Додано: Пон 20 кві, 2020 06:27

Как известно, самые богатые люди в мире живут в Украине: простые граждане легко платят в магазинах в 2 раза дороже за любой продукт и любой товар, мелкий чиновник мэрии города даже не начнет рассматривать ваше дело о земле под вашим офисом меньше, чем за 40 000 долларов, а какой-нибудь жалкий советник руководителя полиции Одессы легко "продаст" за непонятные деньги (даже сумму не помнит) свой Мерседес Е класса с номерами, начинающимися с цифр 555, простому юноше, имя и фамилию которого он забыл, и который до сих пор не отдал за него всю сумму, но "советника" даже не интересует номер телефона должника, который разъезжает по Одессе по местам преступлений с убийствами.Также, как по Гоголю, "Редкая птица не долетит до середины Днепра", так и редкий гражданин Украины не имеет под грушей тысяч 100 000 непристроенных никуда долларов.А как у толстосума за рубежом?Самое время толстосуму затянуть пояса и продать - например, остров - толстосуму с Украины.На сайте по продаже недвижимости Турции появилось объявление о продаже целого острова с прекрасной виллой.Остров имеет название "Остров-серп" и расположен недалеко от знаменитого курортного Бодрума.Что конкретно продается?1. Сам остров Orak adası площадью 56 акров или 2 200 соток. Видео можно посмотреть здесь (не все браузеры проигрывают видео):2. Готовый сад оливковых деревьев - их там 350!!!!3. Неплохой жилой дом. Ну как неплохой, по киевском меркам скромный. Да что там по киевским, у моего приятеля в селе Иванковичи и то круче - его жена - банкир, форумчане в ее банке денежки хранят... Я последний раз гостил у них в июне прошлого года - в ночь перед отлетом из Борисполя в США.Параметры дома: площадь 500 кв. метров плюс хозяйственный постройки 150 кв. м.История дома - "чистая".Остров был выставлен на продажу и куплен господином Чарик Тара - турецким миллиардером, который основал строительную фирму Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., крупнейшую в Турции строительную компанию - в подарок на день рождения своей дочери Лейле Тару Суябатмаз в 2007 году (вот какие бывают невесты!. Добавлю, что она - архитектор, Лейла Тара Суябатмаз открыла Центр дизайна Ela еще в 1997 году и Стамбульскую художественную галерею RAMPA в 2010 году).Среди ее многочисленных работ - каждый год вводится в строй что-то уникальное - Монреальский культурный комплекс и административное здание, высотное здание и студия U2 в Дублине, Турецко-японский ремесленный центр-Реставрация им. Шехзаде Мехмета Имарети, Музей кинофильмов Золотого апельсина в Анталии...Итак: "чистая продажа".Скоро стоит?Просят 125 миллионов лир или 500 миллионов гривен. Или 18 миллионов долларов.Чистые копейки для украинского чиновника, верно?