Додано: Сер 15 кві, 2020 14:28

Ах, карантина- карантина, что же ты - подлая - сделала?

А что она - подлая - сделала на Финансовом форуме Украины?

А она сделала простую и хорошую вещь: высветлила "говорилок" форума и высветила тех, кто может думать головой и не просто думать, а РЕАЛЬНО делать и предлагать.



Во время карантина 2 самые важные вещи:

а) смотреть сериалы (хорошие, я смотрю только от Netflix).

б) читать киевскую ветку этого форума. Невероятно интересно!



Я бы предложил модератором форума пересмотреть порядок присвоения особых отличий.

УСТАРЕЛО награждение за то, что люди якобы дали более ссылок на другие страницы форума.

Обладатели серебряных золотых платиновых медалей (не хочу никого обидеть - есть реально СУПЕР достойные люди с супер достойными суждениями, как например Libo, zzzzzz, Faceless и другие) вовсе не являются ни "гуру", ни "знатоками", и ни тем более авторитетами ХОТЬ В КАКИХ-ТО ВОПРОСАХ.

Я бы дал медали на сегодня: Trast, rjkz, change_pm, Vlad442, Унуноктий.



х х х



Киевская ветка на сегодня очень озабочена жизнью арендодателей и арендаторов.

Мудро. Вопросы жизненные.

По этому поводу - я - не являясь ни арендатором, ни арендодателем, ни инвестором ни в какие виды недвижимости, с интересом все же читаю статьи американских авторов - они могут помочь и мне, и нынешним обитателям на киевской и не только ветке помочь много понять и многое спрогнозировать.

СПЕЦИАЛЬНО НЕ ДАЮ ССЫЛКУ на статьи и источники. Зачем вам знать, что я читаю? Специально. И перевод мой.

Итак, на что я обратил внимание:



1. Есть по крайней мере одна вещь, которая более заразна, чем COVID-19 - страх.



2. Сегодня говорят, что арендаторы не будут платить арендную плату, потому что они должны были закрыться. Вполне вероятно, что многие арендаторы не смогут платить полную арендную плату или даже платить арендную плату вообще в апреле. Это оказывает влияние на доходы арендодателя.



3. Сегодня арендодатели увидели, что их выручки обрушены. Огромный страх состоит в том, что многие арендаторы не собираются платить арендную плату в апреле, так как большая часть закрыта для бизнеса. Нет сомнений, что многие арендаторы будут бороться. Арендатор пропускает оплату арендной платы... Хорошо, НО: эти деньги всё ещё должны (!!!). Это контракт... Сейчас, учитывая ситуацию, мы не ожидаем, что арендодатели начнут выселять арендаторов. И надо учесть, что даже в золотые времена обычно используют выселение в качестве крайней меры, и только после неудачных попыток договориться о сделке. Выселение стоит дорого, и чаще всего новый арендатор, если он вообще найден , все равно платит меньше арендной платы.



4. ОК: арендаторы будут пропускать арендную плату, арендодатель заключит допсоглашение, чтобы они платили по сниженной ставке, или даже ноль арендной платы в течение 2-3 месяцев. В обмен на это арендодатель согласится принять в будущем скорректированную арендную плату, скажем, начиная с 2021 года, чтобы дать возможность арендаторам остаться с арендодателем. Затем они платят повышенную арендную плату, пока скорректированная арендная плата не будет компенсирована.



5. Таким образом, вопрос не в том, получит ли арендодатель арендную плату, а в том, когда.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).