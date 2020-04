Додано: Суб 18 кві, 2020 17:19

flyman написав: я у файному місті, так що насолоджуйтесь без мене. я у файному місті, так що насолоджуйтесь без мене.

manage their investment processes worldwide.

private health insurance

insurance products and services

glucose monitoring

sciences industry

biological testing technologies

low-income families

designs, manufactures, and sells firearms

6 million square feet of owned data center space

operates and leases

fresh products, refrigerated meals

various meat and food products

Ой, слава Богу, а то ж треба було б ділитися...Коли співвласники бізнесу починають ділити гроші - завжди проблєми...Перехерещуся...х х хКарантин - приятное время, когда можно заняться приятными вещами:а) читать киевскую ветку. Реально много форумчан высказывают умные мысли. Приятно многих читать.б) смотреть сериалы - очень рекомендую Ozark - если вам трудно в жизни и бизнесе - смотрите. Жизнь покажется раем и очень богатой.в) проанализировать, в какую сторону и куда смотрят инвесторы в США.Перелопатив ряд материалов, нашел интересные вещи. Особенно если учесть, что на этом форуме вдруг все кинулись закупать золото в слитках.Так вот слегка "присели" акции компаний, которые занимались золотишком:- Kinross Gold Corporation, together with its subsidiaries, engages in the acquisition, exploration, and development of gold properties in the United States, the Russian Federation, Brazil, Chile, Ghana, and Mauritania.- Вarrick Gold Corporation engages in the exploration, mine development, production, and sale of gold and copper properties.А кто же на коне, куда инвесторы думают вложиться - точно ли в киевскую/львовскую/днепровскую недвигу?Среди финансовых компаний достигли или почти достигли годового максимума:- MSCI Inc., together with its subsidiaries, provides investment decision support tools for the clients to- eHealth, Inc. providesexchange services to individuals, families, and small businesses in the United States and China.- Brown & Brown, Inc. markets and sellsin the United States, England, Canada, Bermuda, and the Cayman Islands.Вот: народ озаботился своим страхованием...Среди компаний, которые ремонтируют человеческие организмы:- DexCom, Inc., a medical device company, focuses on the design, development, and commercialization of continuous(CGM) systems in the United States and internationally.- Veeva Systems Inc. provides cloud-based software for the lifein North America, Europe, the Asia Pacific, and internationally.- Luminex Corporation develops, manufactures, and sells proprietaryand products for the diagnostics, pharmaceutical, and research industries worldwide.Что интересно как-то прохладно инвесторы отнеслись к Molina Healthcare, Inc. provides managed health care services toand individuals under the Medicaid and Medicare programs and through the state insurance marketplaces.Оно и понятно: не до бедных, себе бы выжить...В промышленности - думаете какие-нибудь гиганты типа Домны-9 в Кривом Рогу или Запорожстали? Вовсе нет:- Sturm, Ruger & Company, Inc., together with its subsidiaries,under the Ruger name and trademark in the United States.- Old Dominion Freight Line, Inc. operates as a less-than-truckload (LTL) motor carrier in the United States and North America.Компании, которые занимаются обеспечением сдачи в аренду жилья и обеспечением жизни людей. Что там?- American Tower Corporation - американская компания, крупнейший оператор инфраструктуры беспроводной связи в Северной Америке.- QTS Realty Trust, Inc. - is a leading provider of data center solutions across a diverse footprint spanning more thanthroughout primarily North America and Europe.- Crown Castle owns,more than 40,000 cell towers and approximately 80,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S. market.В области технологий:- Qualys, Inc. provides cloud-based platform that delivers information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally.- Shopify Inc., a commerce company, provides a cloud-based multi-channel commerce platform for small and medium-sized businesses in Canada, the United States, the United Kingdom, Australia, and internationally.- Microsoft Corporation develops, licenses, and supports software, services, devices, and solutions worldwide.Тиха американская ночь, но сало тоже надо перепрятать:- Freshpet, Inc. manufactures and markets natural, and treats for dogs and cats in the United States, Canada, and the United Kingdom.- Hormel Foods Corporation produces and marketsto retail, foodservice, deli, and commercial customers in the United States and internationally.Трудная ситуация (хотя и держится) у Boeing - отменены заказы на еще 331 самолет. Последнюю ложку дегтя в бочку вбросили россияне - отменила заказ «Во́лга-Днепр» — российская грузовая авиакомпания. Основана 22 августа 1990 года в городе Ульяновске.Не иначе происки дедушки Ленина...Интересный факт: рухнули почти в 2 раза и не восстанавливаются акции очень интересной компании Wrap Technologies Inc. Там парни такую штуку прикольную придумали для полицейских - "Арест без наручников" - в сторону злодея стреляют - и злодей весь окутывается "паутиной" как бабочка в паутине паука.Вот бы такую штуку закупили для поджигателей житомирских лесов...Но просто так закупить не интересно - ведь сперва надо договориться об обязательном "откате" - вон для ЗСУ медицинское оборудование самого сложного устройства будет поставлять китайская компания, которая выпускает детские погремушки и калькуляторы... Там откат не менее 50%. Мудро.