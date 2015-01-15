В Києві подвійна бучанська доза задармо.
з.і.
я у файному місті, так що насолоджуйтесь без мене.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 кві, 2020 15:17
В Києві подвійна бучанська доза задармо.
з.і.
я у файному місті, так що насолоджуйтесь без мене.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 18 кві, 2020 17:18
Ветер гонит злые тучи-все на Бучу...
Всё будет хорошо...пока логистика работать будет.Дальше каждый уже сам
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 18 кві, 2020 17:19
Ой, слава Богу, а то ж треба було б ділитися...
Коли співвласники бізнесу починають ділити гроші - завжди проблєми...
Перехерещуся...
х х х
Карантин - приятное время, когда можно заняться приятными вещами:
а) читать киевскую ветку. Реально много форумчан высказывают умные мысли. Приятно многих читать.
б) смотреть сериалы - очень рекомендую Ozark - если вам трудно в жизни и бизнесе - смотрите. Жизнь покажется раем и очень богатой.
в) проанализировать, в какую сторону и куда смотрят инвесторы в США.
Перелопатив ряд материалов, нашел интересные вещи. Особенно если учесть, что на этом форуме вдруг все кинулись закупать золото в слитках.
Так вот слегка "присели" акции компаний, которые занимались золотишком:
- Kinross Gold Corporation, together with its subsidiaries, engages in the acquisition, exploration, and development of gold properties in the United States, the Russian Federation, Brazil, Chile, Ghana, and Mauritania.
- Вarrick Gold Corporation engages in the exploration, mine development, production, and sale of gold and copper properties.
А кто же на коне, куда инвесторы думают вложиться - точно ли в киевскую/львовскую/днепровскую недвигу?
Среди финансовых компаний достигли или почти достигли годового максимума:
- MSCI Inc., together with its subsidiaries, provides investment decision support tools for the clients to manage their investment processes worldwide.
- eHealth, Inc. provides private health insurance exchange services to individuals, families, and small businesses in the United States and China.
- Brown & Brown, Inc. markets and sells insurance products and services in the United States, England, Canada, Bermuda, and the Cayman Islands.
Вот: народ озаботился своим страхованием...
Среди компаний, которые ремонтируют человеческие организмы:
- DexCom, Inc., a medical device company, focuses on the design, development, and commercialization of continuous glucose monitoring (CGM) systems in the United States and internationally.
- Veeva Systems Inc. provides cloud-based software for the life sciences industry in North America, Europe, the Asia Pacific, and internationally.
- Luminex Corporation develops, manufactures, and sells proprietary biological testing technologies and products for the diagnostics, pharmaceutical, and research industries worldwide.
Что интересно как-то прохладно инвесторы отнеслись к Molina Healthcare, Inc. provides managed health care services to low-income families and individuals under the Medicaid and Medicare programs and through the state insurance marketplaces.
Оно и понятно: не до бедных, себе бы выжить...
В промышленности - думаете какие-нибудь гиганты типа Домны-9 в Кривом Рогу или Запорожстали? Вовсе нет:
- Sturm, Ruger & Company, Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and sells firearms under the Ruger name and trademark in the United States.
- Old Dominion Freight Line, Inc. operates as a less-than-truckload (LTL) motor carrier in the United States and North America.
Компании, которые занимаются обеспечением сдачи в аренду жилья и обеспечением жизни людей. Что там?
- American Tower Corporation - американская компания, крупнейший оператор инфраструктуры беспроводной связи в Северной Америке.
- QTS Realty Trust, Inc. - is a leading provider of data center solutions across a diverse footprint spanning more than 6 million square feet of owned data center space throughout primarily North America and Europe.
- Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 80,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S. market.
В области технологий:
- Qualys, Inc. provides cloud-based platform that delivers information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally.
- Shopify Inc., a commerce company, provides a cloud-based multi-channel commerce platform for small and medium-sized businesses in Canada, the United States, the United Kingdom, Australia, and internationally.
- Microsoft Corporation develops, licenses, and supports software, services, devices, and solutions worldwide.
Тиха американская ночь, но сало тоже надо перепрятать:
- Freshpet, Inc. manufactures and markets natural fresh products, refrigerated meals, and treats for dogs and cats in the United States, Canada, and the United Kingdom.
- Hormel Foods Corporation produces and markets various meat and food products to retail, foodservice, deli, and commercial customers in the United States and internationally.
Трудная ситуация (хотя и держится) у Boeing - отменены заказы на еще 331 самолет. Последнюю ложку дегтя в бочку вбросили россияне - отменила заказ «Во́лга-Днепр» — российская грузовая авиакомпания. Основана 22 августа 1990 года в городе Ульяновске.
Не иначе происки дедушки Ленина...
