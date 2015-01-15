Не могу угадать, к чему эти стихи и растиражированные фото, но парням виднее...
х х х
Сегодня на ветке Вас, форумчане, будут развлекать забавные персонажи.
Жизнь у сохи обязывает...
Картошку посадить, лук посадить, горох посадить...
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Додано: Пон 20 кві, 2020 12:40
Не могу угадать, к чему эти стихи и растиражированные фото, но парням виднее...
х х х
Сегодня на ветке Вас, форумчане, будут развлекать забавные персонажи.
Жизнь у сохи обязывает...
Картошку посадить, лук посадить, горох посадить...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 кві, 2020 18:13, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 20 кві, 2020 14:50
нам однаково кудою,головне в1ра й здоров,я!
Рыба ищет, где глубже, а мы - где рыба.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 20 кві, 2020 15:02
на Голу Бабу через Струсів
на Голу Бабу через Струсів, або по мєсному:
«на голу бабу преш (С)трусів»
Про троїсте роздоріжжя, до котрого явно доклався нечистий. Прямо поїдеш – до Сатанова втрапиш. Направо звернеш – в Чорткові опинишся.
Найвідоміше перехрестя району зветься Гола Баба. Дорогою до нього вас перестрінуть ВАРВАРИнці. Як не затрусите від них штанками вже біля Струсова, то втрапите у полон Заздрости. В
просторі між Золотниками та Вербівцями за вами неодмінно зачнуть золоті верби рости. Трапитися се може, як не від хмелю в Хмелівці, то од зради в РОМАНівці.
Чотири із десятка найвищих горбів краю звуться Лиса Гора, тому будьте готовими, що вам щось підсиплють в Зеленчу, що аж здрібнете, мов Аліса по дорозі до Малова. А як будете чинити опір місцевим відьмам, брикатись в Брикулях, то вас чекають Кобиловолоки.
Вас спокушатимуть златом в Багатківцях й спробують обдерти як липку в Деренівці. Лиш би не пошилися в дурні у Лошневі. Якщо після цього всього відчуєте, що потрохи того вже, тю-тю, то вас радо прийме Тютьків. Ну і Буданів, куди без Буданова?
Врешті, замість живої води вам подадуть Маловоди, Гниловоди, тільки будьте з тим обережними, бо в районі цілих дві Могильниці.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 20 кві, 2020 15:59
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Флай,признав! Це 1м не анатол1я на берез1 турецькому))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 20 кві, 2020 16:34
відповім словами акурта: "хіхі"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 20 кві, 2020 18:01
У Вас, парни, главная ошибка в том, что Вы не научились слушать умных людей.
А они есть. И нужно внимать советам умных людей.
Я вот послушал совет умного человека с киевской ветки и сделал как он советовал.
Работа заняла время с 16-30 до 18-00. Чуть-чуть понервничал. Ну так без этого нельзя.
Могу пить сегодня шампанское.
Хі-хі.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 20 кві, 2020 18:29
х1 х1 .Смотрю в Барнауле уже ВТБ выдал ипотеку под 6.5%. Эльвира обещает ещё снизить учётную с 6.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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