей на вулиці майже немає - чутно тільки, що автівки їздять. За час "Комендантської години" поліції не бачив - народ дисциплінований - ніде не вештається.
- на будівництві суперового житлового комплекса Casa Grande - працюють жваво.
- десь об 11-00 сходив в супермаркет - все на місці, весь товар як зажди, по цінах приємні акції. В супермаркеті я один був.
В супермаркеті БІМ Раки не продають.
Алкоголь та пиво продають тільки в великих супермаркетах MIGROS або Carrefour.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 13 кві, 2020 18:06, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Додано: Пон 13 кві, 2020 16:20
Хотел бы я посмотреть состав сосисок без свинины по 40грн за кило, наверняка точно такие же в Бухенвальде на завтрак давали.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 16:28
А вот я бы хотел, чтобы Вы лично рассказали, как там сейчас в Днепре как раз именно по вашему образцу:
akurt написав:барабашов
Что там с карантином в Днепре, уже можно в АТБ за ракы с маслинами выйти или патрули на каждом перекрёстке на местных БТРах Кобра стоят и всем палкой по жо..е выписывают(и 17 000UAH)?
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Додано: Пон 13 кві, 2020 18:00
Турецька влада не вводитиме податок на проживання в готелях до листопада 2020 року через ситуацію з коронавірусом.
Таким чином в країні планують відновити потоки мандрівників після скасування обмежень і відкриття кордонів. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в інтерв'ю порталу Emlak365.
"Уряд розробив в рамках боротьби з коронавірусом "дорожню карту", відповідно до якої передбачено кроки з економічної підтримки бізнесу і громадян в цей складний період вимушеної бездіяльності. Зокрема, до листопада переноситься введення податку на проживання в готелях", – сказав він.
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