Интересный факт: рухнули почти в 2 раза и не восстанавливаются акции очень интересной компании Wrap Technologies Inc. Там парни такую штуку прикольную придумали для полицейских - "Арест без наручников" - в сторону злодея стреляют - и злодей весь окутывается "паутиной" как бабочка в паутине паука.
Вот бы такую штуку закупили для поджигателей житомирских лесов...
Но просто так закупить не интересно - ведь сперва надо договориться об обязательном "откате" - вон для ЗСУ медицинское оборудование самого сложного устройства будет поставлять китайская компания, которая выпускает детские погремушки и калькуляторы... Там откат не менее 50%. Мудро.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 18 кві, 2020 17:29, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Нед 19 кві, 2020 07:36
Помощь государству в трудное время
Граждане могут по-разному оказать помощь родному государству:
- кто-то может под Киевом записать на видео поджигателей и уже через несколько часов полиция задерживает злоумышленников. Молодцы!
- кто-то может помочь пополнить бюджет государства материально. Об этом говорят итоги субботы в Стамбуле - "Комендантский час" и никто и никак не может выходить на улицу. Что интересно, в маленькой Сербии даже жестче: "Комендантский час" не на 48 часов, а на 72 часа.
Так вот за субботу в Стамбуле:
- полицией задержано 1 405 человек и выписано штрафов на сумму 3 239 015 турецких лир (примерно 500 000 долларов).
- жандармерией задержан 131 человек и выписано штрафов на сумму 340 242 турецкие лиры или примерно 50 000 долларов.
И даже если ты "крутой" - ездишь на Ягуаре - то ты такой же нарушитель, как и все...
Крутому говорят:
- Теперь "Горбатый"! Я сказал "Горбатый"!
(по материалам турецкой прессы)
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Нед 19 кві, 2020 14:57
Хьюстон, у нас проблема
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4941595#p4941595
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 19 кві, 2020 15:54
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
viewtopic.php?p=4941641#p4941641
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 19 кві, 2020 17:26
Ах, святая наивность и простота...
Пана Флаймана очень обеспокоили доходы Турецкой республики, в которой он никогда не был и никогда не будет, от туризма...
На киевской ветке страсти разгорелись не на шутку - читаю и балдею - уважаемые люди обсуждают продажу дома, к которому и близко нельзя подходить.
А на повестке дня вовсе не кафель, и не водосливы.
Сейчас каждый должен думать о будущем. Точно подумали? Оценили активы?
Оценили варианты распоряжения активами? Подумали, что делать с дешевеющими пассивами? Подумали, как и за что будете жить? Ждете 15 мая? А как же вывод ученных-биологов Гонконга о том, что ранее конце июля ничего хорошего не будет? Казалось бы мелочь, но вот чай с чайных плантаций Турции всегда собирали приезжие селяне из Грузии. Уже не приезжают. А зерна кофе в Южной Америке всегда собирали приезжие нищие. Уже не приезжают.
Будущее сложно...
1) Вчера состоялась видеоконференция сотрудников Департамента здравоохранения одного из очень крупных городов Украины с сотрудниками Департамента здравоохранения одной из провинций Италии. Обменивались опытом лечения больных.
Итальянцы сказали: готовьтесь к двум годам крайне тяжелым.
2) Во Франции было проведено исследование вируса Короны, который разрушил представление о том, что «он утратит свой эффект с потеплением погоды» ... Ученые, работающие в Université de Provence - Aix-Marseille I, - оказалось, что вирус, названный как Covid-19, при 60 градусах в течение 1 часа подвергался воздействию тепла. В результате некоторые вирусы продолжали размножаться.
3) Министерство национальной обороны Турции объявило, что они работают в координации с Министерством здравоохранения над проектом разработки лекарств в рамках борьбы со вспышкой вируса короны.
Повторяю: Министерство на-ци-о-наль-ной о-бо-ро-ны...
Забавно, что никто и не думает думать о будущем.
Обсуждают, насколько их обдурит прораб... забавно реально... он реально обдурит... Ибо каждый прораб, просыпаясь утром, первым делом думает о том, что сегодня он украдет у заказчика.... И в кармане у него много-много чистых чеков/накладных с печатями...
P.S. Надо же, на Мокрой Суре в районе села Надиевка Солонянского района Днепропетровской области высадился десант.
Лебедей.
Такого не было с 1776 года...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Нед 19 кві, 2020 18:36
А якщо, наприклад, майбутне таке? Як про таке можна думати?
Взяв тут
Цей процес буде продовжуватись якийсь час. Таке майбутнє, навіть, багато аналітиків не можуть побачити, а тим паче, щоб звичайна людина могла таке прийняти. Ні в жисть!
Додано: Нед 19 кві, 2020 19:11
Цікавий текст - прочитав уважно.
Буде повне переформатування.
