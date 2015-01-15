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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 577578579580
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Хотел бы я посмотреть состав сосисок без свинины по 40грн за кило, наверняка точно такие же в Бухенвальде на завтрак давали.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:28

А вот я бы хотел, чтобы Вы лично рассказали, как там сейчас в Днепре как раз именно по вашему образцу:
  akurt написав:барабашов
Что там с карантином в Днепре, уже можно в АТБ за ракы с маслинами выйти или патрули на каждом перекрёстке на местных БТРах Кобра стоят и всем палкой по жо..е выписывают(и 17 000UAH)?
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:00

Турецька влада не вводитиме податок на проживання в готелях до листопада 2020 року через ситуацію з коронавірусом.

Таким чином в країні планують відновити потоки мандрівників після скасування обмежень і відкриття кордонів. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в інтерв'ю порталу Emlak365.
"Уряд розробив в рамках боротьби з коронавірусом "дорожню карту", відповідно до якої передбачено кроки з економічної підтримки бізнесу і громадян в цей складний період вимушеної бездіяльності. Зокрема, до листопада переноситься введення податку на проживання в готелях", – сказав він.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:28

Ах, карантина- карантина, что же ты - подлая - сделала?
А что она - подлая - сделала на Финансовом форуме Украины?
А она сделала простую и хорошую вещь: высветлила ПУСТЫШЕК-говорилок форума и высветила тех, кто может думать головой и не просто думать, а РЕАЛЬНО делать и предлагать.

Во время карантина 2 самые важные вещи:
а) смотреть сериалы (хорошие, я смотрю только от Netflix).
б) читать киевскую ветку этого форума. Невероятно интересно!

Я бы предложил модератором форума пересмотреть порядок присвоения бронзовых, серебряных, золотых, платиновых, бриллиантовых медалей.
УСТАРЕЛО награждение за то, что люди якобы дали более ссылок на другие страницы форума.
Обладатели 10-20-30-40-50 серебряных платиновых бриллиантовых медалей (не хочу никого обидеть - есть реально СУПЕР достойные люди, как например Libo, zzzzzz и другие) вовсе не являются ни "гуру", ни "знатоками", и ни тем более авторитетами ХОТЬ В КАКИХ-ТО ВОПРОСАХ.
Как оказалось.
Если человек 15 лет прилежно распечатывал бланки Договоров на аренду не принадлежащей ему коммерческой недвижимости и за 2019/2020 год заработал аж 84 доллара на депозите - то это не авторитет. Это ваще непонятно что.

Я бы дал медали на сегодня: Trast, rjkz, change_pm, Vlad442, Унуноктий.

х х х

Киевская ветка на сегодня очень озабочена жизнью арендодателей и арендаторов.
Мудро. Вопросы жизненные.
По этому поводу - я - не являясь ни арендатором, ни арендодателем, ни инвестором ни в какие виды недвижимости, с интересом все же читаю статьи американских авторов - они могут помочь и мне, и нынешним обитателям на киевской и не только ветке помочь много понять и многое спрогнозировать.
СПЕЦИАЛЬНО НЕ ДАЮ ССЫЛКУ на статьи и источники. Зачем вам дать, что я читаю? Специально. И перевод мой.
Итак, на что я обратил внимание:

1. Есть по крайней мере одна вещь, которая более заразна, чем COVID-19 - страх. На фондовом рынке был невероятно волатильный месяц, выход на медвежий рынок был быстрее и круче, чем когда-либо в истории.

2. Сегодня говорят, что арендаторы не будут платить арендную плату, потому что они должны были закрыться. Вполне вероятно, что многие арендаторы не смогут платить полную арендную плату или даже платить арендную плату вообще в апреле. Это оказывает влияние на доходы арендодателя.

3. Сегодня арендодатели увидели, что их выручки обрушены. Огромный страх состоит в том, что многие арендаторы не собираются платить арендную плату в апреле, так как большая часть закрыта для бизнеса. Нет сомнений, что многие арендаторы будут бороться. Арендатор пропускает оплату арендной платы... Хорошо, НО: эти деньги всё ещё должны (!!!). Это контракт... Сейчас, учитывая ситуацию, мы не ожидаем, что арендодатели начнут выселять арендаторов. И надо учесть, что даже в золотые времена обычно используют выселение в качестве крайней меры, и только после неудачных попыток договориться о сделке. Выселение стоит дорого, и чаще всего новый арендатор, если он вообще найден, все равно платит меньше арендной платы.

4. ОК: арендаторы будут пропускать арендную плату, арендодатель заключит допсоглашение, чтобы они платили по сниженной ставке, или даже ноль арендной платы в течение 2-3 месяцев. В обмен на это арендодатель согласится принять в будущем скорректированную арендную плату, скажем, начиная с 2021 года, чтобы дать возможность арендаторам остаться с арендодателем. Затем они платят повышенную арендную плату, пока скорректированная арендная плата не будет компенсирована.

5. Таким образом, вопрос не в том, получит ли арендодатель арендную плату, а в том, когда.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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