Вже на сьогодні: ті приятелі, що відчували себе впевненно, не можуть здати в оренду свої квартири, а у декого навіть з"їхали орендарі - це при тому, що ті орендарі платили майже смішні гроші - 5500 за однушку.
Ось тому і цікаво: чи подумали люди про таке переформатування.
Клопіт про вартість кахлів та нездійсненний ремонт квартир під орендарів для мене здається в наші часи просто дитячою забавою (це при тому, що тут вже 2 роки підряд все пишуть та пишуть "знавці", що топікстартер гілки - жадібний ріелтор та здає чи 10, чи 100 квартир в оренду від Чопа до Донецька).
Цікавим є питання - де можна заховатися?
Чудовий Київ? Так он вже на київській гілці пишуть, що треба вивозити дітей...
Ось сьогодні стало відомо, що особистий водій керівника Департаменту охорони здоров"я одного із обласних центрів України теж підхватив коронавірус.
Цікаво, що в ці дні чудово почувають себе частина чиновників: на роботу ходити не треба, а навіть якийсь там голова сільської ради або ОТГ отримує 35 000- 50 000 гривень зарплатні.
А якщо врахувати, що в штаті ОТГ мінімум 20 співробітників - то взагалі - супер!
P.S. Саме головне питання для мене зараз: чи запустять у дворі мого будинка плавальний басейн - як зазвичай - з 1 червня (в минулому році запустили 26 травня) - чи ні. В сусідньому комлексі трьох будинків вже запустили - дивлюсь з балкона на те, як повертаються із плавання дівчата в купальниках. Сміливі і здорові. Одначе... приємно... У них поруч із 50-ти метровим басейном щe й 2 альтанки - ввечері, вигулюючі собаку, дивлюся, як пани дегустують згадану не так давно на цій гілці форумчанином барабошoв - Раки.
Мені так не жити - полощу мінімум 2 рази на день - не подумайте, просто із санітарною метою - горло віскі Grant's.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 20 кві, 2020 06:27
А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?
Как известно, самые богатые люди в мире живут в Украине: простые граждане легко платят в магазинах в 2 раза дороже за любой продукт и любой товар, мелкий чиновник мэрии города даже не начнет рассматривать ваше дело о земле под вашим офисом меньше, чем за 40 000 долларов, а какой-нибудь жалкий советник руководителя полиции Одессы легко "продаст" за непонятные деньги (даже сумму не помнит) свой Мерседес Е класса с номерами, начинающимися с цифр 555, простому юноше, имя и фамилию которого он забыл, и который до сих пор не отдал за него всю сумму, но "советника" даже не интересует номер телефона должника, который разъезжает по Одессе по местам преступлений с убийствами.
Также, как по Гоголю, "Редкая птица не долетит до середины Днепра", так и редкий гражданин Украины не имеет под грушей тысяч 100 000 непристроенных никуда долларов.
А как у толстосума за рубежом?
Самое время толстосуму затянуть пояса и продать - например, остров - толстосуму с Украины.
На сайте по продаже недвижимости Турции появилось объявление о продаже целого острова с прекрасной виллой.
Остров имеет название "Остров-серп" и расположен недалеко от знаменитого курортного Бодрума.
Что конкретно продается?
1. Сам остров Orak adası площадью 56 акров или 2 200 соток. Видео можно посмотреть здесь (не все браузеры проигрывают видео):
2. Готовый сад оливковых деревьев - их там 350!!!!
3. Неплохой жилой дом. Ну как неплохой, по киевском меркам скромный. Да что там по киевским, у моего приятеля в селе Иванковичи и то круче - его жена - банкир, форумчане в ее банке денежки хранят... Я последний раз гостил у них в июне прошлого года - в ночь перед отлетом из Борисполя в США.
Параметры дома: площадь 500 кв. метров плюс хозяйственный постройки 150 кв. м.
История дома - "чистая".
Остров был выставлен на продажу и куплен господином Чарик Тара - турецким миллиардером, который основал строительную фирму Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., крупнейшую в Турции строительную компанию - в подарок на день рождения своей дочери Лейле Тару Суябатмаз в 2007 году (вот какие бывают невесты!. Добавлю, что она - архитектор, Лейла Тара Суябатмаз открыла Центр дизайна Ela еще в 1997 году и Стамбульскую художественную галерею RAMPA в 2010 году).
Среди ее многочисленных работ - каждый год вводится в строй что-то уникальное - Монреальский культурный комплекс и административное здание, высотное здание и студия U2 в Дублине, Турецко-японский ремесленный центр-Реставрация им. Шехзаде Мехмета Имарети, Музей кинофильмов Золотого апельсина в Анталии...
Итак: "чистая продажа".
Скоро стоит?
Просят 125 миллионов лир или 500 миллионов гривен. Или 18 миллионов долларов.
Чистые копейки для украинского чиновника, верно?
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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